Elecciones: La novela en torno a Edward Rodríguez en el Centro Democrático

Como en todos los partidos, las pujas internas hacen parte de lo cotidiano. Y máxime cuando se trata de una aspiración presidencial.



Por supuesto que el Centro Democrático no es la excepción. Y esta situación fue más que evidente durante la reunión de este lunes del expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo esa colectividad, con los aspirantes presidenciales de su partido.



Todo empezó cuando el precandidato Rafael Nieto señaló que si el representante a la cámara Edward Rodríguez iba a estar en la baraja de los presidenciables, él prefería no estar.



El propio Uribe le pidió a Rodríguez que se alejara un momento mientras él terminaba un diálogo en privado con los otros cuatro asistentes a la reunión (Paloma Valencia, Rafael Nieto, Óscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal).



Las quejas de Nieto están relacionadas con las cuentas de Edward Rodríguez en la campaña del 2014 y dijo que es necesario que se aclare de dónde había sacado los dineros el representante a la Cámara para comprar un apartamento.



Tras terminar su encuentro con los cuatro aspirantes, Uribe se reunió en privado con Rodríguez para escuchar su versión. El congresista le explicó que las cuentas del 2014 ya las presentó y recibieron el visto bueno del Consejo Nacional Electoral. Sobre el apartamento le dijo que lo había comprado con un crédito, a través de un banco.



Una vez escuchó al representante a la Cámara, Uribe le dijo que no había ningún problema que podía seguir con su aspiración presidencial. Le insistió que en el Centro Democrático no podía haber vetos ni condicionamientos para ninguno de los aspirantes presidenciales.



A lo anterior se suma que Rodríguez en el 2018 fue el congresista más votado después de Uribe. Sacó 105,648 votos.



Alistando campaña

Una vez trascendió todo lo ocurrido, Rodríguez empezó a tener el apoyo de algunos otros miembros de la bancada uribista en el Congreso, que lo animaron a que se lanzara como aspirante presidencial dentro del uribismo.



Es así como ya está previsto que el próximo 17 de septiembre Edward Rodriguez inscriba formalmente su aspiración presidencial dentro del Centro Democrático, que tiene programado escoger su candidato presidencial el 22 de noviembre a través de unas encuestas.



Y Nieto no ha confirmado si definitivamente estará metido en esa contienda.