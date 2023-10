Elecciones 2023: Registrador denuncia que en 21 puestos no han podido llegar tarjetones

El registrador Alexander Vega denunció que hay 21 puestos de votación en el país donde aún no se ha podido hacer la correcta entrega de los kits electorales para las elecciones del 29 de octubre. Estos paquetes incluyen los tarjetones, formularios y hasta el material de papelería para el registro de la jornada.



Estos 21 puestos se encuentran en los departamentos de Cauca, Nariño, Guaviare y Meta. En todos estos casos, la presencia de armados ha evitado que llegue el material a menos de cuatro días de que se den los comicios.



“En esos municipios está negociando el Gobierno Nacional con las disidencias y otros grupos al margen de la ley. El alto comisionado el día de ayer se comunicó conmigo porque lo que se quiere evitar a toda costa son dos cosas. Primero, trasladar puestos de votación y segundo, que haya enfrentamientos entre la fuerza pública y estas organizaciones en el marco del cese bilateral”, comentó el registrador Alexander Vega frente a la situación.



En ese mismo sentido, Vega reiteró que la meta es que no toque trasladar ningún puesto de votación en el país y que se cumplan los acuerdos con estos grupos, en los que hubo un compromiso de no constreñir al elector y permitir que el proceso democrático del domingo se cumpla sin contratiempos.



El registrador concluyó diciendo que está a la espera del avance en lo que ocurra entre el Gobierno y dichos grupos armados para poder cumplir con la entrega del material electoral. De acuerdo con Alexander Vega, no solo debe cumplirse con este objetivo, sino que debe haber garantías para jurados y votantes el día de la elección.



Dichos pronunciamientos se dieron en el marco del encuentro de Vega con el comisionado Danilo Rueda, el equipo negociador con el Estado Mayor Central (Emc) y representantes de dicha disidencia. Este encuentro habría servido para llegar a un acuerdo en el que se garantice la entrada del material electora a todas las zonas del país con garantías.



La Registraduría no dio mayores detalles sobre los puntos en los que no ha podido haber entrega de material electoral. Solo dio los departamentos, en los que coinciden las alertas de la Defensoría y la MOE. Sin embargo, la situación es mucho menor a la de meses pasados, cuando se llegó a plantear que se debería aplazar elecciones en algunas zonas del Cauca por temas de orden público.

Foto: @sergiioangell El Tiempo

Ante lo denunciado por el registrador, sectores de oposición cuestionaron al gobierno. La senadora Paloma Valencia usó sus redes sociales para llamar la atención frente a la situación. “Esto no tiene presentación, el gobierno concedió zonas de despeje bajo el control de los violentos”, aseveró la senadora.