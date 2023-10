Elecciones Medellín: la guerra sucia que se apoderó de la campaña en la recta final

La recta final de la campaña por la alcaldía de Medellín parece estar dejando a un lado las propuestas y centrándose en una guerra sucia que involucra a candidatos y seguidores. Incluso, ya se trascendió a la violencia.



El martes 17 de octubre, miembros de la campaña del candidato Albert Corredor se enfrentaron con presuntos seguidores de Federico Gutiérrez después del partido entre Ecuador y Colombia en el cual coincidieron en el sector de El Poblado.



Incluso, se llegó a hablar que un hombre sacó un arma de fuego y le apuntó al candidato Corredor.

ULTIMO MINUTO!



Integrantes del equipo de @AlbertCorredor iniciaron una pelea en el Mall del este en la ciudad de Medellín al reportarse un caso de intolerancia, uno de los miembros del equipo del candidato del Ex-Alcalde Daniel Quintero golpea a una mujer en el rostro. pic.twitter.com/aDgvom18Cp — ꜱᴀɴᴛɪᴀɢᴏ ᴜʀɪʙᴇ (@santiuribedel10) October 18, 2023

Según versiones de quienes se encontraban en el lugar, el enfrentamiento, en el que volaron varias sillas, se inició porque algunas personas insultaron al candidato.



Pero este es solo un ejemplo. La semana pasada el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien renunció a su cargo para hacer campaña por Juan Carlos Upegui, quien tiene el aval del partido Independientes y es apoyado por el Pacto Histórico, fue atropellado por una camioneta.



Quintero, además, ha sido increpado en varias oportunidades y recientemente se conoció un video en el cual un hombre le derramó cerveza al exalcalde.

El exmandatario de Medellín compartió el video en sus redes sociales. Foto: X de @QuinteroCalle

De otro lado, a comienzos de mes se conoció un supuesto plan para atentar contra Federico Gutiérrez y que se estarían pagando hasta 2.500 millones de pesos por asesinar al exalcalde de la capital de Antioquia. El caso está en manos de la Fiscalía.



Estos son solo algunos hechos que han empañado la campaña por la alcaldía de Medellín, que es una de las joyas de la corona de los comicios del 29 de octubre.



"La guerra sucia tiene un efecto negativo sobre el debate público, especialmente cuando hay altos porcentajes de indecisos y de abstención. Centra la campaña sobre los aspectos personales en detrimento de las propuestas programáticas y exacerba el clima de polarización y odio tanto en la campaña en terreno como en las redes sociales", aseveró Juan David Cárdenas, profesor asociado e investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sábana.

Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín. Foto: Archivo particular

La campaña en Medellín antes de comenzar oficialmente estaba bastante caliente, pues se veía como una contienda entre uribismo y quinterosmo con el apoyo del Pacto Histórico y el petrismo.



La ciudad estuvo polarizada desde que Daniel Quintero asumió y siempre se acusó al uribismo de estar detrás de la solicitud de revocatoria de mandato que finalmente no prosperó.



Pero sin duda la llegada de Quintero a la campaña ha generado más polarización y calentó la campaña. Mientras varios sectores de la opinión pública rechazaron que el alcalde dejara su cargo para hacer política y apoyar a Upegui -así como a otros candidatos en otras regiones- en las calles, seguidores del exmandatario consideran que era necesario para evitar que "la ciudad volviera a manos del uribismo". Lo anterior teniendo en cuenta que el expresidente Álvaro Uribe apoya a Fico.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Pedirle a una campaña que llenaste de mafiosos que se comporten como angeles es imposible. https://t.co/DMoYDcocjS — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 18, 2023

El exalcalde Quintero, además, le ha quitado protagonismo a Upegui y sobresale más que el candidato.



En esta recta final se han intensificado los ataques y señalamientos en redes sociales con mensajes que, incluso, pueden exasperar a la ciudadanía, por lo que expertos hacen un llamado a los candidatos para que en ellos prime el respeto. En ambos bandos priman los señalamientos y se acusan de provocación.



Por ejemplo, Quintero aseguró en redes sociales que "Esta semana es la más peligrosa. Fico y el resto de las campañas entran en desesperación. La caída del proceso de buen comienzo los dejó sin discurso. En las calles solo los quieren los malucos del barrio. Recurren a las armas y a la violencia. Hay que cuidar a Upegui".



Y Fico, quien se desmarcó de la riña con corredor y dijo que estas personas no hacían parte de su equipo, aseveró a EL TIEMPO que "quienes han malgobernado a Medellín estos últimos años están desesperados porque los ciudadanos ya no les creen. Se robaron la ciudad y están asustados. Ahora andan provocando y buscando peleas en las calles. Nosotros seguiremos proponiendo y escuchando".

Daniel Zuluaga Cosme, hombre sindicado de amenazar con un arma a personas de la campaña del candidato Albert Corredor. Foto: Archivo particular

Según el analista, este tipo de mensajes tiene efectos adversos en la campaña y, en últimas, para la democracia. "Centra la decisión en aspectos de carácter más emocional que racional y lleva la campaña al terreno personal, lo que le resta valor a lo realmente relevante para la toma de una decisión tan importante. Nos pone a pensar más en el pasado que en el presente y en el futuro".



Otro caso es cuando Fico pidió en sus redes un llamado "a la sensatez, al respeto por el otro, a la prudencia, al juego limpio", a lo que Quintero respondió: " “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Pedirle a una campaña que llenaste de mafiosos que se comporten como angeles es imposible".



Y Corredor, por su parte, señaló a Upegui de ser un bobo luego de que el candidato de Quintero, a propósito de la riña, dijo que en la capital de Antioquia no votarán los los violentos.



"En Medellín votan por quienes defienden y hacen respetar a las mujeres, votan por quienes no se dejan amedrentar, pero por un bobo no votan", respondió Corredor, exconcejal uribista y quien es señalado de tener la burocracia de la secretaría de Educación de la ciudad.



"Hay una enorme degradación del ejercicio político en Colombia. Realmente no hay reflexión. Por muchos defectos que tuviéramos en el pasado, el ejercicio político implicaba que colocar una tesis y responder con antítesis. Era una reflexión que tenía un sustento lógico. Ahora lo que hay es un enorme fanatismo de tal manera que la reflexión ha sido reemplazada por el insulto. Eso además incrementado por la presencia de las redes sociales", opinó el senador Humberto de la Calle en entrevista con EL TIEMPO.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA