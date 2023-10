Violencia contra candidatos en estas elecciones aumentó 37,7 % en comparación con 2019

A siete días de que el país vaya a las urnas para elegir mandatarios locales, departamentales y concejales, la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló, en su último informe sobre violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, que en este periodo preelectoral –es decir, del 29 de octubre del 2022 al 29 de septiembre de 2023– 179 candidatos sufrieron algún tipo de violencia, lo que equivale a un incremento del 37,7 % con respecto al 2019 y del 101 % en comparación con 2015.



De estos 179 hechos, 22 corresponden a atentados y ocho, a asesinatos, cometidos en su mayoría contra candidatos a concejos municipales. Además, el Observatorio Político Electoral de la Democracia de la MOE registra 140 amenazas, un secuestro y ocho casos de violencia política contra la mujer.



En el apartado de los asesinatos reseñan el caso más reciente, ocurrido el 5 de octubre en Mutatá (Antioquia). Allí, hombres armados mataron a Maryuri Cárdenas Malagón, candidata por el partido Gente en Movimiento, frente a una sede de la Registraduría.



También mencionan los casos del Concejal de Guachené William Fory, de Cambio Radical, el de Luis Carlos Meléndez, aspirante a una Junta Administradora Local de Cartagena (Bolívar) por el Partido Liberal, y el de Luis Eduardo Timaná, líder indígena nasa y candidato del Pacto Histórico en Pradera (Valle del Cauca).



Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que este es un fenómeno que viene en aumento desde hace tres elecciones y que durante este periodo hubo un “incremento sustancial” de la violencia contra los liderazgos políticos.

“No se logró establecer, a través del Estado, los mecanismos de seguridad suficientes para que en aquellos territorios que por ejemplo abandonaron las Farc no se fortalecieran grupos como el Eln o el ‘clan del Golfo’. Ha habido una debilidad después de la firma del acuerdo de paz con respecto a cumplir la promesa de que el Estado iba a trabajar desde todos los frentes para que los 170 municipios Pdet no se presentarán episodios como los que se reseñan en el informe”, explicó.



Si bien los datos del informe revelan que partidos como el Pacto Histórico, el Liberal, el Consevador o la Alianza Verde (todos parte de la coalición de Gobierno en el inicio de la administración Petro) son los más afectados, Barrios indica que han identificado que los hechos violentos se registran hacia candidatos de todos los espectros políticos.



“En regiones uno encuentra que lo que hay es una amenaza al ejercicio de la política, es una amenaza a los liderazgos, independientemente de cuál sea la afiliación política. Pudimos ver que en algunos casos las amenazas no iban con mensajes específicos, sino que iban en contra de todo aquel que quisiera ser candidato”, agregó Barrios.



Muestra de ello son las recientes amenazas contra la lista de candidatos del Pacto Histórico en Medellín, dadas a conocer por la senadora María José Pizarro, o las que denunciaron las directivas del Centro Democrático en el departamento del Caquetá.



“Hoy en día los caqueteños tenemos que andar con dos documentos, la cédula de ciudadanía y el carné de las disidencias y ellos saben cuál es el censo electoral, los puntos de votación, cómo hacer para que voten por los candidatos de ellos”, le dijo a EL TIEMPO un integrante de ese partido que reside en Florencia y quien pidió no revelar su identidad.

436 ataques a líderes

Otra cifra que preocupa a la organización es el número de episodios de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales. La MOE indica que durante los primeros once meses del calendario electoral se han registrado 653 hechos, siendo los líderes políticos (categoría que incluye candidatos y directores regionales de partidos, entre otros) los más afectados con 436. Si se disgrega esta cifra se contabilizan 324 amenazas, 50 atentados, 41 asesinatos, cuatro secuestros y 17 casos de violencia contra la mujer.



En comparación con las últimas elecciones regionales, equivale a un aumento del 39,5 %, cuando hubo 468 agresiones. También se evidencia un aumento frente a los comicios presidenciales de 2018 y 2022 del 151 por ciento y del 24,8 %, respectivamente.



“La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales es la más alta de los últimos cuatro períodos electorales”, se lee en el informe.

Grupos armados siguen afectando

Si bien el Gobierno ha realizado esfuerzos para lograr acercamientos con algunos grupos armados y que eso se traduzca en una disminución de la violencia, estos siguen ejerciendo control e intimidando poblaciones. A los múltiples llamados de los gobernadores y del registrador Alexánder Vega y a las alertas tempranas de la Defensoría –que han sido llevadas a los comités de seguimiento electoral– se suma la preocupación de la misión de observación por el incremento de acciones violentas.



Para estos comicios, la MOE registra 1.352 hechos que se dividen en 947 acciones armadas y 405 amedrentamientos de grupos armados. Los departamentos de Cauca (274), Antioquia (213), Chocó (99) y Nariño (99) concentran la mitad de estos episodios violentos, los cuales equivalen a un 65,9 % más que en las elecciones del año pasado, cuando hubo 815 en total.



Acciones violentas como los atentados perpetrados por el ‘Estado Mayor Central’ en Timba (Cauca), el 20 de septiembre, y en Jamundí (Valle del Cauca) dos días después, se cuentan entre los hechos que ocurrieron en el periodo preelectoral.



Sin embargo, Barrios afirmó que “hay un esfuerzo del Gobierno que ha sido reconocido desde diferentes gobernaciones” y que confía en que brinden todas las garantías a los candidatos.



Desde el Gobierno han mandado un parte de tranquilidad. De hecho, el comisionado Danilo Rueda señaló que confía en que estos grupos “van a respetar la última fase de estas elecciones”.



Finalmente, la MOE advierte que la violencia contra los liderazgos proviene de los grupos armados ilegales, sino que hay otro tipo de actores políticos que, a través de ataques en redes sociales u otras estrategias, también la están usando para beneficiarse.

