Con empate técnico, se aprieta la intención de voto en Pereira entre Salazar y Lopera

A 18 días de las elecciones territoriales, la carrera por la alcaldía de Pereira se aprieta cada vez más entre dos candidatos.



Son Mauricio Salazar (Coalición Primero Pereira) y Maicol Lopera (Alianza Por Pereira), quienes según una nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&, comparten con un empate técnico el liderazgo de intención de los pereiranos para el 29 de octubre.



(Le puede interesar: Pese a aproximación de José Rojas, James Padilla lidera intención de voto en Armenia)

Respecto a la pasada medición hecha por la misma firma el 7 de septiembre, Salazar bajó de 29 a 28 por ciento y Lopera subió de 22 a 25, en un recorte de 4 puntos porcentuales del segundo que lo coloca en esta situación de igualdad.



Así se confirma la tendencia que ha puesto a estos dos candidatos como los principales favoritos para llevar las riendas de la capital de Risaralda a partir del próximo año.



(Lea también: Mario Enríquez Chenas recorta distancia con Nicolás Toro en carrera electoral de Pasto)



Salazar fue concejal de la ciudad, perdió las elecciones pasadas en un segundo lugar con Carlos Alberto Maya y ha sido crítico de su gestión.

Facebook Twitter Linkedin

Gráfico comparativo de la intención de voto en Pereira. Foto: El Tiempo

Por su parte, Lopera llevaba dos periodos como concejal, tiene el respaldo del senador liberal Juan Pablo Gallo (exalcalde de Pereira en el periodo 2016-2019) y es considerado el candidato del ‘continuismo’.

Ahora bien, para Juan Antonio Ruiz, analista conocedor del Eje Cafetero, este nuevo resultado podría ser un aviso de que Mauricio Salazar estaría llegando a su techo a pesar de recoger el malestar por los “incumplimientos” de la actual administración. “La unión de fuerzas políticas que lo respaldan venía de tiempo atrás y es difícil que suba”, comenta.



(Además: Dumek Turbay conserva favoritismo en Cartagena con 36%, según encuesta del CNC)



Asimismo, cree que lo puede estar afectando su decisión de ausentarse de los recientes debates en la ciudad. “En este último mes se ha negado a asistir a los foros, debates y reuniones abiertas con los otros candidatos. Esto se lo pueden estar cobrando en la intención de voto”, dice el analista.



Además, Mariana Gil Valencia, abogada con magíster en Comunicación y Marketing Político, considera que Salazar se estaría aferrando a sus votos de base y estructura: “El voto de opinión no parece que le vaya a crecer y se lo van a tomar los demás candidatos”.

Facebook Twitter Linkedin

Encuesta CNC Pereira. Foto: Facebook Mauricio Salazar / Cuenta de X Maicol Lopera

Por otro lado, considera que el ascenso de Maicol Lopera se debe no solo a los reveses de Salazar, sino a la bajada en particular de Steven Cárdenas, candidato por el movimiento Salvación Nacional que ha hecho esfuerzos por mostrarse como la tercera opción en Pereira y que en esta encuesta del CNC pasó de 14 a 11 por ciento.



“Cárdenas se planteó como una candidatura independiente y alternativa. Sin embargo, sectores alternativos han contrastado esta versión de manera muy fuerte”, afirma.



(Le puede interesar: Germán Casagua mantiene el liderato de la intención de voto en Neiva con 36%)



Por eso, Gil asegura que “ante tanta inestabilidad, con un Steven que no se consolida y un Mauricio Salazar que no asiste a debates ni ofrece mayor tema nuevo, los electores prefieren irse a lo seguro, es decir, al establecimiento, junto a Maicol Lopera. Él se beneficia de esas dos personas que están perjudicadas”, explica.

Facebook Twitter Linkedin

Steven Cárdenas Espinosa, candidato Alcaldía de Pereira. Foto: Redes sociales

Para los analistas, no es menor el crecimiento en la encuesta de la candidata Martha Isabel Alzate, ex secretaria de Planeación de Pereira entre 2004 y 2007 y actual aspirante a la alcaldía por el partido Dignidad y Compromiso.



Según la encuesta, Alzate se ubica cuarta, pero en la pasada medición obtuvo 5 por ciento y ahora quedó con 8.

“Parecería que Martha Alzate termina conectando con ese público que busca una tercería”, sostiene Ruiz. “Está incomodando en debates y generando opinión”, cuenta Gil.

Facebook Twitter Linkedin

Pereira. Foto: Alexis Múnera

Detrás de Alzate quedó la candidata Diana Yaneth Osorio Bernal (Alianza Verde) con 4 por ciento, es decir, sin modificación respecto a la anterior encuesta.



Esta fue secretaria de Desarrollo y Competitividad de Risaralda en el mandato del gobernador Sigifredo Salazar Osorio. “Llama la atención que aunque está haciendo una campaña muy en la calle todavía no logra el reconocimiento”, expresa Ruiz.



(Además: Todos contra la Alianza Verde: el panorama electoral en Boyacá y Tunja)

En sexto lugar y con 3 por ciento de intención de voto quedó Óscar Cruz Ramírez, el candidato del Pacto Histórico. En cuanto a William Ospina Osorio (Verde Oxígeno), este candidato no logró superar el 1 por ciento de intención.



Por último, el voto en blanco se llevó un 4 por ciento, al igual que la opción ‘ninguno’, y el ‘no sabe o no responde’ obtuvo 12 por ciento.



“Las próximas semanas habrá mucha campaña de contraste de las candidatas alternativas, que serían Diana y Martha”, indica Gil.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Pereira.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 335 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 5.5% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Pereira



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 10 de octubre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA