¿Qué está en juego en las elecciones de este domingo 29 de octubre? | Análisis

Este domingo 29 de octubre, después de una campaña en la que la participación en política de funcionarios públicos tomó nuevas formas para hacerle el esguince a la ley y que varias regiones padecieron la violencia de grupos armados en negociaciones de paz con el Gobierno, los colombianos llegarán a las urnas para elegir sus autoridades territoriales.



En total, se votará por 32 gobernadores, 418 diputados (asambleas departamentales), 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles (juntas administradoras locales, JAL).

Según la Registraduría, el censo electoral es de 38’965.515 personas habilitadas para votar. 18’937.700 hombres y 20’027.815, mujeres. En las elecciones de 2019 hubo una participación del 60,70 por ciento.

Se espera que este nivel no decrezca aunque hay preocupación, entre otros factores, por el mecanismo para la votación, dice el analista Pedro Viveros: “Para asambleas y concejos, los tarjetones no tienen nombres ni fotos. La estrategia de las campañas, sin embargo, se enfoca más en la foto, el nombre del aspirante y en el logo lo que produce confusión cuando el elector llega a la urna porque se encuentra un papel con números. Esto genera miles de votos anulados”.



A esto hay que sumarle el crecimiento desbordado de partidos y movimientos políticos. El analista político Eduardo Pizarro, profesor emérito de la Nacional y experto en temas electorales, dice que la democracia colombiana está en riesgo por la cantidad de partidos. Son 36. Además, hubo alrededor de 1.500 grupos de ciudadanos que recogieron firmas para participar de los comicios de hoy.

“En Colombia a lo que estamos llegando es a una situación en la que no hay ni un partido de gobierno coherente ni una oposición coherente. Eso afecta tanto la gobernabilidad como el carácter de la oposición política y sus funciones trascendentales”, argumentó.



Estas elecciones, además, se viven en el esplendor de la desinformación que ahora viene potenciada con el uso de la inteligencia artificial. “Las elecciones hacia el futuro demandan una reforma estructural del sistema y una reforma política que garantice más inclusión social, de participación de género y mecanismos de democracia para elegir los candidatos dentro de los partidos”, dice el profesor del Externado Jairo Libreros. El docente subraya que pese a que en el censo hay más mujeres, en el caso de Bogotá no hay una sola candidata y sí nueve candidatos.

La sombra de la violencia



El protagonismo que alcanzaron en los últimos días las disidencias de las Farc representa una gran sombra para las elecciones de este domingo. De hecho, durante la semana que pasó los organismos de control lanzaron nuevas alertas por los riesgos que vienen generando los violentos en el proceso democrático.



El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que su despacho encontró factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos.



Mientras que la procuradora general, Margarita Cabello, se quejó por la “poca atención prestada” por las entidades del Gobierno Nacional “ante el creciente riesgo electoral, atribuido a la vulneración de derechos de las comunidades y la coacción ejercida por grupos armados ilegales en el país”.



La gravedad de estas alertas se sentía en toda su dimensión en varios territorios. “Es dramático. Aquí hay varios puntos en donde no se ha podido enviar el material electoral. ‘Iván Mordisco’ impone su ley”, dijo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.



Y el registrador Alexander Vega, por su parte, confirmó que hasta ayer no se había podido cumplir con la entrega del material electoral en varios municipios porque se necesitaban los helicópteros de la Fuerza Aérea que, en unos casos, no tenían combustible, y en los otros, estaban en tierra por mantenimiento.



El presidente Gustavo Petro se encontró con esta situación en su vuelo de regreso tras su visita de Estado a China. En una escala en Hawái, el jefe del Estado afirmó: “Vimos una reunión de gobernadores actuales con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de control del anterior gobierno anunciando que había un gran desastre en las elecciones, que cerca de 250 municipios están en riesgo. Sin que podamos aplaudir las circunstancias de violencia en Colombia, eso no es cierto”.



