Elecciones de 2022: ¿podrían ser hasta las 5 de la tarde y dos días? 

La posibilidad de que las votaciones en el país a partir del próximo año se extiendan una hora más o incluso un día más está en manos de la Corte Constitucional.



Esta opción está contemplada en el nuevo Código Electoral que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso y que ahora requiere del visto bueno del alto tribunal.



De acuerdo con el registrador Nacional, Alexander Vega, el texto aprobado en el Congreso establece que la jornada de votación será de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cuando ahora está solo hasta las 4 de la tarde.



Eso sí, Vega señaló que la facultad de ampliar el horario un poco más quedó en manos del Consejo Nacional Electoral, CNE.



En lo aprobado por el Congreso se establece que el CNE está facultado para decretar o no la suspensión o ampliación de la jornada electoral en todo o en parte del territorio nacional exclusivamente a solicitud del Presidente de la República, el registrador Nacional, el alcalde Mayor de Bogotá o el gobernador del respectivo departamento.



En el texto se aclara que esto se podrá dar por razones debidamente fundadas de perturbación grave del orden público, fuerza mayor o en estados de excepción.



En lo que tiene que ver con las votaciones en el exterior esta solicitud será presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El Registrador explicó que si la Corte Constitucional declara exequible el Código, la jornada electoral del próximo año, tanto la de elegir Congreso como la de Presidente, será hasta las 5 de la tarde.



“Si llega a salir el código, como aspiro, haríamos uso de ese artículo y téngame que no solo va a ser hasta las 5 de la tarde, sino hay otro artículo que con la autorización del Consejo Nacional Electoral podríamos extender la jornada electoral no solamente por horas, sino por días”, destacó Vega.



