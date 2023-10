El excongresista uribista José Obdulio Gaviria arremetió conetra el presidente Gustavo Petro porque, a su juicio, en vez de reconocer la derrota del Pacto Histórico en las elecciones regionales salió a reclamar el triunfo.



Y destacó que el expresidente Álvaro Uribe reconoció la derrota que sufrió el Centro Democrático en las regionales del 2019, cuando las fuerzas de centro e izquierda resultaron vencedoras.



(Lea: 'El Pacto Histórico solo puede ser victorioso si se unifica en un solo partido': Racero)

"Uribe y Petro: 2019, Uribe, grandeza y honradez. A pesar de que ganó decenas de alcaldías, asambleas y concejos, asumió como suya la derrota de Duque en las ciudades capitales. 2023, Petro, mezquindad y falacia. Fue derrotado, pero salió a cobrar el triunfo", aseguró Gaviria, quien fue uno de los principales ideólogos del uribismo y fue una de las personas más cercanas del expresidente Uribe cuando estuvo en la Casa de Nariño.

Facebook Twitter Linkedin

Elecciones Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

(Lea: ¿Qué impacto tendrán las elecciones regionales en el trámite de las reformas sociales?)



El comentario del excongresista del Centro Democrático lo hizo en respuesta a un mensaje que envió el presidente Gustavo Petro en la noche del domingo 29 de octubre cuando dijo que ganaron nueve gobernaciones.

"No solo la coalición de gobierno ganó en nueve departamentos y se lucha el décimo sino que, en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías. Mañana se consolidarán las cifras. En las próximas semanas nos reuniremos con todas y todos los mandatarios elegidos y por regiones articularemos los planes locales y el plan nacional de desarrollo: Colombia potencia de la vida", afirmó el mandatario.



(En contexto: Las cuentas del presidente Petro: ¿el Gobierno sí ganó nueve gobernaciones?)



No obstante, el presidente Gustavo Petro estaría contando la victoria de la Alianza Verde en Boyacá, donde ganó Carlos Amaya. Sin embargo, este no tuvo el respaldo del Pacto Histórico.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA