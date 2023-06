Las elecciones regionales se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre en Colombia. En estos comicios, según la Registraduría, se elegirán a 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Así mismo, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá; así como a los 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).



En este sentido, el registrado Alexander Vega ha participado en distintos escenarios para explicar cómo será el desarrollo de esta cita con la democracia. Recientemente, se refirió a las condiciones de seguridad para ese día.



Vega le hizo un llamado a la guerrilla del Eln, que actualmente adelanta un proceso de diálogo con el Gobierno Nacional. "Celebramos el cese al fuego bilateral, pero debe incluirse, sí o sí, que el Eln no interfiera no solo el día de las elecciones, sino que no constriñan a la población ni afecten las inscripciones de cédulas de los ciudadanos", aseguró.



El registrador, además, hizo una petición: “El Estado debe hacer presencia en todo el territorio con la Fuerza Pública y en el diálogo con el Eln garantizar que no se intervenga en el proceso electoral”, concluyó.

Registrador nacional Alexander Vega. Foto: Registraduría Nacional

Las alertas por la seguridad en las elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado los riesgos que podrían afectar la seguridad de las próximas elecciones.



La directora de la MOE, Alejandra Barrios, ha reiterado que es importante recordar que los hechos de violencia contra líderes políticos y contra la población vienen en aumento desde las pasadas elecciones presidenciales. “En enero del año pasado se empezó a hablar de cómo había sido la escalada de violencia, lamentablemente lo que ha venido pasando es que esa escalada de violencia ha sido sostenida”, afirmó.



Desde el lado de la Fuerza Pública, se ha planteado desarrollar el Plan Democracia, el cual busca blindar la jornada electoral de octubre. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su parte, también ha mencionado que el Gobierno Nacional está preparando “una estrategia especial” para darles tranquilidad a los ciudadanos que habitan en las zonas acosadas por grupos violentos que amenazan con interferir en el proceso electoral.



REDACCIÓN POLÍTICA

