Elecciones 2023: las alertas en software de testigos que lanzó la MOE y partidos

La nueva versión de la Comisión de Seguimiento Electoral, la octava antes de los comicios del 29 de octubre, los partidos y veedurías llamaron la atención frente al tema de los softwares de selección de jurados electorales.



En los días pasados, hubo un fallo en el sistema, pero la Registraduría salió al poco tiempo a decir que la contingencia ya se había superado sin mayores incidentes. Sin embargo, en la Comisión se dejó ver los alcances de lo ocurrido y el llamado de atención a la Registraduría de distintos actores.



La Misión de Observación Electoral (MOE) en el informe que presenta en cada comisión puso como primer tema a estudiar “la transparencia en el funcionamiento de las herramientas tecnológicas”. La veeduría señaló que tras participar en simulacros, pruebas y exposición de códigos fuentes de las herramientas, hay varios puntos en los que “hay que hacer mejoras y ajustes.

‘Garantías Electorales para los comicios de octubre 2023' dará cuenta de las estrategias para las elecciones de octubre. Foto: Archivo Particular

En cuanto al software de escogencia de jurados, la Misión de Observación apuntó que en los simulacros ya se habían evidenciado los problemas que quedaron más que evidentes ante los fallos en el sorteo definitivo del 4 de octubre. La veeduría había dejado constancia de los errores.



La MOE apuntó a que los softwares que se usaron no fueron los provistos por el contratista. Ante los fallos, se usó una herramienta diferente en la que una de las incidencias es que “carece de los módulos necesarios para que los entes de control y la observación electoral puedan acceder a la información necesaria para dar seguimiento y realizar veeduría sobre los entes postulantes, las listas de jurados, la depuración posterior a los cruces de información con bases de datos oficiales, y el resultado final de la asignación de los sorteos”, declaró la veeduría.



En esa línea, se apuntó a que el plan de contingencia, el uso de otro software llevó a que no hubiera simulacros anteriores sobre este, lo que significa que no había comprobaciones sobre la fiabilidad de la información cargada y de los resultados arrojados.



En este sentido, varios partidos también se manifestaron en la comisión por las dificultades que tuvieron para la inscripción de jurados y en esa línea también llamaron la atención en que no pudieron hacer un seguimiento sobre las postulaciones, listas de nominados y la depuración que hace el software para el sorteo final de jurados.



Por otro lado, la MOE también llamó la atención en cuanto a la falta de difusión de invitaciones para los simulacros de softwares de testigos electorales y delegados de puestos de votación. En esa línea también se cuestionó que no se hayan dado los lineamientos de la prueba a realizar y que no se haya permitido el acceso a las actas de los ejercicios sobre estos.



No obstante, no todas las observaciones prendieron las alarmas, la veeduría destacó las mejoras en los simulacros de preconteo. Hubo “una mejora del proceso de formación al personal de recepción telefónica”. En esta línea destacaron que se hizo explícito el protocolo de llamado para la transmisión de los datos y hasta se tuvo en cuenta la convocatoria de personal de contingencia ante posibles ausencias.

Alexánder Vega durante la Comisión de Garantías Electorales. Foto: Registraduría

Por último, la Misión de Observación Electoral volvió a hacer un llamado para que “se fortalezcan las medidas de transparencia de los diferentes sistemas tecnológicos que han sido y están siendo implementados y desarrollados”-



Bajo este postulado pidieron que haya certezas sobre el funcionamiento de los sistemas, publicidad de los planes de contingencia y respuesta a la retroalimentación que hagan los actores del proceso. En ese sentido también se pidió que se hagan públicos los resultados de las auditorías de los softwares.



La MOE aceptó que hay una cláusula de confidencialidad frente al código fuente de estos softwares, per apuntaron a que esta solo aplica a la “información sensible” y “no sobre el análisis que realicen los auditores y los resultados y socialización de estos”.



Vale recordar que el tema de los softwares y su fiabilidad fue uno de los asuntos en los que más se llamó la atención en los comicios presidenciales. Hubo fallas en estos en los procesos de inscripción de cédulas, en las plataformas de información del votante y más, por lo que en este certamen hay mucha más miradas sobre estos puntos.