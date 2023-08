El país está enfrentando un preocupante incremento de la violencia política contra candidatos y líderes políticos a dos meses y medio de las elecciones regionales.



En entrevista con EL TIEMPO, Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral, explicó las causas de esta situación y también hizo un llamado para que de parte del Estado no se emitan mensajes alarmantes que pueden poner en riesgo las elecciones.



(Puede leer: Al menos 380 municipios están en riesgo a 75 días de las elecciones regionales)

¿Cómo está la situación de seguridad para los candidatos?

Es evidente que, comparado a elecciones anteriores, el nivel de violencia contra liderazgos políticos es más alto. En estas elecciones llevamos 237 hechos de violencia política, cuando hace cuatro años teníamos 132, es un incremento aproximadamente de 75%. En lo que se refiere a temas de violencia, eso es lo que desde la MOE estamos más observando: el incremento tan fuerte de violencia contra el liderazgo políticos en particular.



¿Qué factores han hecho que este sea el periodo electoral más violento?

El principal factor es el incremento de la presencia de grupos armados ilegales en el país. Tenemos muchos más lugares donde se ha consolidado el control territorial de estos grupos y en muchos de esos sitios también se está incrementando la confrontación entre estos grupos por el territorio. Al tener este incremento de un control hegemónico de algún grupo o los enfrentamientos (entre diversas estructuras armadas) generan una fuerte afectación a los distintos liderazgos que había en zonas donde anteriormente la situación no estaba tan preocupante.

Facebook Twitter Linkedin

Las elecciones regionales se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

¿Cuál es el llamado que le hacen al Gobierno y sus instituciones?

El llamado es a las instituciones para darle prioridad al tema de la violencia. Es importante que no se utilice este tema de la violencia para hacer afirmaciones fuera de lugar como que en algunos municipios no se podrán realizar elecciones. Estos mensajes de parte del Estado son preocupantes.



Colombia tiene experiencia en llevar a cabo elecciones en medio de al violencia. Se necesita usar ese aprendizaje para tomar medidas de precaución, pero no usar el tema de violencia para emitir alarmas que lo único que harán es afectar la confianza sobre las elecciones. Las personas creen que en algunos municipios no se pueden hacer elecciones y eso es preocupante, incluso porque el día de las elecciones podría haber hechos de violencia debido a la desconfianza. Insistimos en que la ciudadanía reporte en 'Pilas con el voto' donde recopilamos este tipo de información.

¿Cómo entender que esto está sucediendo cuando el Gobierno está en medio de la búsqueda de paz total?

Nosotros valoramos el cese del fuego con el Eln, consideramos que en las zonas donde el Eln hace mayor presencia va a haber más tranquilidad de cara a las elecciones y ojalá no haya presión de ese grupo a las candidaturas para que se pueda hacer proselitismo de forma tranquila.



Pero el Eln no hace presencia únicamente en la mayoría de territorios, de hecho la mayoría convive con otros grupos armados y en muchos de ellos están enfrentados con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc o el clan del golfo.



Claramente el cese del fuego termina operando contra el Estado y contra la población civil, pero al haber estos enfrentamientos y esta disputa por los territorios, cambia el tipo de violencia que hay. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de Nariño donde hay fuertes incrementos de las minas antipersonales.

Nariño es de los departamentos donde hemos vistos mayores incrementos de los niveles de violencia FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son los territorios más afectados?

El departamento que siempre genera mayor niveles de violencia política claramente es el Cauca, es decir, allí sí es un fuerte incremento no solo contra los liderazgos políticos, sino los liderazgos sociales. Hay que tener en cuenta que hay otros departamentos como Antioquia, Nariño y Valle del Cauca donde también el impacto es muy fuerte respecto a la violencia.



Nariño es de los departamentos donde hemos vistos mayores incrementos de los niveles de violencia en los últimos años y especialmente debido al incremento de presencia de grupos armados ilegales allí.

¿Hay patrones de violencia que se tengan identificados?

Este enfoque de violencia hay que verlo desde el enfoque territorial. Hay violencia selectiva. Algunos grupos armados que han logrado generar hegemonía territorial han hecho violencia selectiva para callar voces que afectan sus intereses. Hay otros territorios que no tenían tanta presencia de grupos armados antes y ahora sí y hay muchos hechos de amenazas.

