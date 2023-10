Los candidatos construyeron con lego la Bogotá que quieren: vea en fotos cómo les fue

En el mes de la recta final de las elecciones, los nueve candidatos que están buscando llegar a la alcaldía de Bogotá participaron los diálogos electorales organizados por la Universidad del Rosario, EL TIEMPO y la Fundación Hanns-Seidel-Stiftung.



Todos se dieron cita durante el miércoles y jueves en el auditorio Jockey y desde allí construyeron con fichas de lego el modelo de ciudad que quieren impulsar si llegan a ser el próximo alcalde de la capital.



Cada aspirante tuvo la oportunidad de realizar esta construcción de la mano de Nelson Mora y Adriana Diago, dos integrantes de la facultad de emprendimiento de la Universidad del Rosario. Ante un auditorio lleno de jóvenes, tuvieron el espacio para explicar los ejes de sus propuestas para Bogotá.



El miércoles asistieron Gustavo Bolívar, Jorge Luis Vargas y Jorge Enrique Robledo. El jueves fue el turno para Diego Molano, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, Nicolás Ramos y Rafael Quintero.

Estas son las fotos de sus construcciones:

Gustavo Bolívar

Construcción de Gustavo Bolívar Foto: U. Rosario

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico, explicó que la ciudad a la que él le apostará será "una verde". Señaló que esa será su esencia. Por lo anterior, manifestó en su explicación que el sistema de TransMilenio lo va a "echar a un lado".



"La ciudad va a estar rodeada de un verde que tenemos que cuidar", aseguró y manifestó que le brindará especial atención a la reserva Van der Hammen.



Dejó claro que en la ciudad, además, se les brindará una especial atención a la seguridad y movilidad. Pero insistió: "Nuestro discurso de hoy como políticos responsables tiene que ser la mitigación del cambio climático. Este es un asunto vital. Y vital es que si seguimos acabando con el verde de la ciudad. a las futuras generaciones les va tocar padecer el cambio climático. Les va a tocar un mundo insostenible".

Jorge Luis Vargas

La construcción de Jorge Luis Vargas. Foto: U. Rosario

Jorge Luis Vargas, candidato por Cambio Radical, lo primero que dejó claro es que en su ciudad habrá orden. "Para que Bogotá sea una ciudad sostenible e incluyente, se necesita orden y organización", expuso.



Manifestó que la capital "es de todos los colombianos y es capital del mundo también. El que venga y viva en Bogotá se va a encontrar con orden".



Señaló que si bien la ciudad siempre estará abierta para todos, la seguridad debe ser central, aunque también dijo que se enfocará en atender otros problemas de la capital.



"Esta es una ciudad con parques para jugar, los vamos a recuperar. Bogotá tiene que ser una ciudad con buenas vías, vamos a reorganizar las vías con la semaforización y subiremos a 30 segundos el tiempo de flujo para que pasen más carros", dijo.



En su construcción incluyó a varias personas y dijo que en la ciudad que él aspira a gobernar tiene que haber diversidad. "Aquí caben todas las etnias, las que representan todos los colombianos. Tenemos que caber todos. Ese Estado Social de Derecho de la Constitución del 91 tiene que caber en Bogotá", añadió.



Respecto a los árboles, contó que va a sembrar dos millones de árboles con la ayuda del Jardín Botánico.



Jorge Enrique Robledo

La construcción de Jorge Enrique Robledo. Foto: U. Rosario

Robledo, el candidato de Dignidad y Compromiso, fue uno de los que más rápido armó su modelo de ciudad. Contó que eso se le facilitó porque es arquitecto de profesión y señaló que lo que plasmó es la Bogotá sin hambre que sueña.



"Sueño con reducir, así sea un milímetro, las inmensas desigualdades sociales en Bogotá cuando yo sea el alcalde. Quiero que haya más gente que pueda almorzar", señaló.



Este fue uno de los puntos en los que más enfatizó, ya que dijo que hay 2,5 millones de bogotanos que "están comiendo menos de tres comidas al día".



En medio de su explicación también señaló que en su eventual alcaldía trabajará para que "haya más gente con acceso al agua. Voy a generar un subsidio para que haya un mayor consumo de agua, porque el que hay es muy bajo". Finalmente dijo que quisiera tener una ciudad más moderna y civilizada.

A continuación puede revivir el diálogo del miércoles 4 de octubre en el que estuvieron estos primeros tres candidatos:

Diego Molano

La construcción de Diego Molano. Foto: U. Rosario

Diego Molano, quien inscribió su candidatura con firmas, señaló que su proyecto lo denomina "Reconstruyamos Bogotá".



"Bogotá tiene destruida su confianza. La ciudad está hecha un caos. Caos en inseguridad, caos en movilidad y una muy mala calidad de vida", indicó.



Al exponer su lego, indicó que si gana la alcaldía, primero estará el ciudadano. "Tiene que ser el centro de este proceso de reconstrucción", expuso.



Molano aseguró que para él, la familia es fundamental en el desarrollo de una sociedad: "Esa familia va a ser el objetivo central de la política social que impulsaré en Bogotá como alcalde".



El candidato explicó que a lo largo de la historia, Bogotá se ha desarrollado dándole la cara prioritariamente a los cerros orientales. "Ahora queremos que la ciudad se desarrolle y progrese dándole la cara al Rio Bogotá para que haya una visión Bogotá-Región", dijo.



Expuso que planea tener un bosque de aproximadamente 20 kilómetros que estaría entre el sur y el norte de la ciudad, "con lo cual tendríamos un eje sostenible", afirmó.



Por último, manifestó que va a construir una megacárcel para que "allí estén los delincuentes que le están generando hoy la inseguridad a Bogotá".

Carlos Fernando Galán

La construcción de Carlos Fernando Galán. Foto: U. Rosario

Carlos Fernando Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, enfatizó en que en su modelo de ciudad hay que apostarle a la gente y la comunidad, que son el espíritu de la capital, "por eso pongo en el centro a la gente", aseguró.



El aspirante manifestó que se requiere de una visión de construcción colectiva que le apueste a ver cómo se cambian comportamientos, cómo se recupera la esperanza y cómo se construye entre todos la solución de los problemas.



"Una ciudad no podrá resolver sus problemas con solo un alcalde, por más acertado que sea. Se requiere un proceso de construcción colectiva en el que la ciudadanía le ayude al alcalde a identificar dónde surgen los problemas, a tomar decisiones", aseguró.



Por último, dijo que Bogotá tiene que apostarle a la densificación. "El entorno urbano de una ciudad se aprovecha mejor cuando hay densificación. Ello permite un mejor suministro de servicios públicos, por ejemplo. Así la gente puede vivir más cerca del trabajo y del estudio", sostuvo.

Juan Daniel Oviedo

La construcción de Juan Daniel Oviedo. Foto: U. Rosario

Juan Daniel Oviedo, quien igualmente recogió firmas para inscribirse, explicó que en su modelo, Bogotá será una ciudad centrada en el ciudadano. "Somos pro desarrollo sostenible y eso es algo por lo que nos atacan y nos sentimos orgullosos de que nos ataquen por eso", afirmó.



Manifestó que quiere que la ciudad se preocupe particularmente por las mujeres y especialmente, por las que son adultas mayores más propensas a la pobreza, discapacidad o a las limitaciones de movilidad.



"Vamos a tener una solución de movilidad por la Carrera Séptima, es muy importante para Bogotá. Y la solución se tiene que hacer escuchando a la gente que vive alrededor de la Séptima, porque aquí en el nororiente de la ciudad hay 315.600 personas bloqueadas que se demoran hasta dos horas y media para llegar a los principales centros educativos y económicos de la ciudad", agregó.



Expuso que desea que la tecnología sea una herramienta que ayude a predecir los intervalos en el transporte para optimizar los desplazamientos.



Por otro lado, señaló que en Bosa, Kenendy, Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Engativá hay una crisis de la juventud con la Policía y por eso insistió en que debe haber un proceso de reconciliación entre ellos.



Oviedo agregó: "Nos vamos a endeudar con bonos verdes para comprar predios e iniciar la Thomas Van Derhamen y el proyecto lagos de torca".

Rodrigo Lara

La construcción de Rodrigo Lara. Foto: U. Rosario

Rodrigo Lara, candidato que igualmente recogió firmas para inscribirse, coincidió con sus contrincantes y manifestó que en el centro de la ciudad tiene que estar la gente. "Las personas son el centro de todo mi programa", manifestó.



Dijo que los ciudadanos deben estar protegidos por el Estado y tiene que haber recursos para "proteger a las mujeres que tienen que movilizarse en un terrible sistema de transporte público; a los jóvenes, para que no les roben su celular; a los adultos mayores que no comen tres veces al día y a la infancia, que es un deber fundamental".



Señaló que Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo y que por eso, va a crear formas y medios para que la gente pueda vivir dignamente. Para ello, dijo, la construcción de grandes vías de acceso a la ciudad será fundamental.



"Vamos a modernizar la Autopista Sur; en la Calle 80 vamos eliminar los semáforos; la vía Cota-Suba será ampliada. Extenderemos la ALO. Haremos todas las vías de acceso que nunca se construyeron", indicó.



Fue muy crítico con el sistema de TransMilenio y sobre esto señaló que va a salir de "la tiranía y del negocio de los buses".



Sobre la tecnología, que también tuvo un lugar en su modelo, dijo que desarrollará "internet de quinta generación".



Respecto al medioambiente, dijo que una de sus propuestas es "tener una gran planta de reciclaje y descontaminar el río Bogotá".

Nicolás Ramos

La construcción de Nicolás Ramos. Foto: U. Rosario

Nicolás Ramos, el candidato más joven de esta contienda y que también recogió firmas, señaló que su programa enfoca 100% en el ser humano con cinco pilares que ubicó en el centro.



Por un lado, manifestó que Bogotá debe ser una "ciudad densa, creciendo hacia arriba para generar espacio de valor y plusvalía y optimizar servicios públicos y la sostenibilidad".



Agregó que la capital debe ser una ciudad 5.0. "Hoy viene la quinta revolución industrial que es la inteligencia artificial en favor del ser humano", aseguró y dijo que esto debe utilizarse en pro de optimizar los servicios púbicos, la movilidad, la seguridad y el medio ambiente.



Otro de sus pilares tiene que ver con el cogobierno. Explicó que esta es una manera de seleccionar los altos cargos del Estado. "Lo haremos través de la lotocracia, con ayuda de la academia y la tecnología", dijo. Ese modelo, según explicó, funciona así: "Las diez mejores hojas de vida de un proceso por meritocracia pasan a una urna de cristal. Luego un ciudadano saca un papelito y ese es el alcalde local o el secretario de gobierno. Ese es un sistema antiguo. Con él se acaba el amiguismo en los altos cargos del Estado".



El cuarto pilar tiene que ver con las políticas del Estado. "Bogotá no puede ser una colcha de retazos. Tiene que haber políticas de Estado, no de gobierno", afirmó.



Y finalmente dijo que el principal aliado de su eventual alcaldía sería la innovación porque, según expuso, el principal enemigo de la capital es el retraso.

Rafael Quintero

Rafael Quintero con su construcción y el rector de la U. Rosario, Alejandro Cheyne. Foto: U. Rosario

Finalmente, Rafael Quintero, quien inscribió su candidatura con el aval del movimiento Alianza Democrática Amplia, expuso los ejes de la ciudad que construyó. Por ejemplo, dijo que se centrará en recuperar la carrera Séptima. "Me da tristeza ver cómo está. Media Séptima está peatonal y eso no trajo desarrollo, sino más bien deterioro. No la dejaré tocar", dijo.



También fue enfático en señalar que le prestará especial atención a las localidades donde se concentra la pobreza de la ciudad.



Finalmente, aseguró que sembrará un millón de árboles nativos en Bogotá en los "sitios que corresponda". Dijo que en cuatro años, serán 10 millones de árboles. Indicó que con ese programa que quiere implementar les dará empleo a 4.000 mujeres cabeza de familia. Reviva acá el diálogo con los candidatos:



REDACCIÓN POLÍTICA