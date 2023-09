En la carrera por definir a los próximos alcaldes de las principales capitales del país se da una situación particular: a excepción de Bogotá y Bucaramanga, los candidatos que puntean en la intención de voto en Medellín, Cali y Barranquilla lo hacen sin haber asistido a un solo debate público. Al menos, no hay registros de ello.



(Le puede interesar: Álex Char lidera intención de voto en Barranquilla con un 68 %, según encuesta del CNC)

Se trata del excandidato de los últimos certámenes presidenciales Federico Gutiérrez, que, según Invamer, lidera la intención de voto de la capital de Antioquia con un 63,2 por ciento; Roberto ‘El Chontico’ Ortiz, que maneja también una amplia diferencia con un 43,8 por ciento en Cali, y Alejandro Char, cuyo favoritismo en Barranquilla lo tiene en lo más alto de la intención de voto con un 68 por ciento de acuerdo al Centro Nacional de Consultoría.

Ahora bien, este liderazgo rotundo que demuestran en las encuestas lejos tiene que ver con la participación de estos candidatos en los espacios de confrontación ideológica y de propuestas con sus contrincantes. Y si bien algunos ya han justificado sus ausencias, las sillas de estos candidatos se han quedado vacías en estos exámenes.



En Medellín, por ejemplo, hubo polémica por la ausencia de ‘Fico’ en un debate organizado por el canal local de televisión abierta Telemedellín el pasado 20 de agosto. Por medio de una carta, el exalcalde argumentó que rechazó la invitación, ya que, según él, no existían garantías para su participación en este primer debate, en el que estuvieron siete de los 16 candidatos inscritos a la Alcaldía.

Facebook Twitter Linkedin

Lanzamiento de la campaña a la alcaldía de Medellín del candidato Federico Gutiérrez. Foto: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

“Les agradezco haber sido tenido en cuenta para participar en el debate de hoy. No obstante, debo declinar la invitación debido a que Telemedellín ha sido utilizado de manera reiterada como plataforma de campaña para uno de los candidatos a la alcaldía y no existen garantías para mi participación en dicho escenario de diálogo”, señaló.



En Cali, el escenario ha sido similar. En el marco del ‘Ciclo de Debates – Elecciones Regionales’ los candidatos y candidatas debatieron sobre planeación y desarrollo económico. Allí no estuvo el empresario y concejal Ortiz.



(Lea también: En 4 de 5 grandes capitales de Colombia triunfarían opositores de los actuales alcaldes)



De hecho, algunos aspirantes para suceder a Jorge Iván Ospina le han recriminado a través de redes sociales a Ortiz que aún no se haya medido en la batalla dialéctica con ellos.



“¿Cómo vas a conocer mi propuesta de seguridad? Si no sos capaz de ir a un debate a medirte conmigo, porque te da miedo”, contestó Alejandro Eder luego de que ‘El Chontico’ ironizara en su cuenta de X (Twitter) con una propuesta del aspirante por el movimiento significativo de ciudadanos ‘Revivamos Cali’.

¿Como vas a conocer mi propuesta de seguridad? Si no sos capaz de ir a un debate a medirte conmigo, porque te da miedo.



Y te lo digo de una vez: si sigues acobardándote vas a perder, él hecho de aliarte con Ospina no te será suficiente para ser alcalde. https://t.co/gRd0Vg5iM7 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 28, 2023

Por su parte, desde la capital del Atlántico resonaron críticas contra el dos veces alcalde Álex Char, luego de que este no llegara a un debate organizado por el grupo de medios locales la Libertad. Esa conducta no es nueva en este político, a quien ya hace un año se le reprochó en más de una ocasión su inasistencia a los debates presidenciales.



(Además: Elecciones 2023: más de 3 millones de cédulas fueron inscritas, según Registraduría)



Pero ¿Por qué a pesar de no asistir a los debates locales arrasan en las encuestas? Para la analista María Lucía Jaimes, lideran la intención de voto por el hecho de que ya cuentan con un amplio reconocimiento por haber estado en cargos públicos. “Ante un gobierno que ha estado marcado por la incertidumbre y el cambio en las formas, en política se aplica el dicho popular de mejor malo conocido, que bueno por conocer” dice la analista.



