De acuerdo a un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) entregado a las autoridades estatales, a falta de dos meses para las elecciones regionales no se cuenta con información sobre la financiación de las campañas políticas a las gobernaciones.



"Uno de los temas fundamentales que, a dos meses del día electoral, debe estar en el foco de las autoridades es el de la financiación de las campañas y la información que se está reportando sobre los ingresos y gastos de las mismas", señaló la entidad.

Las afirmaciones fueron hechas luego de que la veeduría realizara un rastreo en el aplicativo Cuenta Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los reportes de ingresos y gastos de las candidaturas aspirantes a las gobernaciones de los 32 departamentos.



Según la MOE, en total consultaron las declaraciones de 246 candidaturas, arrojando como resultado el hecho de que solo dos tienen ingresos y gastos reportados en el aplicativo, ambas de Antioquia.



"De las 244 restantes, 132 no presentan información sobre la financiación de

sus campañas, y 112 no están disponibles para la consulta en Cuentas Claras, debido a que no están registradas en el aplicativo", dijo la entidad.

Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE. Rueda de prensa en la MOE sobre los mapas de riesgo electoral de las circunscripciones transitoras especiales de paz Foto: @hectorfabiozamora

Hay alertas también por violencia contra las mujeres en política

Asimismo, la MOE identificó 64 hechos de violencia contra de lideresas políticas que tuvieron lugar entre el inicio del período pre-electoral, comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto de 2023.



"De este total, 22 hechos fueron dirigidos contra precandidatas y candidatas a los

diferentes cargos de elección popular, de los cuales 19 corresponden a amenazas y 2 a

asesinatos", señalaron.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA