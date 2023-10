Denuncian que al CNE se le olvidó fijar topes de gastos para segunda vuelta en Bogotá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el responsable de fijar los topes de gastos para los procesos electorales en el país y así lo hizo el 31 de enero de este año para los comicios regionales de octubre. Sin embargo, para el exmagistrado Renato Contreras, el tribunal electoral se olvidó de que Bogotá tendrá segunda vuelta y omitió fijar los topes para esta campaña de 15 días.



“De acuerdo con lo que muestran las encuestas, para la elección de alcalde de Bogotá sería necesaria una segunda vuelta. Sin embargo, el CNE no fijó los límites máximos de ingresos y gastos de campaña para esa eventualidad, ¿qué límites aplicarán? o ¿no existen?”, dijo el exmagistrado en Twitter.



Y es que en la resolución 0670 de 2023, firmada el 31 de enero, se establecen los topes para las campañas a las alcaldías, pero en ninguna parte se contempla la segunda vuelta que por primera vez tendría Bogotá.



En el caso de la capital, se hace la claridad de que las ciudadades con un censo electoral mayor a 5 millones, Bogotá es la única con esos registros, los candidatos podrán gastar poco más de 5.200 millones de pesos. En caso de superar estos topes, el aspirante tendría que asumir las sanciones que corresponden por ley.

Sin embargo, en dicho texto en ninguna parte queda consigna la eventualidad de la segunda vuelta. Tampoco se conoce otra resolución del CNE en el que se haya incluido esta particularidad propia unícamente de Bogotá.



La resolución está hecha para la única vuelta de la mayoría de municipios del país, y no se fijó en la eventualidad de una segunda vuelta. “En enero el CNE fijó el límite gasto de campaña pero no especificó en el caso de Bogotá lo referente a la eventual segunda vuelta”, declaró el exmagistrado Renato Contreras en diálogo con EL TIEMPO.



Este añadió que en la resolución no queda definido de ninguna manera si los gastos tope en Bogotá son para una sola vuelta, las dos vueltas o si en cada vuelta podrán hacer ese mismo gasto. Sobre esta última posibilidad, el togado expresó que sería ilógico puesto que les permitirían a los candidatos gastar en 15 días de campaña lo mismo que en 4 meses.



Frente a todos estos esceenarios, Contreras apuntó a que los candidatos pueden interpretar que sin resolución no hay límites de gasto para la segunda vuelta en Bogotá.



Todo esto implica que el CNE debe sacar una nueva resolución en la que se contemple la particularidad de una segunda vuelta, que, de acuerdo a las encuestas, es lo más probable que ocurra. Sin embargo, Contreras hizo la salvedad de que los gastos de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, según Cuentas Claras, no se acercan al 10 por ciento del tope, por lo que podrían funcionar para ambas vueltas.