Dicho esto, cada una de estas capitales ha tenido dinámicas que han favorecido sus candidaturas. En Medellín y en Cali, el descontento por la gestión de los actuales alcaldes, involucrados en escándalos mediáticos, hacen que los candidatos que más enarbolen las banderas en su contra tengan una alta probabilidad de ganar estos comicios.

Facebook Twitter Linkedin

Alcaldes ciudades del país. Foto: Archivo El Tiempo

“Federico Gutiérrez representa la antítesis ideológica de Quintero, cuyos desaciertos y errores frecuentes en ejecución presupuestal y el uso recursos públicos para beneficiar su imagen pública han hecho que básicamente esté muy mal”, comenta Carlos Arias, analista y docente de la Universidad Javeriana.



“El caso de Roberto Ortiz tiene una particularidad y es que esta sería su tercera candidatura. En la anterior quedó de segundo y eso lo dejó posicionado como el líder de la oposición en el concejo. Además, tiene una base electoral asociada a sus empresas y a un voto popular”, explica el estratega político Álvaro Benedetti.



Luego está Barranquilla. Aquí, Arias remarca que el desarrollo en términos de infraestructura que ha tenido esta ciudad en los últimos 12 años por obra del grupo Char han generado un ‘teflón’ que hacen a Alex Char prácticamente imbatible.



(Le puede interesar: Elecciones en Bogotá: Galán 26,6%; Bolívar 20,3% y Oviedo 16,8%, según encuesta Invamer)

“En el Caribe, todas las esferas de bienestar y de calidad de vida están asociadas a la política. En Barranquilla el grupo Char logró desarrollo económico y unas estructuras muy firmes, por lo que, independientemente de cuál sea el hecho de opinión a nivel nacional, goza de este favoritismo”, indica.



Y agrega que es por eso que, para no perder esa popularidad, desisten de participar en los espacios de diálogo. “En términos de estrategia mediática y reputacional, cuando un candidato está por encima de su adversario por más de 10 o 15 puntos en las encuestas, no es estratégico salir a un debate porque básicamente lo expone a una discusión donde en cualquier tipo de frase o comentario puede equivocarse”, comenta el docente.

Benedetti explica que, incluso, desde un punto de vista comunicativo y propiamente mercadotécnico, que un candidato favorito no asista a un debate también lo visibiliza. “Paradójicamente, los demás hablan de él a pesar de que no está y le genera visibilidad para bien o para mal”.



(Además: Elecciones en Medellín: Fico 63%; Upegui 11,2 %, Corredor 6%, según encuesta Invamer)



En ese sentido, coinciden que no les conviene desgastarse en estos espacios. “Los que piden los debates son aquellos que están muy por debajo y requieren de un ejercicio mediático de contraste para poder subir en las encuestas y arañar ese segundo o tercer lugar”, añaden.



En su lugar, ‘Fico’, ‘Chontico’ y Char han optado por dar a conocer sus propuestas a través de entrevistas individuales y sus redes sociales. Y por tal y como van las carreras por cada una de estas alcaldías, no parece que se muevan mucho más allá de estas formas.



No obstante, para María Lucía Jaimes en ocasiones la ciudadanía y las mismas campañas también se mentalizan con el "candidato ganador" y dejan de esforzarse para generar propuestas innovadoras que puedan convencer al electorado de que hay otros caminos.



(Lea: Elecciones 2023: ¿Cuándo y cómo consultar si fue seleccionado como jurado de votación?)

“Los ecos de las encuestas, el favoritismo en redes sociales y la publicidad exacerbada hace que unas candidaturas absorban a otras sin dejarle posibilidad a los ciudadanos de que haya otra opción posible”, comenta.



Finalmente, señalan que si bien este tipo de decisiones estratégicas al interior de las campañas es común, legítima y no lesiona las instituciones, sí repercuten en el ejercicio de discusión democrática ya que no le permite al electorado tomar un punto de referencia entre los posibles candidatos. “Muchos de ellos aún no han tomado una decisión”, asegura Arias.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA