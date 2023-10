Elecciones 2023: Fico, Turbay, Char y Beltrán ganarían; en Cali hay empate técnico

En un estudio sin precedentes, muestra del interés por darles voz a las regiones, la alianza del Centro Nacional de Consultoría (CNC), EL TIEMPO y CM&, indagó por la intención de voto en 19 ciudades del país. Además de las seis principales capitales (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, y Cartagena) se hicieron encuestas en Yopal, Villavicencio, Barrancabermeja y otros centros urbanos importantes.

A menos de 24 horas de que se abran las urnas, el panorama estaría decidido en buena parte de las ciudades encuestados. Sin embargo, hay algunas ciudades que prometen un cierre de 'foto-finish'. El mejor ejemplo es Cali, la diferencia entre Roberto 'Chontico' Ortiz y Alejandro Eder no supera ni siquiera el uno por ciento. No obstante, nada está dicho y serán los colombianos los que tendrán la última palabra.

Alejandro Char parece imbatible en Barranquilla

Barranquilla se prepara para un tercer periodo de Alejandro Char. De acuerdo con la última encuesta del CNC, el de Cambio Radical ha seguido aumentando su ventaja sobre el segundo y cada vez es más apabullante la diferencia. Con un 82 por ciento de intención de voto, le lleva 76 puntos porcentuales de ventaja a Antonio Eduardo Bohórquez, el del Pacto Histórico, que apenas tiene un 8 por ciento.



De ahí para abajo, ninguno de los aspirantes saca más de un 2 por ciento de intención de voto. Luis Enrique Guzmán Chams, de Verde Oxígeno, tiene un 2 por ciento; igual que Harry Alberto Silva, candidato por firmas. A estos les sigue Hassan Fares Hachem, que llega al 1 por ciento de intención de voto.



De compararse los datos de los sondeos anteriores, la situación en Barranquilla ha sido estable durante la contienda. Alex Char nunca bajó del 68 por ciento de intención de voto y el resto nunca llegó siquiera al 10 por ciento. La favorabilidad del dos veces alcalde es tal que ni siquiera se ha visto resentida su favorabilidad a pesar del proceso de su hermano Arturo Char por presunta compra de votos y las denuncias de supuestos nexos de este y su familia con carteles mexicanos, información publicada por medios extranjeros y ahora también por algunos del orden nacional.

Fico le pone freno al ‘efecto Daniel Quintero’

En Medellín no se sintió el temido efecto de la renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín. A pesar de la renuncia para hacer campaña, la ficha de Quintero, Juan Carlos Upegui, nunca le hizo pelea a Federico ‘Fico’ Gutiérrez, por lo menos en las encuestas. La distancia entre ellos siempre estuvo por el orden de los 40 puntos porcentuales y nunca bajó.



De acuerdo con la última encuesta del CNC, Federico Gutiérrez tiene una intención de voto de 65 por ciento, mientras que su perseguidor, Upegui, se queda en el 19 por ciento. En los dos sondeos anteriores el panorama fue muy similar. El del 18 de octubre, Fico tenía una intención de voto del 56 por ciento, y la de Quintero llegó al 15 por ciento. En septiembre, las cifras entre primero y segundo eran de 53 por ciento y 11 por ciento, respectivamente.



Los dos punteros para la alcaldía de Medellín son seguidos desde muy lejos por Albert Corredor, que se mantuvo en las tres encuestas con un 3 por ciento de intención de voto. Este también figuraba como uno de los posibles candidatos del alcalde. En el cuarto lugar aparece Gilberto Tobón Sanín, aspirante de Fuerza Ciudadana, el partido de Carlos Caicedo. Tobón no superó en ninguna ocasión el 3 por ciento de intención de voto. En la última encuesta se quedó en 2 por ciento.

Un pastor lidera en Bucaramanga

Después de dos gobiernos de corriente alternativa, los de Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas, Bucaramanga escogería a un alcalde de derecha. Jaimes Andrés Beltrán ha liderado en todas las encuestas hechas por el CNC, y todo parece indicar que se enfila para ser el nuevo alcalde de la capital de Santander.



Beltrán ha venido creciendo en cada una de las encuestas. En septiembre figuraba en la punta con 23 por ciento, el 11 de octubre aumentó seis puntos para llegar al 29 por ciento y ahora último dio un salto de 10 puntos porcentuales para ubicarse en el 39 por ciento.



En segundo lugar figura Horacio José Parra, hijo de uno de los electores históricos del departamento, el liberal Horacio Serpa. Su desempeño en las encuestas ha sido errático. Comenzó con un 16 por ciento y figuraba como el gran contendor de Beltrán, pero en la segunda semana tuvo una caída de siete puntos y se ubicó con 9 por ciento. Ahora tuvo un ligero repunte y llegó al 12 por ciento, lo que implica 27 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. En tercer lugar está el actual concejal de la Alianza Verde, Carlos Parra, con 11 por ciento. Al principio sonaba como una tercería pero no logró posicionarse.

