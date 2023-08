Jhon Arley Murillo, presidente de Colombia Renaciente, anunció que esa organización política, aunque es nueva y se puede considerar pequeña, inscribió más de 4.000 candidatos para las elecciones de octubre, pero dejó en claro que, si bien son partido de gobierno, los aspirantes inscritos son de la colectividad y no son del petrismo.



(Además: Elecciones 2023: Registraduría anuncia biometría facial en zonas de riesgo electoral).

¿Cómo se está moviendo Colombia Renaciente en esta campaña?

El partido está en un proceso de consolidación muy importante. Hace cuatro años fue la oportunidad del partido para aparecer en la escena política y tuvimos unos resultados electorales muy importantes. Estamos ahora viendo cómo lo consolidamos a nivel nacional, restructurando sus directorios municipales, a lo que se suma que hicimos un recorrido por todo el país buscando candidatos.

¿Y cuántos candidatos han avalado para las elecciones de octubre?



Tenemos avalados más de 4.000. Son candidatos de todo tipo, con nuevos liderazgos, pero también candidatos con mucha experiencia. Creo que vamos a tener un crecimiento muy importante y lograr la consolidación del partido que es una de las apuestas más importantes.

¿Tienen candidatos en todos los departamentos?



Solamente en Vaupés no tenemos presencia. Nos hemos focalizado mucho en centros urbanos importantes.

¿En ese número de candidatos cuáles destaca por su reconocimiento?



Tenemos personas con gran reconocimiento, como Jorge Rey, exgobernador de Cundinamarca, que está aspirando nuevamente al cargo. Él es candidato del partido, aunque hay una coalición de partidos que lo acompaña. Colombia Renaciente es el partido principal. También tenemos candidaturas muy interesantes como la de Rodolfo Correa, en Medellín; tenemos a Elquin Jadrian Uni, en Leticia, quien seguramente va a ser alcalde de esa ciudad. Tenemos a Camilo Quirós, en Valledupar; a Octavio Guzmán, en el Cauca; igualmente tenemos coavales como el de Carlos Amaya, en Boyacá; Luis Pérez, en Antioquia; Héctor Mantilla, en Santander; Erasmo Zuleta, en Córdoba; Yamile Arana, en Bolívar, Dilian Francisca Toro, en el Valle; Alejandro Eder, para la alcaldía de Cali, y con Alfredo Varela para la gobernación del Atlántico. Hay unas apuestas muy importantes donde el partido tiene candidatos propios o hace parte de una gran coalición.



(Siga leyendo: 'Necesitamos fortalecer las campañas electorales de las mujeres': Carolina Giraldo).

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Rey, aspirante por el partido Colombia Renaciente. Foto: Prensa Jorge Rey

¿Cuántos son propios?



Llevamos alrededor de 180 candidatos propios a diferentes alcaldías, mientras que otros 90 son en coaliciones. Tenemos siete candidatos propios a gobernación y 17 en coalición.

¿Cómo consiguieron esos candidatos?



Esto es producto del trabajo de un equipo que se dedicó a viajar por todo el país durante un año y también con equipos locales muy importantes. Con esto queremos que el partido se convierta en una nueva alternativa para impulsar nuevos liderazgos.

Pero ustedes son un partido afro y no parece haber dentro de sus candidatos muchos afros…



Somos un partido político que tuvimos nacimiento en la curul por comunidades negras de la Cámara de Representantes, pero somos un partido como cualquiera otro. No estamos generando guetos, somos un partido político abierto. Pero si le aclaro que tenemos mucho candidato afro, como es el caso de Richard Martínez, a la alcaldía de Cartagena; Juan Carlos Blanco, quien aspira la alcaldía de Quibdó; Ligia Córdoba, coavalada en Buenaventura.

¿Quienes resulten elegidos de su partido, los puede contar el petrismo como propios?



No, son candidatos de Colombia Renaciente.

¿Pero ustedes son partido de gobierno?



Aunque somos partido de gobierno, nuestros candidatos son de Colombia Renaciente.



(Lea también: Elecciones 2023: aumentan candidaturas LGTBIQ+, pero no superan las 100 aspiraciones).

¿Hay algún tema clave que los candidatos de Colombia Renaciente van a salir a defender en esta campaña?



Una de las apuestas claves está con el tema ambiental, que es para nosotros muy importante. Nuestra apuesta es defender iniciativas que vayan en favor de luchar contra el cambio climático, apuestas como las que muchos integrantes del partido sacaron adelante en este periodo, que es la de prohibir los plásticos de un solo uso en todos los contratos que hagan las entidades públicas; darles acceso a las comunidades afrocolombianas a los consejos y corporaciones autónomas; la apuesta por el reciclaje. Tenemos una agenda clave que hemos venido trabajando con todos nuestros candidatos y que ellos están incluyendo en su agenda de gobierno.

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro cuenta con el coaval de Colombia Renaciente. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Siendo un partido nuevo y con 4.000 candidatos, ¿no están como queriendo abarcar mucho?



No, antes esta vez bajamos porque hace cuatro años dimos más de 5.000 avales. Esta vez recibimos unas 8.000 solicitudes y por eso nos tomamos en la tarea de escoger muy bien el perfil de los candidatos y por eso terminamos escogiendo un poco más de 4.000. No quisimos dar aval por el solo hecho de avalar, sino que decidimos escoger muy bien los candidatos, fue gente escogida. Gente que piense como el partido, que sea afín a la filosofía del partido.



(Siga leyendo: Al menos 380 municipios están en riesgo a 75 días de las elecciones regionales).

Algunas autoridades han señalado que esta campaña puede ser muy complicada, sobre todo por los temas de orden público, ¿así lo han sentido?



Sí, claro que sí. Hay mucho riesgo. Hemos recibido muchas solicitudes de nuestros candidatos para que les ayudemos con trámites de protección ante la Unidad Nacional de Protección, debido a amenazas y a la coacción. Hay regiones que están vedadas para hacer proselitismo, lo cual es muy grave. Yo mismo como presidente del partido he tenido que limitar mis movimientos y no poder ir a algunas regiones por temas de orden público. Estamos recibiendo muchas, muchas solicitudes de protección por parte de candidatos debido a amenazas y a limitantes para poder ejercer la actividad política en muchas regiones del país. Hoy en varias regiones de Colombia el panorama no está fácil debido a que los grupos armados están ejerciendo el control territorial y eso es muy grave. Y si todo sigue así, estas elecciones van a estar marcadas por muchas alteraciones y por la intervención de muchos grupos al margen de la ley en muchas regiones.

Por las quejas que ha recibido, ¿cuáles son las zonas más complicadas?



El país en general. En el Cauca es muy complicado moverse e incluso algunos candidatos tienen dificultad para hacer campaña; lo mismo en el Chocó y en la costa pacífica nariñense. Por ejemplo, tenemos un candidato en López de Micay que no ha podido todavía llegar al municipio para hacer campaña porque está amenazado. Lo mismo en Catatumbo, en Norte de Santander; en Arauca, en algunas zonas de Antioquía. El tema es preocupante porque prácticamente en buena parte del país se presentan alteraciones con el orden público.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias