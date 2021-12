¿Hay un símbolo de mayor peso que el voto para defender la democracia? ¿Los votos de los jóvenes hacen menos ruido que las protestas callejeras, pero tienen mayor carga de construcción? ¿Ir a las urnas es una sólida muestra de confianza en el futuro? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los miles de jóvenes que hoy estrenan en el país un proceso de madurez política sin igual en América Latina: las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.



Se trata de unos comicios que, sin duda, marcan un antes y un después, y en los que ciudadanos de entre 14 y 28 años podrán votar para elegir a sus contemporáneos que los representen a nivel municipal, departamental y nacional.

Es un mecanismo de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución ante la institucionalidad. Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, explica que varios municipios del país carecen de una política pública para ellos. Esta deficiencia se busca suplir con los Consejos Municipales.

“Son fundamentales para que los municipios tengan la obligación de escuchar esas voces, tanto en el cumplimiento de las políticas públicas de los municipios que ya las tienen como para que haya un plan de acción de juventudes”, argumenta Duarte.



De hecho, Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado, indica que estos consejos van a permitir “su solidificación y estructuración como un actor ya político”. De esta manera, según afirma, “ellos pueden incidir en la construcción de política pública, de valores políticos, en la crítica al sistema, en su cooperación y confrontación con él”.

En términos simbólicos su efecto inmediato es mayor. “Este domingo empieza el proceso de cambio que han pedido los jóvenes en Colombia”, indica el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheyne García. Para el Gobierno es trascendental porque así los más jóvenes comienzan a ver que en el mismo Estado están las soluciones a sus problemas.



Aunque los consejos se establecieron en la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, ‘caen como anillo al dedo’ tras un año marcado por las manifestaciones en las que ellos han alzado la voz buscando representación y demandando sus derechos.



“Es una respuesta para el momento histórico que está atravesando el país. Los jóvenes, democráticamente, van a poder ejercer una interlocución por los gobiernos locales, departamentales y a nivel nacional, a través de estos mecanismos que les brindan una legitimidad política. Ya no tienen que recurrir a las vías de hecho, sino a través del diálogo”, dice Cristian Romero, secretario nacional de la Mesa Multipartidista, por la cual se inscribieron 4.350 listas con más de la mitad de los aspirantes.



Otro punto importante es que, debido a que es la primera vez que cientos van a votar por su representación directa en el Gobierno, se trata de un proceso que va a generar un cambio político.

Aunque los jóvenes ya hacían de una u otra manera política –estando circunscritos a través de distintos movimientos o haciendo activismo en redes sociales–, esta es la primera vez que se abre un espacio institucional, lo cual implica que ahora van a integrarse mucho más en lo político.



“La existencia de estas elecciones les da a los jóvenes espacios de réplica y de rendición de cuentas que antes no existían. Hay un efecto simbólico que puede dar un espacio institucionalizado para ellos”, dice Mónica Pachón, politóloga y doctora en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.



Aunque los más jóvenes ya entienden lo que es un proceso electoral y saben la importancia del voto –ejerciéndolo desde la personería de su colegio y en otros espacios–, Catalina Jiménez, de la Universidad Externado, considera que la pedagogía en este caso se basa en la importancia de la representación.



“Van a entender que hay un peso específico a la hora de escoger a alguien para que los represente. Al tener una instancia de consulta, los gobiernos locales, nacionales y municipales tendrán que tenerlos en cuenta, llamarlos para hacer sus políticas y para que puedan dar su opinión”, indica la experta.

Estas elecciones trazan pistas sobre los nuevos líderes políticos que surgirán en el país y sobre las nuevas estructuras de reclutamiento de estos por parte de los partidos. “Va a existir este nuevo peldaño de participación política para armar carrera; por ejemplo, los partidos políticos colombianos lanzaron muchas listas, lo cual es importante por lo que estos pueden ofrecerle a un joven en su reclutamiento político”, dice Pachón.

Sin duda van a tener un efecto en la evolución democrática del país. “Es un buen aprendizaje del ejercicio de la democracia. Va a generar que los jóvenes estén más listos para votar en el futuro y sientan que sí pueden generar cambios”, dice el docente Jaime Duarte.



Por otro lado, marcan un precedente frente a las elecciones presidenciales y legislativas, pues estos comicios presentan la particularidad de que la mitad de los candidatos (49,7 por ciento) son mujeres. De este modo, se trata también de las primeras elecciones con paridad total en el país.

De acuerdo con el consejero presidencial Juan Arango, esto representa una “aceleración en términos de participación política de las mujeres en las elecciones y en los cargos de elección popular”, pues en el momento en que un joven que hoy tiene entre 14 y 17 años cumpla la edad de votar para Congreso, Presidencia o gobernación, “ya le va a empezar a parecer un poco extraño si no tenemos las mismas reglas de paridad que en las elecciones de juventudes”.



Finalmente, aunque no se prevé una gran participación, Duarte considera que lo rural dará la sorpresa: “Yo creo que en las ciudades va a ser más baja la participación, mientras que lo rural va a demostrarle al país que tiene conciencia y ganas de participar”.



El Gobierno asegura que el éxito de la jornada no se calcula por la cantidad de jóvenes que salgan a votar. “El simple hecho de abrir el escenario de participación, que sean las primeras elecciones paritarias, con listas cremallera, que sea la primera vez que se elijan los Consejos Municipales en todo el país, ya es un triunfo institucional y de la democracia”, indica el consejero.



Lo cierto es que, de acuerdo con la Registraduría, entre las 5 p. m. y las 6 p. m. ya se habrá escrutado más del 95 por ciento de las 19.991 mesas de votación y sabremos quiénes serán los primeros consejeros municipales en la historia de Colombia.



LAURA CAMILA VARGAS

REDACTORA POLÍTICA