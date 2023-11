El lento avance de la participación política de las mujeres en Colombia

Antes de las elecciones del 29 de octubre, una de las principales preocupaciones en el análisis político fue la participación de las mujeres para esos comicios. Aunque se reportó un aumento en las inscripciones frente a citas regionales pasadas, se prendieron las alarmas debido a que en las principales ciudades y departamentos no había candidaturas femeninas fuertes en comparación a lo que ocurrió en 2019.



Ese año se destacaron las aspiraciones y victoria de Claudia López (Bogotá), Clara Luz Roldán (Valle del Cauca), Elsa Noguera (Atlántico), entre otras. En esta ocasión, había nombres importantes como el de Dilian Francisca Toro, que aspiraba para una segunda gobernación del Valle, pero en el resto del país no había perfiles como los de los comicios pasados.



Cumpliéndose un mes de las elecciones regionales, ya es posible hacer un balance general de los resultados en cuanto a la participación de la mujer tras esta cita con las urnas.



En un esfuerzo por visibilizar el papel de las mujeres en la política, la Misión de Observación Electoral (Moe) de la mano de la Unión Europea y en el marco de la campaña #LaPolíticaNoEsPaMachos, hizo el balance más completo hasta el momento sobre el panorama político de las mujeres en el país.



El 29 de octubre, Colombia eligió en total 17.500 cargos entre gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. De ese extenso universo, apenas 4.364 fueron mujeres. Lo que implica que el 25 por ciento de las credenciales entregadas por la Registraduría para asumir el cargo el primero de enero serán para mujeres.



Para la veeduría, esta es una cifra que sigue mostrando una baja representación política femenina.



“La presencia de mujeres en la conformación del poder político regional 2024- 2027 seguirá siendo muy baja (25 por ciento), por lo que se mantiene la sobre representación política de hombres en el 75 por ciento de los cargos y corporaciones territoriales a nivel nacional”, expresó la Moe. No obstante, se destacó que hubo un aumento de 2,9 puntos frente a las elecciones regionales inmediatamente anteriores. En ese momento el porcentaje de mujeres con credencial era de 22,14.



Cuando se analizan las cifras de mujeres electas, los resultados son distintos dependiendo el nivel que se observe. Por ejemplo, en gobernaciones, hubo un claro aumento, pues se pasó de 6,2 por ciento en 2019, dos mujeres electas (Roldán y Noguera), a 18,75 por ciento, lo que equivale a seis gobernadoras elegidas. Esto implica un crecimiento de 12,50 por ciento.



Sin embargo, para expertas, como la analista política María Lucía Jaimes, aunque se debe celebrar el aumento de mujeres comandando departamentos, no solo hay que enfocarse en la cantidad, sino en las propuestas de estas.



Nubia Córdoba, Dilian Francisca Toro, Elvia Sanjuan, Adriana Matiz, Rafaela Cortes y Lucy García. Foto: Prensa Nubia Córdoba / César Melgarejo. EL TIEMPO / @elviamilenasd / @RafaelaCortesZ / Cortesía / @AdrianaMatizTol

“No solo es mirar quienes fueron electas sino bajo qué circunstancias. Por ejemplo, Dilian en el Valle lleva gobernando muchos años y es sucesora de su sucesora, entonces es una tendencia que se va a mantener independientemente de quien ella ponga o a quien asigne. Es decir, no va a importar si es hombre o mujer. (...) Lo que debemos analizar en estas elecciones es si su programa tiene algún tipo de enfoque de género, de lo contrario termina siendo una ficha de un clan político”, dijo Jaimes, y agregó: “Sí es importante que esas mujeres estén en esos cargos, pero también es importante saber qué es lo que van a llegar a hacer”.



En otros niveles no hubo un crecimiento tan notorio como en el departamental. Por ejemplo, en las alcaldías solo se aumentó en 1,30 puntos de 2019 a 2023. En los comicios pasados se reportaron 132 mujeres electas para gobernar algún municipio, cifra que subió a las 146 elegidas en este año. Se pasó de 12 por ciento a 13,3 por ciento. En lo que tiene que ver con las capitales, el panorama no es tan optimista: en vez de aumentar, hubo un claro descenso.



Mientras que en 2019 hubo dos mujeres comandando una capital, Claudia López (Bogotá) y Virna Johnson (Santa Marta), en esta ocasión hubo una disminución del 50 por ciento. Apenas en Ibagué hubo una apuesta por una alcaldesa: Johana Aranda.



Al nivel de corporaciones, el crecimiento de electas también sigue siendo tímido. En las asambleas, solo se aumentó en 2,87 puntos. Se pasó de 17,90 por ciento a 19,60 por ciento en los comicios de 2023. En total se eligieron 85 diputadas frente a 73 de las elecciones de 2019.



En cuanto a concejos, el aumento fue de 1,7 puntos: de 17,9 por ciento en 2019 (2.157 concejalas) a 19.6 por ciento (2.356 concejalas). El mayor crecimiento fue en juntas de acción local, donde se pasó de 41,29 por ciento a 45,08 por ciento. En total fueron 1.771 edilesas electas en 2023 frente a 1.394.



En total, 4.364 mujeres fueron elegidas para cargos de elección popular durante los comicios de octubre, 606 más que en 2019, cuando fueron 3.758.

¿Y la diversidad?

