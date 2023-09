Las calles de Sincelejo se ven por estos días de campaña política inundadas por un rostro polémico: es el de Yahír Acuña, el exrepresentante a la Cámara que hace poco más de una década aprovechó el maremoto de la ‘parapolítica’ para afianzarse como uno de los barones electorales de Sucre y que hoy aspira, con el aval de ‘la U’, a ser su nuevo alcalde.



(Puede ver: Elecciones: cabeza de CNE advierte que cierre de tarjetones no puede ser este viernes)

Llamado a indagatoria por la Corte Suprema después de años de denuncias en su contra por supuestos nexos con ‘paras’ y bandas criminales, Acuña busca revalidar su poder político en un departamento en el que ha seguido vigente a través de su esposa, Milene Jarava, que en las elecciones a Cámara del año pasado se eligió con más de 68.000 votos.

A pesar de sus inicios con Enilce López, alias la Gata, el escándalo de los 200 millones de pesos en efectivo que le decomisó la policía en el 2015, cuando su esposa aspiraba a la gobernación, y los señalamientos de exjefes paramilitares en su contra, su poder está intacto.“Gracias, Yahír”, dicen los pasacalles que se ven por toda la ciudad y que hablan de la buena salud económica de la campaña del que suena con fuerza para ser el próximo alcalde de Sincelejo. Este se ha defendido de la polémica por los procesos en su contra aseverando que atenderá los llamados de la justicia y recordando que supuestamente ha sido uno de los que más ha denunciado a los grupos irregulares.

Acuña, con un proceso formal abierto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no es el único cuestionado que puede ser elegido este 29 de octubre.



El viernes, el Inpec trasladó de Cúcuta a Bogotá al condenado exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien llevaba varias semanas en un hospital por el que, según denuncias del diario La Opinión, desfilaron varios dirigentes políticos. Entre los nombres autorizados por el exalcalde para visitarlo está José Leonardo Jácome. Se trata de un candidato a la alcaldía de Cúcuta que, si bien se inscribió por firmas, tiene el respaldo de los partidos tradicionales y del exgobernador William Villamizar, quien aspira a su tercer mandato y también tiene procesos abiertos en la Fiscalía y la Procuraduría por supuestas irregularidades en contratación y está pendiente de una decisión de la Corte Suprema por similares señalamientos.



(Además: 'Hay organizaciones ilegales que están respaldando candidatos': advierte el registrador)



Otro barón electoral en campaña por interpuesta persona es el condenado exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez. Condenado por un asesinato cometido con la participación de la banda del narco ‘Marquitos Figueroa’. Su hija, la exdiputada Juana Yolanda Gómez Bacci, se da como fija ganadora de la Alcaldía de Barrancas.



También en La Guajira está la exgobernadora Oneida Pinto, quien pretende repetir como alcaldesa de Albania a pesar de sus líos judiciales. Ella encabeza una lista de 676 candidatos inscritos oficialmente ante la Registraduría que estarían inhabilitados, según la Procuraduría.



Pinto tiene en su contra una sanción que la inhabilita por 10 años para aspirar a cargos de elección popular por irregularidades en un contrato mientras gobernó La Guajira. Y está pendiente de juicio por cargos de “desfalco de dineros dirigidos a la reducción de la mortalidad infantil en Albania”, el municipio que hoy aspira a volver a dirigir. Esta ha defendido su candidatura, como dijo en W Radio, en que los entes de control no pueden inhabilitarla y en que no hay condena en su contra.



En Maicao está el exsenador Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, que fue extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Aunque la Constitución prohíbe que un condenado por delitos comunes pueda ocupar cargos de elección popular, consiguió las firmas mínimas para inscribirse y es asociado con el Pacto Histórico, dada su cercanía con Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro.



(Además: Alcaldía de Medellín: solo 5 de 15 candidatos hicieron públicos sus bienes y patrimonio)



Debido a sus antecedentes judiciales, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya hay un pedido para anular su registro y, en todo caso, en la Fiscalía avanza una indagación para determinar si le dio dineros en la campaña del año pasado a Nicolás Petro Burgos y cuál es el origen de los dineros. Precisamente, por el escándalo de Nicolás Petro fracasó la campaña para la gobernación del Atlántico de Máximo Noriega, quien se daba como fijo candidato del Pacto Histórico en ese departamento. Noriega optó por inscribir a su esposa, Claudia Patiño, por el partido Fuerza Ciudadana. Esta semana, Noriega confirmó que fue llamado por la Fiscalía a indagatoria.

Los otros candidatos más cuestionados

En Bolívar está Yamil Arana, que renunció en diciembre a la Cámara para aspirar a la gobernación por los conservadores. La ficha conservadora tiene un proceso en la Corte Suprema por el escándalo de los Ocad-Paz, en los que supuestamente se desviaron los recursos destinados especialmente a las zonas más azotadas por la violencia. Arana viene con el apoyo de las familias Montes y Blel, grupos políticos tradicionales cuyos patriarcas fueron condenados por ‘parapolítica’. Ante los señalamientos, EL TIEMPO buscó a Arana y no tuvo respuesta del aspirante.



Además de Acuña, en Sucre, para la gobernación, está Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer. Este tiene el aval del partido En Marcha. Más allá de su vínculo con la familia presidencial –que también tiene a Eustorgio Alcocer Rosa (tío) como candidato a la alcaldía de Sincelejo–, Fernández Alcocer ha estado mencionado en casos de ‘parapolítica’, que han sido cerrados por la Corte Suprema, y un caso en la Fiscalía, aún activo sobre presunto fraude procesal. En la colectividad de Juan Fernando Cristo explicaron que otorgaron el aval tras una investigación exhaustiva de sus antecedentes.



En Sincelejo, por el Nuevo Liberalismo, está la candidatura del exalcalde Jacobo Quessep Espinosa. Sus cuestionamientos parten de menciones de paramilitares que han aseverado supuestas colaboraciones de este, aunque en la justicia nunca se ha probado nada de esto y desde la colectividad que lo avaló aseguraron a este diario que se trata de un familiar. Asimismo, ha sido vinculado al caso de los cupos indicativos por los que el excongresista José Carlos Mizger está siendo investigado.



En Córdoba, el listado de candidaturas polémicas es liderado por las aspiraciones a la gobernación de Erasmo Zuleta Bechara y de Gabriel Calle Aguas. Ambos van por coaliciones, en el caso del primero, liderada por ‘la U’, y en el del segundo, por el Pacto Histórico. En ambos casos se han cuestionado sus apoyos.



Zuleta Bechara, de acuerdo con conocedores de la movida cordobesa, tiene el apoyo de dos de los tres miembros principales del clan Besaile, Johny y Edwin –exgobernador mencionado en varios casos de corrupción–. Además, es hijo de Mara Bechara, vinculada a uno de los escándalos del exgobernador Alejandro Lyons. Frente a estos temas, el candidato respondió a EL TIEMPO que tiene el apoyo del senador Johny Besaile y que Edwin Besaile solo es su cuñado. Además, insistió en la inocencia de su madre.



(También: Gabriel Calle: de la 'Ñoñomanía' a candidato del Pacto a la gobernación de Córdoba)



En cuanto a Calle Aguas, es el hermano del actual presidente de la Cámara, Andrés Calle. Con su candidatura y la de su padre a la alcaldía de Montelíbano, han sido señalados de ser un “clan en formación”. Los cuestionamientos en su contra son por los apoyos que tendría de sectores vinculados a Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, ambos condenados por la justicia. La campaña de Calle no respondió a los pedidos de este diario debido a que el candidato estaba atendiendo el parto de su esposa.

En el Cesar tiene fuerza la candidatura de Elva Milena Sanjuán Dávila a la gobernación por una coalición de los partidos Liberal, ‘la U’, Conservador y Cambio Radical. Tiene procesos en la Fiscalía por presuntas irregularidades cuando fue alcaldesa de San Diego y ha sido cuestionada por sectores que la señalan de ser ficha del clan Gnecco, grupo político tradicional en el departamento que ha tenido varios procesos por corrupción y ‘parapolítica’.



En Risaralda vuelve a aspirar a la alcaldía de Dosquebradas el exdiputado Roberto Jiménez Naranjo, hermano del temido exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Su candidatura está apoyada por la ASI, la Colombia Humana y el Polo.

En cuanto a Chocó, figura la postulación a la gobernación de Patrocinio Sánchez Montes de Oca por el Partido de ‘la U’. Este fue condenado a 18 meses de prisión por peculado culposo debido a la “a la falta de cuidado” en la ejecución de un convenio. Más allá de esta condena, que no lo inhabilita, la controversia es debido a que su hermano, Odín , fue condenado por ‘parapolítica’.



Frente a la polémica que trae varias de las postulaciones, los partidos implicados fueron consultados por este diario y todos tuvieron una respuesta bastante similar: Ninguno de los candidatos avalados tienen impedimentos para aspirar, “ni constitucional ni estatutariamente”, sus antecedentes fueron confrontados con la ventanilla única

Los que están en duda

Tulio Gómez

Aspirante a la gobernación de Valle del Cauca

El candidato a la gobernación ha estado en el ojo del huracán por una presunta inhabilidad. El CNE anunció que admitirá una solicitud de revocatoria por presunta violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidad y prohibiciones legales para ser candidato. El Consejo revisa si contratos que Gómez suscribió con la Secretaría del Deporte de Cali, relacionados con el América de Cali, equipo del cual es accionista, llevan a una inhabilidad de acuerdo con el numeral 5 del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022. Los abogados de Gómez aseguran que se trata de una campaña de desprestigio y que no será inhabilitado

Rodolfo Hernández

Candidato a la gobernación de Santander

El exalcalde de Bucaramanga podría ser inhabilitado en los próximos días debido a las sanciones que le ha impuesto la Procuraduría. El ente de control confirmó esta semana que Hernández llegó a la tercera sanción. Según el reglamento del Ministerio Público, si un servidor tiene más de tres en un periodo de cinco años, quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por 36 meses. El CNE es el encargado de tomar la decisión sobre el futuro de su campaña. El candidato también está a la espera de una resolución sobre el caso de Vitalogic, que continúa siendo investigado.

Juan Carlos Muñoz

Candidato a la alcaldía de Popayán

El aspirante carga con un proceso que completa una década debido a la presunta comisión del delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El caso se habría presentado entre el 4 de julio de 2013 y el 5 de mayo de 2017, cuando Muñoz era representante legal de Droguerías Alianza de Occidente, una firma que es acusada de falsificación de sellos y adulteración en las fechas de vencimiento. Los cargos le fueron imputados hasta el 10 de febrero de 2021; sin embargo, Muñoz asegura que es inocente y que la demora del proceso ha vulnerado sus derechos.

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @PoliticaET

Más noticias