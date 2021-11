¿Dónde quedan las mujeres para las elecciones presidenciales?

“Hoy es el momento de la mujer”, dijo la senadora María Fernanda Cabal en medio de su campaña como precandidata presidencial, la cual finalizó el pasado 22 de noviembre cuando Óscar Iván Zuluaga fue elegido como el candidato único del Centro Democrático.



La senadora uribista le dijo a EL TIEMPO que, aunque en su caso no tuvo ninguna dificultad en su campaña por el hecho de ser mujer y no fue víctima de machismo, cree que para las mujeres es mucho más complicado lanzarse y llegar a esos cargos.



“Siguen faltando mujeres en las contiendas electorales. No es fácil para las mujeres. Las que llegan es porque tienen algún tipo de maniobrabilidad o independencia económica. Es una lástima que en esta contienda nuevamente la lista sea solamente de hombres”, asegura.



Su compañera de partido, Paloma Valencia, también proclamaba cada vez que se le preguntaba, por qué debía ser la elegida del partido de Gobierno: que era el “tiempo de una mujer”, dijo.



No obstante, con la salida de ambas de la contienda electoral el panorama es ahora más preocupante. Actualmente, Francia Márquez es la única precandidata presidencial confirmada entre más de 40 aspirantes hombres.



Queda aún una posible precandidatura sin confirmar en la coalición del Equipo por Colombia con Dilian Francisco Toro.



El panorama en el centro político tampoco cambió. En la Coalición Centro Esperanza, conformada por Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo, hizo eco el hecho de que no contemplaron como precandidata de su alianza a ninguna mujer.

Francia Márquez lanzó su candidatura presidencial junto al Pacto Histórico. Foto: Twitter: @RoyBarreras

Ángelica Lozano le dijo a EL TIEMPO que, aunque se quería que Angela María Robledo hiciera parte de esta coalición que realizará una consulta en marzo, finalmente con el fallo de la Corte Constitucional que anuló su elección de actual representante a la Cámara “ella se desmotivó y está en un litigio. Ella misma decidió frenar cualquier proceso o campaña”.



También se lo propusieron a la representante Juanita Goebertus y a la misma Angelica Lozano. No obstante, ella asegura que es mejor lanzar a “mujeres presidenciales” en vez de “meter mujeres candidatas de relleno”.



De hecho, ella misma dice que no es presidenciable. “Aunque yo he sido alcaldesa local, concejal, representante, senadora, trabajé en Naciones Unidas, soy abogada con máster y tengo una viabilidad política para algunas cosas, eso ni siquiera es suficiente para uno lanzarse. Tengo cédula, tengo más de 30 años, tengo derechos políticos activos y he sacado votos, pero no creo que eso sea suficiente para ser presidenta”, aseguró.



Por otro lado, las que sí tienen la experiencia y preparación, según ella, no tienen “viabilidad electoral”, por lo que sería difícil que consiguiera los votos que se requieren en una contienda electoral para la Presidencia. “No se trata de meter a cualquiera. Si no es viable electoralmente hablando, no es útil políticamente. Prefiero que no haya, en vez de tener una mentira”, indica.



Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo. FACEBOOK

Por su parte, Cabal cree que aparte de viabilidad política, se requiere “tiempo e inversión de recursos”; por tanto, considera que “una mujer cabeza de familia jamás podrá llegar” y que además es indispensable “tener un respaldo del partido, que debe ser el que organice algún apoyo”.



“Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”, señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2011.



En Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), habitan 23'312.832 mujeres, es decir, el 52 % de la población total del país. Sin embargo, según cifras de ONU Mujeres, el Dane y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem), para el 2019 solo el 19,7% ocuparon el cargo de congresistas y, a nivel local, hubo un 17% en asambleas departamentales, 18% en los concejos municipales, 12% en alcaldías y 15% en gobernaciones, a pesar de que son más que los hombres que se gradúan de educación superior.



Patricia Muñoz, directora de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que la participación de las mujeres en la política electoral colombiana no es distante del panorama latinoamericano o mundial. Es decir, es un ámbito con múltiples barreras y dificultades para acceder con éxito a cargos tanto en la rama ejecutiva, como en la legislativa y la judicial.

Las sillas moradas representan el número de mujeres en el Congreso. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO

“Ello es producto de una serie de barreras que se perpetúan con el tiempo, las cuales han comenzado a ser trabajadas, pero cambian de manera muy lenta. La política tiene muchos rasgos que favorecen la participación de los hombres por razones culturales o patriarcales, en donde se imponen unas conductas masculinas en el campo de la política electoral”, dice.



Dichas conductas, afirma, crean una serie de barreras de tipo social, económico, de relacionamiento político, de construcción de liderazgo o de posicionamiento en el campo político-electoral. “Todo esto termina por hacer más difícil el ejercicio de la política electoral para las mujeres, con relación a los hombres”, afirma.

Muy a pesar de que las mujeres han tenido mayor acceso a los niveles educativos, la llegada de las mujeres a los cargos de dirección, en el campo laboral, ha sido lenta. FACEBOOK

Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, coincide en este punto con Patricia Muñoz y agrega que, en la mayoría de ocasiones, los espacios en donde se mueve la política, han sido masculinos. “Si es en Bogotá, se mueve en los clubes y con el whisky después de las reuniones. Si es en el sector rural, se mueve en las canchas de tejo. Las mujeres no están en estos espacios porque tienen unas responsabilidades de cuidado que no abandonan”, expresa.



Muñoz reconoce que, si bien las condiciones de acceso de la mujer a ciertos niveles de equidad están cambiando, cambian muy lentamente, como se ha visto, por ejemplo, en el plano social y económico. “Muy a pesar de que las mujeres han tenido mayor acceso a los niveles educativos, la llegada de las mujeres a los cargos de dirección, en el campo laboral, ha sido lenta”, afirma.



Además de las brechas económicas, en el campo de la política electoral, ambas investigadoras afirman que el panorama para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el país no cambiará mientras no exista voluntad política de los partidos políticos y sus dirigentes para implementar medidas que conduzcan a mejorar la situación.



Algunas de esas medidas, por ejemplo, explican las investigadoras que podrían ir encaminadas a visibilizar más a las mujeres en las listas a Senado y Cámara. O para que estas tengan los accesos y apoyos necesarios en términos financieros, políticos o electorales.



“Si se admite que hay una deuda histórica para que las mujeres participen en política, hay que hacer acciones positivas para lograrlo; es decir, hay que hacer capacitaciones en los mismos partidos políticos. Lograr una serie de esfuerzos para transformar esto. Yo creo que los esfuerzos se dicen, pero no se hacen. Falta compromiso de los partidos, de los políticos, darse cuenta de que la sociedad es más democrática si todos estamos incluidos”, afirma Quintero.



Por otro lado, Muñoz asegura que dichas barreras que dificultan el acceso de la mujer a la política, solo pueden ser removidas con un trabajo mancomunado de los dirigentes de los partidos y así lograr que las mujeres alcancen un mayor nivel de representación.



“Debe existir una real voluntad política de los partidos para que las mujeres puedan llegar a los cargos de elección popular y no simplemente para cumplir una cuota para un ‘relleno’”, asegura la experta.