Ahora bien, en el informe también se analizó la situación de las candidaturas abiertamente LGBTIQ+. De un total de 55 aspiraciones – según el reporte que realizó la organización Caribe Afirmativo – solo dos mujeres con orientación sexual y expresión de género diversa, fueron electas. En ambos para ser ediles e integrar una junta de administración local.



“Ellas representan un 4 por ciento de las candidaturas de mujeres LBTIQ+ (…) Una fue elegida por el Pacto Histórico por la comuna 2 de Soacha y otra por Alianza Social Independiente por la localidad 2 en Santa Marta”, explican.



En lo que tiene que ver con las mujeres elegidas con autoreconocimiento étnico, en total fueron 38 de las 144 aspiraciones de este tipo. El 84 por ciento de se autoreconocen como indígenas (32); 7,8 por ciento como palenqueras (3); 5,2 por ciento como afrocolombianas (2) y 2,6 por ciento como negras (1). Para estas elecciones no se registraron mujeres raizales ni Rrom electas.



Pero, ¿qué cargos ocuparán? Según los datos recopilados por la organización, 33 de ellas integrarán concejos; cuatro serán edilesas y una ocupará una alcaldía. Más de la mitad de estas mandatarias locales se ubican en los departamentos de Cauca (55 por ciento), Nariño (13 por ciento por ciento) y Chocó (5 por ciento). Asimismo, según los datos de la Registraduría, la única alcaldesa electa con pertenencia étnica registrada es una mujer indígena en el municipio de Natagaima (Tolima).



La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley estatutaria que busca establecer medidas para prevenir la violencia contra las mujeres en política a nivel nacional. Foto: Cámara de Representantes

La violencia no cesa



La violencia contra las lideresas políticas, sociales y comunales aumentó un 75,2 por ciento durante las pasadas elecciones regionales en comparación con los comicios de 2019. Así lo reveló el informe.



Según el documento, de las 735 situaciones de violencia que se presentaron durante el periodo preelectoral, el 25 por ciento, es decir 184, correspondían a amenazas, secuestros, atentados o asesinatos en contra de mujeres que realizaban algún ejercicio de liderazgo.



Si bien durante los últimos años la participación de las mujeres en la política ha ido creciendo paulatinamente (ver gráfico), en Colombia la violencia ejercida en su contra es uno de los obstáculos que impiden el acceso real al poder y al pleno ejercicio de sus derechos políticos.



“La violencia excluye de forma directa a las mujeres en la conformación del poder político y envía un mal mensaje en el que la política puede ser percibida como una actividad no segura, que no brinda garantías para las mujeres”, dice la Moe.



Y es que de los 184 casos mencionados, 132 (el 72 por ciento) afectaron a lideresas políticas, lo que equivale a un aumento del 158 por ciento frente a 2019.



Con respecto a las candidaturas propiamente, de los 235 vulneraciones registradas contra aspirantes a escaños de algún nivel, 74 (31,5 por ciento) corresponden a agresiones contra mujeres, un 184 más que en 2019.



Casos como el de Claudia Ordóñez, candidata por el Partido Liberal al concejo de Jamundí (Valle del Cauca) que fue asesinada por sicarios frente a un local comercial, o el de Maryuri Cárdenas, aspirante de Gente en Movimiento que buscaba llegar al cabildo de Mutatá (Antioquia) y que fue baleada frente a la sede de la Registraduría municipal, son dos de las situaciones que causaron conmoción en el país y que la Moe reseña dentro de su informe.

Claudia Ordóñez junto con su esposo John Fredy Castillo. Ambos fueron asesinados en un ataque sicarial. Foto: Archivo particular

A estos casos se les suman 55 amenazas, cuatro atentados, un caso de secuestro y 10 de violencia contra las mujeres en política (VCMP).



Las aspirantes a alcaldías fueron las más afectadas por este tipo de hechos y mientras que los departamentos de Cesar (con 10 agresiones), Antioquia (10), Cauca (7), Sucre (5) y Valle del Cauca (5), reunieron el 50 por ciento de los episodios.



Pero el informe no solo recoge casos de violencia visible, también tiene un apartado para hablar de la violencia simbólica. Aquí fueron denunciados casos de acoso sexual, ataques sexistas en medios de comunicación y la destrucción del material de campaña.



En ese sentido, Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de Icesi, explicó que en la actualidad estas violencias también se expresan en barreras de acceso y permanencia en la contienda política.



“La exclusión financiera, la infantilización de sus decisiones en los debates públicos, la referencia constante a su condición de mujer hacen inaceptable o inválida su participación. También hay que hablar del constante ciberacoso que reciben haciendo referencia a sus capacidades intelectuales o características físicas”, aseguró.



Asimismo, para Catalina Moreno, coordinadora de la Línea de Inclusión Social de Fundación Karisma -organización que trabaja en pro de grupos sociales que están expuestos a violencias- es clave combatir los ataques en redes sociales y el ciberacoso para lograr mayor participación.



La experta comenta que las hostilidades que deben enfrentar en las redes giran en torno al desprestigio de lo que han logrado. “Intentan decir que llegaron allí por otros medios y no por mérito propio”, sostuvo.



Desde el Congreso de la República también se ha buscado avanzar en la eliminación de este flagelo. En mayo pasado, la plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad -y en último debate- un proyecto de ley estatutaria que busca establecer medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política a nivel nacional.

