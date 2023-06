Este domingo 4 de junio se realizarán, en varias ciudades y municipios del país, las elecciones interpartidistas y consultas internas. Para esto, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto de varias mesas de votación para que los ciudadanos puedan acercarse a ellas y depositar su voto.



Según la entidad, son 640 los precandidatos inscritos, los cuales recibirán el aval para ser candidatos para diferentes cargos en las elecciones de octubre.

Además, muchos ciudadanos fueron escogidos como jurados de votación para esta jornada, función que deben tener en cuenta varios factores para llevarla a cabo de la mejor manera.



Una de ellas es el diligenciamiento de los formularios que la registraduría dispone para esta labor, lo que para algunos puede resultar difícil, sin embargo esta entidad siempre dispone de jornadas de capacitación anticipadas y cartillas para poder registrar los datos que se generen luego de las votaciones.



Las personas elegidas como jurados de votación debieron asistir a las jornadas de capacitación los días 29 de mayo y 2 de junio, las cuales se efectuaron en horarios de 8 a.m. a 6 p.m.



Le puede interesar (Cédula digital en Colombia: conozca cuánto cuesta, cómo sacarla y sus ventajas)

¿Cómo diligenciar el formulario E-14?

Lo primero que debe tener en cuenta es que este formulario se diligenciará una vez se haya registrado información en el formulario E-11. Una vez con el E-14 usted deberá:



1. Dejar constancia de los votos en la primera parte del formulario llamada "Nivelación de la mesa", en el que se registra el total de sufragantes por mesa y el total de votos en la urna.



2. Registrar los resultados de la clasificación de los votos.



3. De existir votos nulos, diligencie el espacio disponible para ello.



​4. Marque la opción si hubo reconteo de votos.



5. Por último, firme con número de cédula.

Tenga en cuenta que cuando un candidato no ha obtenido ningún voto, el espacio se deja en blanco y para los votos en blanco, el espacio se rellena con círculos.



Las personas que hayan sido escogidos como jurados de votación y no asistan a la jornada serán sancionados por la Ley 163 de 1994, la cual anota: "quienes no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen recibirán sanciones, como: la destitución de su cargo si es que se trata de un servidor público o una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales vigentes".



La jornada electoral para los jurados inicia a las 7:30 a.m y finaliza una vez se haya terminado el conteo de votos. Para quienes desean ejercer su derecho al voto le horario para hacerlo es el habitual: de 8 a.m. a 4 p.m.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Ciudadanos reportan demoras en sedes de la Registraduría por caída del sistema

Registraduría advierte de posible injerencia de grupos ilegales en elecciones

Registro civil en Colombia ahora también será digital