Y añadió: “Estamos a punto de llegar al día de elecciones y todo lo que dijeron es una burbuja con la intención de generar votos. No voy a decir a quiénes, pero en realidad las elecciones de Colombia, con el hecho de que estamos en un país con una violencia aún alta, se han desarrollado como las demás elecciones recientes”.



En parte, el presidente Petro tiene razón. En elecciones pasadas los violentos impidieron el acceso de los tarjetones, en otras asaltaron las urnas y quemaron los votos y en unas más graves asesinaron hasta candidatos presidenciales. Se llegó al extremo de tener una campaña en plena arremetida del narcoterrorismo.

En esta oportunidad, el proceso se vio manchado por la invitación a las disidencias a la apertura de las urnas en Cauca. Es decir que mientras los alzados en armas de este grupo ilegal impedían el ingreso de los tarjetones para que las comunidades decidan quiénes serán sus autoridades durante los próximos cuatro años, en simultánea se les invitaba a una mesa de honor para dar inicio formal a las elecciones.



En la mañana de este viernes, el Presidente aseguró: “Ni el comisionado de Paz ni el Gobierno Nacional han dado autorización alguna para que el ‘Emc’ participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país”.



El errático manejo de la situación terminó marcando así la recta final de la campaña.



“Es una salida en falso del Gobierno Nacional, que vulnera el Estado de derecho al otorgarles a esas disidencias una legitimidad inexistente, peligrosa y reprochable como actores políticos y titulares del uso de la fuerza del Estado, en contravía de los estándares internacionales de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, dice Libreros.



El episodio les dio arsenal a los opositores. “Volvimos al pasado: Petro en un año nos devolvió al 2001”, asegura Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático. Todo esto, además, cuando The Economist, uno de los medios más serios e influyentes del mundo, publica un reportaje en el que cuestiona la capacidad de gestión del Presidente y pronostica una derrota casi generalizada para los candidatos afines a él. “Algunos temen que una derrota abrumadora lleve al Presidente a reaccionar agresivamente. El Gobierno ya está retrasando los fondos para ciertas ciudades, revocando licencias para sus proyectos e interfiriendo de cualquier manera que pueda”, aseguró el semanario británico.

Nuevo mapa político

La foto que hasta ayer sábado mostraban casi todas las encuestas encaja con el pronóstico de The Economist, si bien la verdadera medición será hoy en las urnas. Y lo que dicen es que es altamente posible que hoy en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cali no triunfe ninguno de los candidatos que apoya el Pacto Histórico, la coalición que el año pasado se impuso en las elecciones para Congreso y que llevó a Petro a la Casa de Nariño.



Por el contrario, en estas ciudades se muestra una victoria de declarados adversarios de las ideas del Presidente. Si esto llegase a ocurrir, es un factor de peso que, sin duda, afectará su gobernabilidad.



En una situación similar a la que vivió el presidente Iván Duque. Tras el fin de la pandemia, el estallido social cambió la agenda política del país, lo que sirvió de impulso al centro y a la izquierda. Al poder llegaron voces críticas de su gestión como Claudia López, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina.



Esas elecciones fueron la antesala para las victorias del Pacto Histórico. En este escenario, lo que más preocupa al presidente Petro de los resultados de hoy es Bogotá. Una ciudad de la que fue alcalde y en la que su caudal político creció de manera exponencial.



Cuando en 2018 se enfrentó en las presidenciales con Duque, Petro sacó 1’884.869 votos en la capital. Luego, ante Rodolfo Hernández, 2’253.997 votos. ¿Podrá hoy el candidato del Pacto Histórico recoger una buena porción de estos votos en Bogotá? Y si no es así, ¿qué se hicieron esos votos? ¿Por qué en tan corto tiempo y cuando la izquierda lleva apenas un año y dos meses en el poder se esfumó este capital político?



En la Casa de Nariño se escucha el argumento de que la sentencia definitiva será hoy.

Porque, dicen, una cosa son las encuestas y otra, los resultados que arrojen las urnas. Eso se acaba de ver en Argentina en donde algunas se atrevieron a afirmar que Javier Milei iba a ganar en primera vuelta y, al final, fue vencido por el oficialista Sergio Massa.



Y en el plebiscito por la paz hubo encuestas que daban una victoria del Sí sobre el No de tres a uno. La historia fue otra.



El analista Yann Basset, doctor en Ciencias Políticas, no cree que esta jornada sea una especie de referendo sobre la marcha del Presidente. “Un plebiscito es una elección nacional y sobre un tema preciso. Hoy se juegan las gobernaciones y las alcaldías. Cada punto geográfico tiene su propia dinámica, su contexto es distinto a los demás. Es difícil poner una lectura nacional única”, asegura.



En el mismo sentido se pronuncia David Racero, expresidente de la Cámara y miembro del Pacto Histórico: “No vengan a decirnos que esto es un plebiscito sobre Petro, cuando históricamente se ha demostrado que el comportamiento regional es muy diferente al comportamiento nacional”.



El exministro Gabriel Silva señala, por el contrario, que “el propio presidente Petro se ha encargado de convertir estas elecciones en un plebiscito a favor o en contra de las políticas de su gobierno con una nunca vista intervención directa del primer mandatario en la campaña”.

Inseguridad, el problema



En todo caso, sí hay unos hilos que se tejen entre sí sobre los grandes desafíos que deben enfrentar los mandatarios que sean electos hoy. En la agenda de todos, el tema de la seguridad está en la primera página.



En una reciente encuesta de la firma Invamer, los ciudadanos de las cinco principales ciudades dijeron en su mayoritaria que el alcalde que venga debe solucionar de manera prioritaria ese problema. En Bogotá, un 79,4 % asegura que ese es el mayor dolor de cabeza de la gente; en Medellín, 54,3 %; en Cali, 69,8 %; en Barranquilla, 77,2 %; y en Bucaramanga, el 73,9 %.



Para enfrentar este problema se necesita una articulación plena entre los nuevos mandatarios y las políticas que en este ítem ha fijado la Casa de Nariño. ¿Se podrá?



Hay algunos mandatarios que en las encuestas figuran con altísimas posibilidades de ser electos hoy y que ya han dicho que tendrán unas líneas rojas porque ellos no van a apoyar la política de pagar 1 millón de pesos al mes a 100.000 jóvenes para prevenir su vinculación a grupos armados. Esta es una de las banderas del presidente Petro.



Un mandatario que, a propósito, llega a esta jornada con una desaprobación del 60 % y un 32 % de favorabilidad, según una encuesta del 11 de octubre también de Invamer; en el Congreso, donde él le dio sepultura a su coalición, las reformas avanzan a paso de tortuga, varios de sus cercanos –incluyendo a su hijo Nicolás– enfrentan procesos judiciales y si a partir del primero de enero de 2024 varios de los alcaldes y gobernadores empiezan a hablarle duro, su gobernabilidad no será sencilla.



“Lo que hay que analizar es cómo será el país después de hoy y no la situación del presidente Petro”, dice el representante Racero. En esta línea, Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, pide mantener la mirada en las regiones de mayor conflictividad después de que se cierren las urnas y se sepan los nombres de los ganadores. Su pedido lo hace por la Colombia profunda, en donde –según ella– los mandatarios quedan muy vulnerables frente a grupos de presión que buscan tomar las arcas municipales como si fuera un botín.



Se trata de una situación distinta a la de grandes urbes en donde hay más ojos abiertos para fiscalizar la marcha de la gestión de las autoridades puestas ahí por el voto de los ciudadanos.



Por eso, la importancia de informarse con rigor sobre cada uno de los candidatos antes de ir a las urnas. Y luego votar a conciencia porque, al fin y al cabo, las decisiones de quienes resulten hoy vencedores incidirán de manera determinante en la vida de sus electores. Es decir, cada uno de nosotros.



ARMANDO NEIRA

EDITOR POLÍTICO DE EL TIEMPO

EN X: @ARMANDONEIRA