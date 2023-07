Empezó la cuenta regresiva. Este sábado 29 de julio se cierran las inscripciones de los candidatos que se van a postular para las elecciones regionales de octubre. En tres meses se llevarán a cabo los comicios para escoger a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, ediles y concejales del país.



Son miles las personas que están buscando llegar a alguno de los más de 20.000 cargos que se elegirán el próximo 29 de octubre y en medio de esta disputa hay organizaciones que le han hecho seguimiento a las candidaturas de mujeres.



(Puede leer: Elecciones 2023: Cómo va la inscripción de candidatos a dos días de que finalicen)

Una de ellas es 'Politikonas', una organización que tiene como objetivo promover el liderazgo y la participación política de las mujeres. En medio de sus actividades, se dedican a dictar talleres para aquellas que quieren incursionar en la política. Dicen que esto lo hacen para lograr que la paridad prevista en la ley electoral sea una realidad.



En este sentido, y de cara a las elecciones regionales, le han hecho seguimiento a al menos 300 candidaturas de mujeres.



"Establecimos un diálogo constante con las precandidatas que vienen asistiendo a las actividades de Politikonas para detectar las diferentes dificultades que ellas experimentan en el proceso de reclamar su derecho a ser elegidas", expone en diálogo con este diario Isabel Londoño, directora de la organización.

Facebook Twitter Linkedin

En el Congreso se aprobó proyecto de ley que previene y sanciona la violencia política contra la mujer. Foto: Cámara de Representantes

¿Qué han encontrado? Según Londoño, han detectado en las últimas semanas que hay testimonios comunes entre candidatas que denunciaron que no se les da el aval, se demoran en otorgarlo o se les pide de vuelta cuando ya ha sido otorgado.



"Por ejemplo, encontramos que algunos de los partidos no les envían la lista de documentos que necesitan tener listos para presentar y esperan hasta el último momento para contarles. Cuando les informan sobre la documentación requerida, las precandidatas dependen de que las entidades que emiten los certificados sean diligentes y así alcancen a presentarlos", explica.



Expone que han recibido testimonios en los que a las mujeres no se les invita a reuniones de precandidatos del partido. Londoño dice que eso causa que algunas candidatas no tengan información ni lineamientos fundamentales para el desarrollo de su campaña.



"Cuando hacen el reclamo, les responden que “se les olvidó” invitarlas, o les dan otras excusas que, de cualquier forma, las excluyen de los procesos", señala la directora.



Para la organización, estos casos son preocupantes y temen que las trabas afecten la paridad de género en las listas que se terminen por definir este 29 de julio.



Y es que en las pasadas elecciones regionales de 2019, de acuerdo con la Misión Nacional Electoral, 15 de 17 partidos políticos y 4 grupos significativos de ciudadanos incumplieron con la cuota de género y el CNE revocó sus listas.



La ley 1475 de 2011, que establece las reglas de organización y funcionamiento de los partidos, definió que las listas de partidos políticos para cargos de elección popular deben estar conformados en un 30% por mujeres, en los casos en los que se elijan más de 5 curules.



(En otras noticias: ¿Se viene remezón en el gabinete del presidente Petro? Ministros que estarían en riesgo)



"Los partidos políticos son los que deben tener claras sus obligaciones ante la ley y por eso les insistimos a las precandidatas que sean ellas las que presionen a sus partidos a dar respuesta a los reclamos sobre esta situación y que lo hagan usando los conductos regulares de cada uno de sus partidos", exponen.



Son pocos los partidos que se han pronunciado sobre este tema. Uno de los pocos que sí lo hizo fue Salvación Nacional, partido dirigido por el excandidato presidencial Enrique Gómez.



"Nos unimos en su llamado desde Salvación Nacional, invitando a las aspirantes que deseen salvar sus regiones a realizar su inscripción con nosotros. Seguimos comprometidos con la mejora de las prácticas éticas y de equidad dentro de un espectro político cada vez más complejo", señalaron.

Conocimos el comunicado de @politikonas sobre la demora de entrega de avales a mujeres en distintos partidos políticos y nos unimos en su llamado desde Salvación Nacional, invitanto a las aspirantes que deseen salvar sus regiones a realizar su inscripción con nosotros. Seguimos… pic.twitter.com/xOPTqSmG4k — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) July 23, 2023

La organización señala que para las mujeres "es más común que encuentren apoyo en partidos nuevos que están en una estrategia agresiva de reclutamiento, y en los partidos que han definido procesos muy estructurados de inscripción de candidaturas muy previas, y análisis más lentos y articulados, y no están dando considerando avales en forma improvisada y acelerada a ultimo momento".

EL TIEMPO consultó con otras colectividades para conocer cómo están garantizando la paridad de género en sus listas. El Partido Conservador, por ejemplo, indicó que para estas elecciones avalaron a 5.731 mujeres.



Dicen que han "generado espacios de decisión interna que van desde la Dirección Nacional hasta políticas de formación de nuevos liderazgos en todas las regiones para fomentar la paridad no como un tema coyuntural (elecciones) sino como una acción estratégica global".



Por el lado del Partido de la U, defendieron la política que crearon y que fue reconocida por las Naciones Unidas por ser "el primer partido en Colombia en tener una política clara frente a los temas de género".



En la colectividad se modificaron los estatutos internos para crear la coordinación de mujeres y hay un protocolo para prevenir la violencia política. Para esto capacitaron al comité de ética "para que este tengan conocimientos sólidos para tramitar avales y para establecer faltas, en caso de violencia política contra alguna militante".



Por último señalaron que crearon una estrategia enfocada en las elecciones del 2019 y crearon la bancada de las mujeres para poder poner énfasis en los casos de violencia política y evitar que las candidatas eviten presentarse porque sienten que no hay garantías.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA