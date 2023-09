A 39 días de las elecciones regionales, el Centro Nacional de Consultoría (CNC), en alianza con EL TIEMPO y CM&, dio a conocer una nueva encuesta de favorabilidad de los candidatos a la alcaldía de Medellín. De acuerdo con el sondeo realizado a 548 personas residentes de la capital antioqueña, la candidatura de Federico Gutiérrez (partido Creemos) se muestra al día de hoy imbatible.



Si los medellinenses salieran a votar hoy, un 53 por ciento lo haría por quien fuera candidato presidencial en el 2022, lo que lo deja con una ventaja de 42 puntos porcentuales frente a su más cercano oponente, Juan Carlos Upegui. Upegui, el candidato de Independientes, movimiento de Daniel Quintero, está, dice el CNC, en el segundo lugar con 11 por ciento de intención de voto.



Para José Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el favoritismo de Gutiérrez en Medellín tiene su explicación en los siguientes factores: “Estamos hablando de una ciudad permeada por una situación política que ha sido agobiante. La ciudadanía se encuentra hastiada; hay inestabilidad y desconfianza. Luego, la campaña de Federico Gutiérrez a la Presidencia de la República el año pasado indudablemente le genera un caudal electoral muy fuerte. Estamos hablando de cinco millones de personas”, comenta.



Asimismo, en ese contexto de desconfianza Rico asegura que la figura de Fico tiene la ventaja de ser una cara bastante conocida en Medellín por haber sido alcalde entre 2016 y 2019. “Posiblemente, la gente quiera volver a tomar lo que puede estar situado en lo conocido, no querer nuevamente un escenario de cambios, sino volver a uno en que se genere tranquilidad”, dice.

Panorámica de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Sin embargo, si algo ha quedado claro en Medellín en las dos últimas elecciones, es que no siempre el favorito es el que gana. Tanto en 2015 como en 2019, Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, respectivamente, llegaron a estar de últimos en las encuestas y terminaron ganando las elecciones.



Situación que subraya Olmer Muñoz, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana: “Si bien la intención de voto juega a favor de Gutiérrez de manera muy contundente, por encima del 50 por ciento, no puede descuidarse en ningún aspecto de la campaña, por lo tanto debe evitar al máximo un triunfalismo anticipado cuando no ha llegado todavía el día de las elecciones”, dice este analista.



Ahora bien, en los últimos años Medellín no le ha apostado al continuismo, siendo el último registro el de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, entre 2004 y 2011.

De acuerdo con los expertos, el bloque de continuidad que representa Juan Carlos Upegui puede verse, además, afectado por la indagación preliminar que abrió la Procuraduría para determinar si recursos públicos fueron utilizados en la campaña del exsecretario de la No-Violencia.

El tercer lugar de la encuesta es para María Paulina Aguinaga, quien recibió una favorabilidad de 4 por ciento. Aguinaga fue concejal de Medellín de 2016 a 2019 y criticó duramente a las empresas EPM e Hidroituango. También participó en las intervenciones técnicas y debates de control político.



Los candidatos restantes en el escalafón no superan el 3 por ciento de intención de voto. Estos fueron el exconcejal Albert Yordano Corredor (Medellín nos Une) y Gilberto Tobón (Fuerza Ciudadana) precisamente con 3 por ciento; Rodolfo Andrés Correa Vargas (Colombia Renaciente) con 2 por ciento; Juan Camilo Restrepo Gómez (Movimiento Salvación Nacional), Liliana María Rendon (Movimiento Lilianista) y Luis Bernardo Vélez Montoya (Ciudemos Medellín) con un 1 por ciento.



Para José Andrés Rico, estos candidatos no han sabido rentabilizar sus campañas desde las propuestas, sino desde la discusión personal, motivo por el cual corren desde muy atrás para mostrarse como firmes oponentes de Gutiérrez. “Eso lo único que genera es mayor visibilidad para Gutiérrez. El discurso de un candidato en este momento donde hay una masa ciudadana tan informada no puede estar situado únicamente en querer derrotar a otros. Debe haber una búsqueda de posibilidades de crecimiento como ciudad”, explica.



Por consiguiente, considera que la única manera con la que podrán recortar distancia en estas últimas semanas será mediante una estrategia de mensajes menos negativos. “Deben contarle a la gente qué planean hacer y cómo planean hacerlo, sobre todo cuando tienen un candidato que va punteando tanto. Si no se salen se esa tónica, no podrán sumar mucho”, expresa.

De las personas entrevistadas, un 12 por ciento contestó no saber o no querer responder a la pregunta sobre el candidato que elegirían para la capital antioqueña.

Por su parte, el voto en blanco obtuvo un 4 por ciento de intención.



Los analistas exponen que el candidato que resulte electo deberá mejorar a Medellín en términos de seguridad, educación y movilidad, asuntos que preocupan especialmente a sus ciudadanos.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Medellín.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

548 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 4.3% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Medellín



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

15 al 18 de septiembre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA