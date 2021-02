¿Una alianza de centro izquierda sin Sergio Fajardo?

En medio de un cruce de propuestas de varios sectores para que se sienten a dialogar con miras a las elecciones del 2022, el senador Armando Benedetti lanzó una propuesta.



El legislador busca concretar una mesa de diálogo democrático que recoja los ideales liberales, socialdemócratas y progresistas.

En medio de una fuerte crítica a un sector de la Alianza Verde, Benedetti aseguró que “lo que se propone ahora es recoger los postulados de la filosofía liberal, la socialdemocracia o la centroizquierda. Después se debe buscar quién va a ser el líder o quién tiene el liderazgo de esos postulados”.



(Le sugerimos leer: Se agudiza la división ideológica en el liberalismo)



Sostuvo, además, que esta propuesta es diferente a la que se ha venido proponiendo desde otros sectores de centro, “pues lo hacen todo con base para que gane Fajardo, que es un tibio y que nunca dice nada, y en quiénes están representados en la Alcaldía de Bogotá. Ni Angélica Lozano ni Claudia López, que no representan a los verdes, solo se reúnen con Fajardo y lo único que les preocupa es que él gane”, puntualizó.



De ahí que el senador, quien hace parte de la bancada petrista, busque concretar una mesa de diálogo en la que puedan participar diferentes corrientes políticas, incluso, de acuerdo con él, llegarían miembros de Cambio Radical, un sector de la Alianza Verde y el Partido Liberal.



(Vea también: Uribismo le madruga a campaña al Congreso con figuras públicas)



“Los verdes hacen una mesa de trabajo como sea y con quien sea, buscando una mecánica y una estrategia, pero están reventados porque ya han salido a decir que no tienen representación. Yo propongo una mesa de diálogo para que miremos quiénes son de filosofía liberal y quiénes de socialdemócrata. Cuando no demos cuenta de eso, definiremos quienes pueden hace parte de la mesa y quienes no”, explicó el senador.



Expresó, además, que las puertas están abiertas para quien quiera llegar a la mesa. Es más, habló de una posible consulta entre Petro y Fajardo.

Más noticias de Política:

- Las fracturas en la centro izquierda camino a 2022



- Santos pide a Biden que retire a Cuba de países que apoyan terrorismo