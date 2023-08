Si bien las inscripciones de candidaturas de mujeres aumentaron un 20 por ciento frente a las elecciones regionales de hace cuatro años, hay porcentajes que evidencian la disparidad entre los candidatos.



Así lo muestran las cifras en lo que tiene que ver con las alcaldías de Colombia. En total se inscribieron 6.175 personas para dichos cargos, de ellas el 84 por ciento son hombres (5.191) y solo el 16 por ciento son mujeres (984).



En el 2019, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), en total hubo 5.187 candidatos para dicho cargo y de ellos, 781 mujeres aspiraron (15 por ciento del total). Es decir, la participación este año aumentó un punto porcentual.



Lo mismo sucede con las 32 gobernaciones. Para estos cargos se inscribieron en estas regionales 251 personas: 82 por ciento son hombres (205) y 18 por ciento mujeres (46). Hace cuatro años, de acuerdo con el CNE, el total de candidatos fue 176 y de ellos, 21 fueron mujeres. Aquí creció más la participación, pues en ese entonces representaron el 12 por ciento del total.

Analistas consultadas por este diario señalan que si bien es importante reconocer ese crecimiento, aún se queda corto el avance.



Así lo considera Luisa Lozano, analista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, quien afirma: “El aumento es muy pequeño, no es suficiente y está haciéndose de forma muy lenta. Han pasado cuatro años en los que esperaríamos que se pudiera aumentar la inscripción de mujeres, pero no se está logrando”.

En eso coincide Nathalí Rativá, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política de la MOE, quien señala: “Estamos en deuda de producir cambios estructurales que nos permitan superar el 30 por ciento de representación de las mujeres en los cargos directivos del poder público, porcentaje que pareciera se ha convertido en un techo de cristal imposible de romper al incursionar en la política del país”.



Organizaciones de mujeres han manifestado, por otro lado, su preocupación por las seis principales ciudades capitales.

Las brechas de género en las candidaturas de las capitales

Según datos de la Registraduría, para las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena en total hay 77 candidaturas. De ellas, 69 corresponden a hombres y ocho, a mujeres. Es decir que las candidatas solo representan el 10 por ciento de los aspirantes a dichas alcaldías.



Y si bien hay barajas muy amplias de candidatos para esos cargos, hay capitales que no tienen representación femenina entre las opciones. Así sucede, por ejemplo, en Bogotá, donde los nueve candidatos son hombres.

El mismo panorama se presenta en Barranquilla. La lucha por llegar a la alcaldía de la capital del Atlántico se librará únicamente entre hombres, ocho en total.

La ciudad que más mujeres tiene entre sus candidatos es Medellín, aunque la diferencia sigue siendo amplia: de 15 aspirantes, tres son candidatas. Se trata de Liliana Rendón, inscrita por firmas con el movimiento De Frente Movimiento Lilianista; María Paulina Aguinaga, inscrita por firmas con el movimiento Por Medellín, y Deicy Elena Bermúdez, por el Partido Ecologista Colombiano.

En Cali, de los 13 aspirantes, dos son mujeres: Miyerlandi Torres, inscrita por firmas con el movimiento Un Renacer para Cali, y Diana Rojas, quien también realizó su inscripción por firmas con el movimiento Cali Caleñísima.



En Cartagena, la situación es similar. De 16 candidatos, dos son mujeres: Jaqueline del Carmen Perea, del partido Nueva Fuerza Democrática, y Judith del Carmen Pinedo, de la coalición Valientes por Cartagena.

Para el caso de Bucaramanga, hay una mujer entre los 16 candidatos: Consuelo Ordóñez, de la coalición En buenas Manos.

Las causas de la disparidad en las candidaturas

Lozano señala que una de las causas de esta situación tiene que ver con la dinámica de los partidos políticos. “Cuando hay oportunidades de altos cargos en los partidos no se tiene en cuenta a las mujeres, lo cual les resta visibilidad y les cierra espacios que después les permitirían postularse a cargos como alcaldías o gobernaciones, que requieren de una experiencia, preparación y visibilidad amplia”, dice.



Isabel Londoño, directora de la organización Politikonas, que promueve la participación política de mujeres, piensa igual. “Esto es responsabilidad de los partidos que siguen tomándose la paridad como si fuera un chiste”, dice, y agrega que otra causa tiene que ver con la demora en entrega de avales que se presentó en algunas colectividades.



También insiste en que la ley de cuotas no es suficiente. "Se necesitan reglas más estrictas y paridad horizontal y vertical en todos los procesos electorales", complementa.

En la MOE, además, advierten que la violencia política es otro de los factores que desincentiva la participación. Según registros de la misión, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de julio de 2023, se han registrado 91 agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales.



Las expertas concuerdan, por último, en que este fenómeno significa un problema para la democracia, pues hay un grupo de personas, especialmente de mujeres, que puede no encontrar representación en medio de las candidaturas en las que predominan notablemente los nombres de los aspirantes masculinos.



"Al no tener candidatas mujeres hay un sector de la población que se queda sin una representación enfocada en las ideas de la mujer, la visión de gobierno de una mujer, las problemáticas que enfrentan las mujeres y aunque muchos hombres abordan estas situaciones, no siempre las mujeres se sienten representadas por esa visión del mundo", expone la docente de La Sabana.



"Ahí si se afecta la representación de las ideas desde un enfoque del género femenino en los altos cargos de poder y eso es dramático porque además que grandes ciudades como Barranquilla o Bogotá no tengan candidatas a la alcaldía da un muy mal mensaje en que si bien las mujeres pueden acceder, no lo están haciendo en las grandes ciudades y eso las empieza a sacar de los escenarios de toma e decisiones importantes en el país", concluye.



