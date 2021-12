La pelea entre el senador Rodrigo Lara y los hermanos Galán en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial del Nuevo Liberalismo no cesa. Ahora hay un nuevo capítulo.



El Nuevo Liberalismo había determinado que hasta el miércoles tenía habilitada la inscripción de aspirantes presidenciales y el único que se presentó fue Juan Manuel Galán.

Y Lara, quien había manifestado su deseo de ser avalado por el partido, decidió que no se presentaba a la convocatoria en la medida que, en su opinión, era un asunto arbitrario y que todo estaba hecho a la medida de Juan Manuel Galán.



Por eso en la mañana de este jueves, Galán se refirió a los cuestionamientos que ha venido formulando el senador Lara tras su solicitud de ingreso al Nuevo Liberalismo. Para el exsenador, los críticas “son injustas y son falsas”.



Entre otras cosas, Lara señaló que "la resolución del #NuevoLiberalismo a mi petición de garantías democráticas y de libre expresión para competir en las elecciones es un simulacro de democracia".



Para Galán, la llegada de Lara al Nuevo Liberalismo no se puede convertir “en una extorsión pública”.



A través de un video, Galán le dice a Lara que “es un hombre inteligente y valioso” y le agrega que siempre ha defendido su ingreso al Nuevo Liberalismo, pero que la discusión ha llevado a que el caso se convierta “en una discusión política que no ha permitido que su proceso fluya”.



“No se puede fabricar la sensación de que aquí los hermanos Galán controlamos todo porque eso no es cierto”, asegura el aspirante presidencial en el video para posteriormente agregar que “la gente se enganchó en una pelea entre los Galán y los Lara y esto no tiene nada que ver con los apellidos”.



Pero igualmente, Galán le recordó que una reunión que tuvieron hace unos días, Lara dijo que al Nuevo Liberalismo había que traer a Fico Gutiérrez, a Peñalosa, al Partido Conservador y a toda la clase política tradicional que representa el continuismo en Colombia”.



Sobre este punto le preguntó : ¿“cree que es coherente que hoy en pleno renacer del Nuevo Liberalismo nos convirtamos en un cambio radical 2.0 o en un reencauche del partido liberal?”



Lo que dice Rodrigo Lara

Lara le dijo a EL TIEMPO que en su momento le envió una carta al Nuevo Liberalismo informándoles de su intención de ingresar y pidiendo garantías. Sin embargo, aseguró que se le plantearon una serie de condiciones, entre otras que renunciara a la curul en el Senado.

​

Recordó que el pasado 16 de diciembre la respuesta a una nueva comunicación suya fue una resolución apresurada anunciando que entre quienes se inscribieran a la candidatura presidencial se realizaría una encuesta.



Para Lara, como quedó definida la encuesta se veía hecha "a la medida" de Juan Manuel Galán.

​

"Dejo mi constancia histórica de que intenté entrar a la partido de mi papá", le dijo Lara a EL TIEMPO, tras anunciar que está estudiando la posibilidad de acudir a medidas judiciales.



Así las cosas, este asunto podría tener un nuevo capítulo, el cual se escenificaría en el escenario judicial o al menos en el Consejo Nacional Electoral.

​