Facebook Twitter Linkedin

Disidencias de las Farc se disputan el control de algunos territorios con otros grupos armados. Foto: Ernesto Guzmán/ EL TIEMPO

¿Han notado reducción de amenazas desde el inicio del cese del fuego?

Es muy pronto para afirmar si ha aumentado o disminuido. Hasta el momento hemos visto en agosto un incremento de violencia contra candidatos. Esto no está necesariamente relacionado con el cese del fuego porque estos hechos pueden ser otros grupos ilegales que terminan atentando contra las candidaturas.

¿Hay algunos partidos más afectados que otros?

Lo que hemos visto desde que inició el período pre electoral, es decir el 29 de octubre del año pasado, es que esto les pasa a todos los espectros políticos. Hemos visto violencia contra el Partido Conservador, el Partido liberal, Cambio Radical, pero también vemos mucha violencia contra Colombia Humana, contra los partidos del partidos del Pacto Histórico, entonces no existe una clara tendencia a que la violencia esté concentrada contra ciertas organizaciones políticas.



Vemos una variedad de hechos contra todo tipo de candidaturas y sobre todo las que se oponen a los clanes políticos fuertes de las regiones o a los grupos armados ilegales que allí ejercen presión.



(Además: Elecciones 2023: aumentan candidaturas LGTBIQ+, pero no superan las 100 aspiraciones)

Esto evidencia un cambio en la violencia política en el país…

En el país hubo un cambio total frente a lo que ocurría a finales de los 90 y principios de los 2000. Antes había grupos claramente identificables y uno sabía cuáles eran los patrones de violencia, cuáles eran sus intereses políticos. Eso cambió muy drásticamente después del acuerdo final con las Farc.



Los grupos ahora no son para nada homogéneos, entonces uno realmente no puede identificar que el clan del Golfo tenga cierto interés siempre en lo que tiene que ver con los temas electorales o el Eln o las disidencias, sino que estos varían bastante en el contexto y las regiones donde se están presentando (estos hechos).



Claramente en algunos sitios el surgimiento y fortalecimiento de algunos grupos en particular en ciertas regiones sí generó una fuerte presión a amenazar y atentar en contra de distintas candidaturas que se les opusiera, independientemente de su ideología. Mientras que en otros sitios estos grupos armados ya venían ejerciendo un fuerte control territorial desde años anteriores y mantuvieron los mismos patrones y obstáculos.

¿Cuáles son los retos para el Estado al no tener estos patrones identificados?

Hay dificultades mayores. Al haber tanta heterogeneidad al interior de los grupos no se puede considerar que estos funcionarán de la misma manera cuando se lleguen a ciertos acuerdos. Se necesita un esfuerzo por parte del Estado para entender esta realidad y acoplar las negociaciones para que funcionen.



¿Qué repercusiones puede haber en las elecciones si se sigue con este incremento de la violencia política?

Si las campañas electorales de los distintos candidatos y candidatos no pueden ejercerlas tranquilamente y no pueden hacer proselitismo, claramente van a tener unas desventajas muy fuertes. Lo preocupante es que finalmente si se está generando una fuerte violencia política contra estas personas, lo que va a pasar es que hay ciertas personas que están siendo favorecidas por intereses ya sea de ciertos clanes políticos o grupos armados que son los que van a terminar ganando.



Las elecciones pueden terminar siendo un ambiente donde se sabe quién va a ganar incluso antes de que sean las elecciones. Las personas no van a terminar escogiendo al más idóneo o capaz porque hay presiones de actores para generar un candidato prácticamente único.



(En otras noticias: Molestia en Cartagena por cancelación de evento al que iba a asistir presidente Petro)

¿Qué medidas urgentes se deben tomar?

En primer lugar se necesita una fuerte coordinación institucional por parte de las entidades del Estado. Se necesita que todos trabajen conjuntamente en los espacios institucionales que ya existen. Existe una gran disparidad de instancias de este tipo, se necesita que todas confluyan en una sola. Un caso pueden ser las comisiones de seguimiento electoral, las cuales se deben enfocar en los temas de violencia para recopilar información precisa de donde están ocurriendo los hechos violentos y qué está causando que se impida el proselitismo electoral. Se debe hacer un balance de lo que ya afecta las campañas y lo que ocurrió en el mes de inscripción de candidaturas. Hubo candidatos que no pudieron inscribirse. El Estado debe tener esta información clara para identificar los problemas y tener políticas preventivas a futuro.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA