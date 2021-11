Sepa si es jurado de votación y qué hacer si fue escogido

La Registraduría Nacional del Estado civil ya eligió a quienes deberán ejercer como jurados de votación en las elecciones de Consejos de la Juventud, que se realizarán el próximo 5 de diciembre. Consulte aquí si usted tendrá que acudir a esta responsabilidad que, recuerde, es obligatoria.

En caso de una respuesta afirmativa, se preguntará usted por qué lo escogieron y cuáles serán sus funciones. Pues bien, el Código Electoral, norma que regula todos los aspectos de las elecciones en el país, determina que las funciones principales de los jurados son estar al frente de las mesas de votación, atender a los sufragantes, manejar el material electoral, diligenciar los formularios, vigilar las urnas y realizar el conteo de mesa.



Los jurados de votación son elegidos por la Registraduría a través de un software que sortea los nombres de listados que entregan las empresas privadas y públicas, los establecimientos educativos y los partidos y movimientos políticos. Son, de hecho, los principales protagonistas de los comicios.



Una vez escogidos, la Registraduría procede a publicar los listados. Ojo, si usted no es notificado oficialmente, igual tiene la obligación de asistir. Por eso, no deje de consultar el enlace del primer párrafo de esta nota.



A partir de ahí, usted será citado a una serie de capacitaciones y charlas, en las que le informarán detalladamente las instrucciones para cumplir con su función sin inconvenientes. Las capacitaciones incluyen el manejo del material electoral, la forma de hacer el conteo y el diligenciamiento de los formularios de resultados.



Recuerde que la ley sólo le permite ausentarse de esta función en las siguientes causales:



Grave enfermedad del Jurado o su conyugue, padre, madre o hijo.



Muerte del Jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



No ser residente en el lugar donde fue designado.



Ser menor de 18 años.



Haberse inscrito y votar en otro municipio



Si usted se ausenta sin causa justa a desempeñar esta función se hará acreedor a la destitución del cargo si es servidores público o a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

