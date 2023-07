La Ley 1475 de 2011 en su artículo 34 define la campaña electoral como el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.



En vista de que desde el pasado 29 de junio comenzó el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, conozca los aspectos generales que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar una campaña electoral.



Según el Consejo Nacional Electoral, estos son los puntos a considerar:

1. Conocer la normativa electoral, las fuentes de financiación permitidas y las fuentes de financiación prohibida en campañas.



2. Tener claro el tope de gastos de campañas fijado por el Consejo Nacional Electoral según las resoluciones 669 y 670 de 2023.



3. Nombrar un contador para la campaña.



4. Nombrar un gerente y abrir una cuenta única bancaria si el tope de gastos es igual o superior a los 200 SMMLV originados en fuentes de financiación privada. Tenga en cuenta que esta obligación está ligada a los gastos autorizados por el CNE y no por lo que se pretende gastar.



5. Realizar un presupuesto de la campaña.



6. Solicitar la autorización o distribución que corresponda a la organización política que avaló la candidatura para el uso de la propaganda electoral a la que se refiere en las resoluciones 0331 y 0332 del CNE y conocer el Decreto Municipal de Publicidad.



7. Asignar al momento de la inscripción de la candidatura un correo electrónico para recibir el usuario y la contraseña del software aplicativo "cuentas claras".



8. Registrar semanalmente los hechos económicos de la campaña a través del software aplicativo "cuentas claras" y cargar sus respectivos soportes en formato PDF. Para el registro de información contable consulte el instructivo que se encuentra en el software o en www.cnecuentasclaras.gov.co



9. Presentar el informe individual de ingresos y gastos de campaña ante la organización política que avaló la candidatura dentro del mes siguiente al certamen electoral, o en la fecha que el movimiento político y grupo significativo de ciudadanos fije para ello, dentro de los términos del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011.



10. Tener claro que para recibir la reposición de gastos de campaña por voto válido obteniendo se debe:



- Obtener el porcentaje de votación establecido en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011.



- Presentar el informe de ingresos y gastos de campaña.



- No superar el tope de gastos de campaña autorizado.

Cabe resaltar que el próximo 4 de agosto vence el periodo para la modificación de candidatos y lista de candidatos por renuncia o no aceptación.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

