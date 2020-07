Elecciones de 2022: ¿arrancó la campaña por la presidencia?

Mientras los ciudadanos de a pie tienen la vista puesta en el día a día de la pandemia, algunos líderes políticos están pensando más allá: en mayo de 2022, cuando se realizan las elecciones para escoger al presidente y vicepresidente del país para el periodo 2022-2026. Es decir, para reemplazar a Iván Duque.

De los tres espectros ideológicos –derecha, centro, izquierda– se han asomado posibles aspirantes. Eso explica, en parte, el llamado de Gustavo Petro, líder del movimiento de izquierda Colombia Humana, a lo que él llama “desobediencia civil”.



Según Petro, al presidente Duque hay que “desobedecerlo”. ¿Cómo? “No manden sus hijos al colegio, no paguen servicios públicos”, ha dicho.



El expresidente Álvaro Uribe, su mayor adversario político, interpreta que esta solicitud de Petro va más allá de una simple consigna. Explicó que los supuestos partidarios del chavismo quieren que al actual gobierno le vaya mal para crear un ambiente propicio para “ganar las elecciones de 2022”, como sucedió en Venezuela en los años previos a la victoria de Hugo Chávez.



“Es el momento para denunciar que estos sectores prochavistas de Colombia quieren llevar al país a lo que fue la Venezuela prechavista”, dice Uribe. Si bien el uribismo aún no tiene un candidato claro, el aspirante que tenga la bendición del expresidente tendrá mucha fuerza en 2022.



“Se ve una estrategia de Petro para minar las posibilidades electorales de dos sectores con miras a 2022: el Centro Democrático, con sus ataques al Gobierno, y los ‘verdes’ y la centroizquierda, con sus ataques a la alcaldesa Claudia López”, explicó el politólogo de la Universidad Nacional Rodrigo Sandoval, y agregó que, por otro lado, “está el Centro Democrático de nuevo con el discurso de evitar ser Venezuela”.



Por su parte, el exgobernador Sergio Fajardo también tiene la mirada en 2022 e incluso ha hablado de empezar a buscar acuerdos programáticos.



“Tendremos que construir un acuerdo programático que responda a las aspiraciones de una ciudadanía que está molesta e indignada”, dijo en una reciente entrevista a EL TIEMPO.



Otros que han puesto a sonar su nombre son el exgobernador de Nariño Camilo Romero, el senador Jorge Robledo y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

La carrera presidencial generalmente arranca un año antes de las elecciones, pero esta vez se adelantó. ¿Por qué?



“Todos estos temas relacionados con las investigaciones de las campañas de 2018, la supuesta filtración de recursos, como el sonado caso de la ‘Ñeñepolítica’, y la investigación que se abre ahora contra Petro forman un ambiente propicio para anticiparnos que la campaña presidencial se acerca”, expresó la docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz Yi.



La analista agregó que a esto se suman otros factores: “Hay una dificultad para construir gobernabilidad por parte del presidente Duque y unas dificultades que ha traído la pandemia para que la oposición se pueda manifestar, como la imposibilidad de hacer marchas y el hecho de que las sesiones del Congreso sean remotas”.



Sin embargo, algo en lo que hacen énfasis los analistas es que no se sabe cómo van llegar los electores en 2022. La Colombia de la pospandemia estará llena de incertidumbre.



Cambio de prioridades

Para la analista Patricia Muñoz, la pandemia traerá un cambio de prioridades políticas en el que, si bien en 2022 seguramente seguirán teniendo relevancia temas como las políticas de seguridad y la implementación del acuerdo de paz, también habrá una discusión centrada en los programas sociales y económicos que respondan a la crisis generada por la pandemia.



Incluso podrían tomar relevancia temas como la lucha contra la corrupción, pues los nuevos gobernantes tendrán que llegar a manejar un presupuesto seguramente más escaso.

