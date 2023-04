“En estas elecciones locales nos jugamos todo, porque es donde se define el mapa político del país”, con estas palabras, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) dio inicio este jueves al Seminario Democracias Asediadas, evento en el que la entidad dialogará con invitados internacionales sobre los retos de la democracia latinoamericana, en vísperas de los próximos comicios territoriales que se llevarán a cabo en el país el 29 de octubre.



(Le puede interesar: Así está el mapa de alertas electorales para las regionales del 29 de octubre)

Sobre los comicios de octubre, el registrador Alexander Vega advirtió que cerca de 90 municipios se encuentran en riesgo electoral. En entrevista con EL TIEMPO y sin dejar de lado las variables que preocupan a la MOE, Barrios señala que la anterior es una afirmación apresurada y marca el mes de julio como la fecha en la que se tendrá un panorama certero del ritmo electoral y los niveles de riesgo.

¿Cuáles son las principales alertas que ha señalado la MOE de cara a las elecciones regionales?



Hemos hecho énfasis de manera particular sobre 3 temas. Hemos señalado que hay algunos municipios que tienen comportamientos atípicos en la inscripción de cédulas. En Puerto Gaitán y Cabuyaro en el Meta, por ejemplo, se explica por ser parte del corredor minero energético y estar relacionado con la demostración de residencia para opciones laborales. Hay otros municipios que, en cambio, no está esa explicación y no tenemos claridad de cuáles son las razones por las cuales hay un comportamiento atípico por alta inscripción de cédulas. Tenemos un grupo de 10 municipios donde hemos señalado que es importante que se haga comisiones departamentales y verificar. Inclusive encontramos municipios de muy baja inscripción de cédulas. En segundo lugar, gran número de ciudadanos están recogiendo firmas en todo el país y nadie ha reportado. No sabemos de dónde vienen los recursos en cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, los ingresos están en cero, es decir, como si no se hubiesen gastado un peso y solamente tres grupos que están recogiendo firmas han reportado gastos.

¿Eso que significa?

Significa que si no logras un control efectivo desde el Consejo Nacional Electoral a los informes, se sigue facilitando que las elecciones locales sean la mayor lavandería de recursos ilícitos de este país. Y demostraríamos una gran falta de capacidad para poder hacer un control efectivo de la financiación.

¿Cuál es la tercera problemática que señalan?



En tercer lugar, lo que tienen que ver con la distribución que se hacen de los puestos de votación. Hay un déficit muy grande de puestos de votación en consejos comunitarios, afros y en resguardos indígenas, más del 80% de los recuerdos indígenas no tienen puesto de votación cercano. Entonces ahí vemos una exclusión de la participación.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandra Barrios, la directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE), Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Desde la MOE se han manifestado preocupación por las cédulas que se utilizarán para octubre, ¿de qué estamos hablando?

Es un tema que también nos preocupa y emerge de una sentencia de la Corte Constitucional. Hablamos de una sentencia que está dirigida a la doble nacionalidad en la que se señala que una si una persona adquiere otra nacionalidad pierde la cédula de identificación colombiana. Esa cédula quedaría sin la posibilidad de identificar ciudadanos para ningún tipo de trámite formal. Esto se ata directamente con la discusión que se está dando del Código Electoral, porque se está quitando el procedimiento del Congreso de la República y se está señalando que solamente la registraduría es la que podría definir si hay un nuevo documento de identidad. Eso significa que cada registrador o registradora que llegue podría cambiar eso a su conveniencia o interés de acuerdo a lo que considera que es mejor para el país.

El registrador Vega anunció que habría casi una centena de municipios en riesgo electoral. ¿Qué información tienen ustedes?



Desde la Misión de Observación Electoral vemos que a 6 meses de las elecciones uno no puede hablar de un riesgo. No tienes en este momento de candidatos, estamos en el alistamiento de las elecciones y ni siquiera están los contratos listos de cómo va a ser todo el despliegue logístico de la registraduría. Entonces hablar de 90 municipios en riesgo es muy apresurado. Vale la pena más bien señalar que hay un conjunto de municipios que tienen diferentes características y sobre las que tendrían que tomarse medidas para prevenir cualquier tipo de riesgo que se vaya presentar.



(Además: 90 municipios estarían en riesgo en elecciones por presencia de grupos armados)

Normalmente dos meses antes de elecciones se tiene el primer mapa de lo que es el riesgo que podrían tener las elecciones. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo se podría catalogar un municipio definitivamente en riesgo?

Tienen que pasar varias cosas. Hay que pasar el proceso de inscripción de candidaturas y ahí vas a tener el primer pico de violencia y vas a empezar a encontrar picos más altos de inscripción de cédulas. Ahí empiezas a configurar el comportamiento de las variables que te indican si un municipio se encuentra en riesgo o no. Si son municipios que a la vez tienen presencia de grupos armados ilegales, actos de violencia contra liderazgos políticos, donde pueden haber amenazas, atentados, asesinatos de precandidatos o candidatos que se inscriban. Cuando empiezas a juntar todas esas variables de riesgo, ahí es cuando tu empiezas a configurar cuáles son los municipios en peligro. Normalmente dos meses antes de elecciones uno tiene ya el primer mapa de lo que es el riesgo que podrían tener las elecciones porque ya tienes campañas en acción. Ese mapa de riesgo se va actualizando hasta la semana de elecciones, hablar hoy de un mapa de riesgo electoral es apresurado.

¿Cuál sería el término apropiado?

Yo creo que son alertas, son municipios o territorios donde hay que hacer seguimiento y prestar especial atención.

¿Qué dice de departamentos como el Meta, cuyo gobernador dijo hace poco que prácticamente en el sur ya tienen perdido el control del territorio?

Lo que te puedo decir es que tienen seis meses para recuperar el control del territorio, para poder hacer un manejo de riesgo frente al proselitismo electoral sobre la posibilidad de candidaturas, porque no solamente es el Meta. Cuando volteas a mirar, por ejemplo, el departamento de Arauca, claramente hay unas organizaciones políticas que en las condiciones de hoy, tienen dificultades gigantescas para poder hacer campaña electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, dijo que las disidencias controlan el sur del departamento. Foto: Prensa Gobernación del Meta

En julio muy posiblemente vamos a empezar a ver un crecimiento de los hechos de violencia y tenemos que estar preparados. FACEBOOK

TWITTER

¿Julio va a marcar entonces cómo será el ritmo del proceso electoral?

En el mes de julio muy posiblemente vamos a empezar a ver un crecimiento de los hechos de violencia y tenemos que estar preparados.

Según informes de la MOE hubo un aumento del 76 por ciento de fenómenos de violencia política respecto a 2019. ¿A qué se debe y cómo puede afectar?

Yo creo que esa es una de las grandes frustraciones de la Misión de Observación Electoral. Después del proceso de paz 2016 lo que nosotros empezamos a ver en las siguientes elecciones a Congreso fueron unas elecciones absolutamente tranquilas comparado con nuestra propia realidad. Después vinieron las primeras elecciones locales y empezamos a ver que empezó un incremento de la violencia y hemos tenido un incremento de la violencia, más o menos a partir de 2017 y 2018, sostenido de manera particular en aquellos territorios donde hubo presencia de las Farc. Estamos en un franco retroceso.

¿Qué mensaje manda para salvaguardar la democracia de las elecciones regionales que se vienen?

El Gobierno nacional tiene que tener los planes de prevención y de protección. Es igual de clave que las organizaciones políticas ya tengan sus mecanismos de diálogo y de contacto con la Unidad Nacional de Protección, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Es muy importante que ya se haya generado todo el anclaje territorial de las comisiones departamentales y comisiones municipales. No podemos llegar a julio a decir que esto se nos salió de las manos. También, es vital que la Registraduría Nacional del Estado Civil trabaje con el Consejo Nacional Electoral y con las otras entidades. Las elecciones se organizan de manera conjunta, no solamente por una institución, aquí se necesita responsabilidades y corresponsabilidad entre las decisiones que se toman.

Esperamos poder tener para la próxima semana una reunión con el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. FACEBOOK

TWITTER

¿Espera tener un diálogo con los nuevos ministros?

Esperamos poder tener para la próxima semana una reunión con el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Nosotros manteníamos un diálogo muy importante con el ministro Prada y ya hay unos temas que han empezado a ir hacia adelante. Se han definido algunas agendas de comisiones de seguimiento electoral, se había establecido la importancia de tener una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral en la que se definirán los criterios para la definición de los nuevos puestos de votación, se habló también de una resolución del Consejo Nacional Electoral en las que se clarificarán el uso de las redes sociales y se definiera cuando estábamos frente a propaganda electoral y cuando no. Ya se había generado una agenda importante y nosotros confiamos completamente en que podamos tener el mismo diálogo con el ministro Velasco.

Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO