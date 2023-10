Elecciones en Cali: Eder llega al 32 % y Ortiz al 28 %, según nueva encuesta del CNC

En la recta final para las elecciones locales, Alejandro Eder asciende en la disputa por la alcaldía de Cali. De acuerdo con una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&, el candidato por el movimiento Revivamos Cali subió de 16 a 32 por ciento en intención de voto.



El empresario Roberto Ortiz es segundo con 28 por ciento. Aunque se trata de un empate técnico, a Eder lo favorece la tendencia.



Un resultado que pone el pulso al rojo vivo y consolida la remontada de Eder, que hasta hace unos meses se mostraba lejos de Ortiz en las encuestas.



Para Guido Hurtado, historiador y politólogo conocedor de la política caleña, si bien ambos candidatos crecieron en la medición, "Roberto Ortiz está tocando techo, Eder no. En Cali hoy se está moviendo el voto de opinión y lo que hay detrás del crecimiento de Eder son unos caleños que están creyendo que es la campaña que puede rescatar a la ciudad", explica.



Por su parte, el analista y estratega político Álvaro Benedetti resalta que a Eder le estarían resultando efectivas las alianzas con Diana Carolina Rojas –tercera en las pasadas encuestas– y el exministro de Justicia Wilson Ruiz.

Gráfico comparativo Cali. Foto: El Tiempo

"Con esos apoyos logra tener una visibilidad que no había tenido en el inicio de la campaña y que lo perfila como un candidato que ha sumado no solamente nombres, sino que ha logrado unir voluntades de diversos sectores", comenta.



Y agrega que, “más allá de las tendencias políticas –a simple vista, Eder tiene buena parte de la centro derecha y la derecha–, un sector de opinión muy importante en Cali entiende que con Roberto habría un continuismo".



En ese sentido, Hurtado considera que con las recientes adhesiones Eder “mandó un mensaje de tranquilidad y esperanza. Mandó un mensaje muy importante para los electores y de alguna manera la gente lo leyó”.

Wilson Ruiz, Alejandro Éder y Diana Rojas. Foto: Equipo de Alejandro Éder

En contraparte, sostiene que Ortiz se dejó coger ventaja al decidir ausentarse de los debates y eventos públicos a principios de campaña: “Apareció muy tarde. Su asesor de campaña creyó que resguardándolo lo iba a proteger más, pero fue al contrario. Ahora tiene que salir a los medios y es posible que cometa errores”, dice.



“Ortiz fue el candidato por vencer durante al menos tres meses previos a estas fechas, y si bien durante mucho tiempo figuró como un candidato de oposición al gobierno de Jorge Iván Ospina, en las últimas semanas vio cómo se sumaron a su tolda un montón de apoyos de la actual administración”, recalca Benedetti.

Roberto Ortiz en el Concejo de Cali. Foto: Archivo particular

El panorama de los otros candidatos no es muy alentador para intentar creer en una sorpresa. Tras la salida de Diana Rojas, la tercera en la encuesta ahora es la exsecretaria de Salud de Cali Miyerlandi Torres Agredo con 5 por ciento.



“No despegó nunca y además la relacionan directamente con Dilian y el mismo Jorge Iván”, opina Hurtado.



En cuarto lugar quedó el candidato del Pacto Histórico, Danis Rentería, con 4 por ciento (mismo puntaje que en la pasada encuesta de la firma). Una escasa favorabilidad como consecuencia de la división de esta colectividad en la región, que además no supo recoger los reclamos del estallido social que tuvo Cali en el 2021, dicen los expertos.



Por último, Heriberto Escobar González (Gente En Movimiento) también llegó al 4 por ciento de intención, y el candidato del partido Independientes, Deninson Mendoza, bajó de 6 a 2 por ciento.



Sobre este último, dicen los analistas que le pudo pasar factura el revuelo que se generó con la renuncia de Daniel Quintero, fundador del partido, a la alcaldía de Medellín.

Miyerlandi Torres, Danis Rentería y Deninson Mendoza. Foto: Redes sociales.

De esta manera, la carrera por la alcaldía de Cali es cosa de dos y así se siente por las recientes polémicas en la capital vallecaucana.



Eder informó el martes que instaurará una denuncia por injuria en contra de Ortiz, por supuestas acusaciones en contra de su familia y de su campaña.



Asimismo, el 13 de septiembre pasado, Roberto Ortiz aseguró que encontró publicidad en su contra y cuestionó a Alejandro Eder en ese entonces.



Ahora bien, en lo que se refiere a la competencia hasta el próximo 29 de octubre, Hurtado enfatiza en la importancia que tendrá la conquista del 10 por ciento de encuestados que, según la medición del CNC, aún están indecisos.



“Todavía hay un 10 por ciento que dice no saber o no responder y eso, en un empate técnico, va a ser definitivo”, asegura, al tiempo que le da las papeletas a Alejandro Eder para llevarse a ese electorado. “Lo que estamos viendo es que en últimas la propuesta política de Eder es un proyecto que los caleños cada vez dimensionan más”.



No obstante, Benedetti es cauto con el ascenso de Eder: “Si bien Ortiz ha ido estancándose en las encuestas, por la manera como opera el voto de estructura en Cali, podría consolidar más votos en estratos bajos”.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Cali.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

502 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 4.5% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Cali



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

13 al 19 de octubre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA