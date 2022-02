Tres reconocidas mujeres colombianas han rechazado la posibilidad de ser la fórmula vicepresidencial de la campaña presidencial de algunos de los candidatos que desean llegar al Palacio de Nariño en estas elecciones.



La reconocida actriz, presentadora y cantante Margarita Rosa de Francisco, suele hablar de sus posturas políticas a través de sus redes sociales. De este modo, ha dejado bastante clara su cercanía al Pacto Histórico, el movimiento de Gustavo Petro.



Esto despertó especulaciones sobre la posibilidad de que ella participara en política e, incluso, llegara a ser la vicepresidenta de Gustavo Petro, en caso de que llegue a ganar las elecciones vicepresidenciales.



No obstante, la famosa ha rechazado rotundamente la posibilidad de llegar a ese cargo. “Piensen en esto: si yo aceptara ser fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y ganáramos, y por razones de la vida el presidente se ausentara o “le pasara algo”, quedaría yo de presidenta. ¿No? Una situación realmente macondiana. ¡Un delirio! Cordura, por favor”, escribió en su cuenta de Twitter.



Piensen en esto: si yo aceptara ser fórmula vicepresidencial de @petrogustavo y ganáramos, y por razones de la vida el presidente se ausentara o “le pasara algo”, quedaría yo de presidenta. ¿No? Una situación realmente macondiana. ¡Un delirio! Cordura, por favor. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 12, 2021

La actriz Johana Bahamón, muy conocida por sus labores de activista y su liderazgo en la Fundación Acción Interna, también habría rechazado esta posibilidad, de acuerdo a lo que comentó en 'La W' el periodista Julio Sánchez Cristo.



Lo que ha trascendido es que la actriz preferiría seguir con sus labores sociales a favor de la reincorporación social, en vez de adentrarse en la política.



Otra que ni siquiera consideró la posibilidad fue Beatriz Fernández, la dueña de Crepes & Waffles; esto a pesar de las insistencias del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien contó que no quiso pasarle al teléfono.



El ingeniero contó que también les ofreció la vicepresidencia a los empresario Arturo Calle y Mario Hernández, quienes lo rechazaron.



“He hablado con varios para ofrecerle la vicepresidencia. Con Arturo Calle y dijo que no. Los que pueden participar para colaborar con enderezar esta Colombia que tanto queremos, cuando uno los llama dicen que no. Mario Hernández, también santandereano, dijo que no. Beatriz Fernández, la propietaria de Crepes and Waffles, ni me pasó al teléfono”, contó.