Roberto Ortiz y Alejandro Eder empatan en Cali

Por tercera vez consecutiva, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría refleja un empate técnico entre Roberto Ortiz y Alejandro Eder.



En la medición del 27 de septiembre, ambos candidatos obtuvieron 35 por ciento de intención de voto por lo que el desenlace de este pulso todavía es una incógnita en la capital vallecaucana a un día de salir a las urnas.

Lo cierto es que el candidato de Revivamos Cali ha recortado distancias contra un Roberto ‘Chontico’ Ortiz que en las primeras semanas de campaña arrasaba en las encuestas.



En contraste, los demás aspirantes no lograron acercarse en ningún momento a los favoritos. Miyerlandi Torres Agredo es tercera, con 7 por ciento; y Danis Rentería, el candidato del Pacto Histórico, es cuarto, con 5 por ciento. Más abajo quedó el candidato de Inpedendientes y ficha del exalcalde Daniel Quintero, Deninson Mendoza Ramos. Este obtuvo 3 por ciento, al igual que el candidato Edilson Huérfano. Por último, tanto Heriberto Escobar como Wilfredo Pardo no pasaron la barrera del 1 por ciento.



El porcentaje de indecisos aún es alto en Cali, pues el voto en blanco obtuvo 8 por ciento. Un dato no menor, ya que podría ser clave para determinar quién será el próximo alcalde.

Dumek Turbay se posiciona en Cartagena

El exgobernador de Bolívar Dumek Turbay es el más opcionado para ganar la alcaldía de Cartagena y suceder a William Dau. En las encuestas lidera con un 45 por ciento de intención de voto. Turbay, que ha sido cuestionado por algunos escándalos de cuando gobernó el departamento, se ha mantenido en la punta de las encuestas durante los sondeos anteriores. El 14 de septiembre, este obtuvo 33 por ciento de intención de voto, en la siguiente ocasión subió hasta el 36 por ciento y en la más reciente encuesta sumó 10 puntos más.



En cambio, sus rivales no han tenido mayores variaciones y se mantienen estables. William García Tirado ha figurado en el segundo lugar en los sondeos de septiembre y octubre. En las primeras encuestas obtuvo un 12 por ciento y en la siguiente subió dos puntos y alcanzó el 14 por ciento de intención de voto.



En el tercer lugar figura Javier Julio Bejarano, que llegó al 11 por ciento en esta última encuesta. En las dos anteriores versiones sus números estuvieron en ese rango: 10 por ciento en septiembre y 12 por cuento en octubre.



En el cuarto lugar está Judith Pinedo, también conocida como María Mulata. Después de haber sido precluido su caso por presunta corrupción, la exalcaldesa figuraba como una de las favoritas para ganar las elecciones. Sin embargo, el haber sido identificada como la candidata del alcalde le costó.

Los resultados en otras ciudades:

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S. A. PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&. FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&. UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos con intención de votar y que son residentes en los municipios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Montería, Villavicencio, Pereira, Cartagena, Itagüí, Barrancabermeja, Soledad, Cúcuta, Armenia, Manizales, Pasto, Soacha, Yopal y Neiva. DISEÑO DE MUESTREO: Presencial. El diseño de muestreo es probabilístico estratificado y en tres etapas, con selección de unidades estadísticas por muestreo aleatorio simple. MARCO DE MUESTREO: En la primera etapa, se seleccionó una muestra aleatoria simple de manzanas cartográficas en todos estratos socioeconómicos, a partir del Marco Geoestadístico Nacional (fuente: Dane); en la segunda etapa se seleccionó una muestra de hogares dentro de cada manzana y en la etapa final se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar. Telefónico. Probabilístico y estratificado. Con selección aleatoria de hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Dentro de cada hogar se encuestó a una persona adulta con intención de votar. Presencial. Marco Geoestadístico Nacional - MGN (fuente: Dane). Telefónico y web. Base maestra del Centro Nacional de Consultoría, este es un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC. TAMAÑO DE MUESTRA: 6.385 hogares: Bogotá 750, Medellín 200, Bucaramanga 200, Montería 629, Villavicencio 200, Pereira 200, Cartagena 200, Cali 500, Itagüí 400, Barrancabermeja 400, Soledad 350, Barranquilla 275, Cúcuta 300, Armenia 228, Manizales 250, Pasto 200, Soacha 350, Yopal 393, Neiva 280. MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Los márgenes para un nivel de confianza del 95 % son: Bogotá, 3.6 %; Medellín, 6,9 %; Bucaramanga, 6,9 %; Montería, 3,7 %; Villavicencio, 6,9 %; Pereira, 6,9 %; Cartagena, 6,9 %; Cali, 4,4 %; Itagüí, 4.9 %; Barrancabermeja, 4,9 %; Soledad, 5,2 %; Barranquilla, 5,9 %; Cúcuta, 5,7 %; Armenia, 6,5 %; Manizales, 6,2c%; Pasto, 6,9 %; Soacha, 5,2 %; Yopal, 4,9 %; Neiva, 5,9 %. TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto. PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 20 al 27 de octubre de 2023. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta con esquemas de recolección mixta entre presencial, telefónico y web.