En las elecciones del próximo 29 de octubre las alcaldías de las principales ciudades del país -salvo Barranquilla- quedarían en manos de candidatos opositores a los actuales titulares del cargo. Candidatos que, además, son duros críticos del gobierno del presidente Guatavo Petro.



Esa es una de las conclusiones de la última encuesta de Invamer, pagada por Noticias Caracol, El Espectador y Blu Radio, y que muestra la foto de las preferencias electorales a dos meses exactos de la realización de los comicios.



En Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga hay una visión negativa de los actuales alcaldes y allí lideran propuestas contrarias a estos. En cambio, en Barranquilla los números de popularidad de Jaime Pumarejo son los únicos positivos de los cinco alcaldes de las capitales y allí lidera la propuesta continuista.



En el caso de Bogotá, el 60,1 por ciento de los participantes desaprueban la gestión de Claudia López y el 73,5 de los consultados consideran que la situación en la capital del país está empeorando. En ese sentido, ninguna de las propuestas es continuista.

Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo son candidatos a la Alcaldía de Bogotá que lideran las encuestas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Carlos Fernando Galán, que lidera con 26,6 por ciento, fue el opositor de López en las elecciones de 2019. En segundo lugar está Gustavo Bolívar, con 20,3 por ciento, que también ha sido contrario a la actual alcaldesa bogotana. En este último caso, es la ficha del petrismo, históricamente opositor a Claudia López.



El caso de Medellín es aún más diciente. La desaprobación de Daniel Quintero es en total 61,6 por ciento y su candidato, Juan Carlos Upegui, apenas tiene un 11,2 por ciento de intención de voto. En cambio, la propuesta contraria al actual gobierno, el exalcalde Federico Gutiérrez, tiene 63,2 por ciento.



Aunque se ha dicho que la imagen dividida de Gutiérrez a su salida del gobierno municipal fue una de las razones de la victoria de Daniel Quintero, el rechazo a la gestión del actual alcalde tiene a ‘Fico’ como el más probable ganador en las elecciones octubre. Le lleva 50 puntos de ventaja al del partido del alcalde Quintero.

Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor son los tres primeros en las encuestas en Medellín. Foto: Archivo El Tiempo/redes sociales

Sobre este tema se manifestó el analista Andrés Segura: “Alguien tenía que recoger el malestar que existe acerca de la figura de Quintero, y ‘Fico’ tiene el peso para agrupar esa idea, por encima de las dudas que existan acerca de él. El mensaje es quien pueda derrotar a Quintero y eso explica sus cifras”.



El caso de Cali es otro ejemplo de cómo la baja popularidad del mandatario actual termina influyendo en los resultados. Iván Ospina es el alcalde de menor aceptación en las cinco capitales, 75,6 por ciento de desaprobación, y en esta ciudad ninguna de las tres primeras candidaturas está asociada al actual gobernante local.



Los primeros candidatos en Cali, según Invamer, son Roberto ‘Chontico’ Ortiz (43,8 por ciento), Alejandro Eder (15,8 por ciento) y Diana Carolina Rojas (10,7 por ciento). La candidata del continuismo, Miyerlandi Torres, que fue secretaria de Salud de esta administración, apenas tiene el 7,7 por ciento de intención de voto.

Candidatos a la alcaldía de Cali Foto: Archivo particular

Sobre Torres, el analista señaló: “Arrancó con la disyuntiva de mostrar su gestión con la pandemia y cargar con el peso de la mala imagen de Ospina sobre sus hombros”. Tal es la mala imagen que se tiene del actual alcalde que Eder ha hecho varios pronunciamientos señalando a Ortiz de ser el verdadero candidato de Ospina.



La última ciudad en la que se ve ejemplificada la tesis del peso de los gobernantes locales es en Bucaramanga. La administración de Juan Carlos Cárdenas tiene una desaprobación de 64,8 por ciento. Este comenzó su administración con amplios números de aceptación (fue el candidato de Rodolfo Hernández), pero su imagen no ha parado de caer en las últimas mediciones.



Según la encuesta Ivamer, en la capital de Santander lidera para la alcaldía Jaime Andrés Beltrán con 32,7 por ciento, que fue segundo en las elecciones de 2018. Este es hijo de uno de los principales pastores evangélicos de la ciudad y fue contrario a Cárdenas desde el Concejo. En segundo lugar, también está otro contrario al gobierno local, Fabián Oviedo, con 12,3 por ciento.



Oviedo renunció al concejo para aspirar a ser alcalde y desde temprano pregonó su cercanía con Rodolfo Hernández. La mala imagen del actual alcalde le estaría pesando a uno de los pocos candidatos asociados a este, Carlos Sotomonte. Aunque fue uno de los primeros en hacer campaña con fuerza, no figura en los primeros cinco puestos y apenas tiene 3,8 por ciento de intención de voto. Este fue consejero de la actual alcaldía y ha sido señalado por distintos sectores como el de Cárdenas.

Algunos candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Elecciones 2023. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Por el contrario, Barranquilla muestra una intención de continuidad. La capital del Atlántico es la única ciudad con mayor aprobación (53,5 por ciento) que desaprobación (39,6 por ciento) por el actual mandatario local, Jaime Pumarejo. Aunque no son los mismos números de aceptación que las pasadas alcaldías, la ciudad muestra una tendencia hacia darle continuidad al proyecto charista.



Alejandro Char tiene un 86,2 por ciento de intención de voto frente al 5,9 por ciento de su inmediato perseguidor, Antonio Bohórquez. Los números verdes de Pumarejo se ven traducidos en que lo más probable sea que el charismo siga mandando en Barranquilla por cuatro años más.

¿Cómo va el petrismo?

Otra de las variantes a tener en cuenta es la percepción negativa de la administración de Gustavo Petro. Según la última encuesta Invamer, que salió para el primer aniversario de mandato, la desaprobación de la gestión de Gustavo Petro fue del 61 por ciento. Si se leen estos resultados con los de intención de voto se puede ver una relación en el plano regional.



En ninguna de las cinco capitales del país lidera una candidatura vinculada al petrismo.



En Bogotá, feudo de Gustavo Petro en las dos elecciones nacionales más recientes, Gustavo Bolívar figura en el segundo lugar.



Lo que dice la encuesta es que si Bolívar no logra imponerse en la primera vuelta -algo que parece poco probable, porque se necesita obtener más del 40 % de los votos y sacar al menos 10 % de ventaja sobre el segundo- no llegará a la Alcaldía, pues en esa instancia lo superarían en preferencia electoral todos sus contendendores.



En el caso de Medellín y Barranquilla, las candidaturas del Pacto Histórico van en segundo lugar, pero es abismal la distancia con el posible ganador en octubre. En la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez le lleva 52 puntos a Juan Carlos Upegui, que es el del partido de Daniel Quintero, por ende, el del Pacto Histórico.



En el caso de Barranquilla, Alejandro Char le lleva 81 puntos porcentuales al segundo, Antonio Bohórquez, aspirante por el Polo Democrático, uno de los partidos del Pacto Histórico.



Tanto en Bogotá como Medellín y Barranquilla se muestra que el Pacto Histórico tiene fuerza para ubicar a sus aspirantes en segundo lugar, pero se les ve, por el momento lejos de una posible victoria. El más opcionado en estos tres casos es Gustavo Bolívar y aún así pierde en segunda vuelta -la capital tendrá dos rondas- en todos los escenarios.



Y aunque su nombre no está directamente en juego en las urnas, es claro que el proceso terminará siendo un primer pronunciamiento del electorado sobre el gobierno de Gustavo Petro y sus aliados en las regiones.



Petro aspiraba a que el Pacto Histórico consolidara en 2023 sus buenos resultados de las legislativas y las presidenciales del 2022, pero -aún a dos meses del 'Día D'-- parece cada vez más abocado a enfrentarse al escenario de gobernar con marcados opositores al frente de las principales ciudades colombianas.



