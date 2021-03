Senador Carlos Felipe Mejía se suma a precandidatos uribistas al 2022

Un aspirante más a la Presidencia de la República por parte del uribismo se destapó este martes: el senador caldense Carlos Felipe Mejía, quien reveló su intención presidencial en la plenaria del Senado, este martes.



Mejía pronunció una proclama ante sus colegas en la que reivindicó su “disciplina, transparencia, coherencia, carácter y firmeza” en sus siete años como Senador. “Tengo las manos limpias y el corazón lleno de amor por esta patria para trabajar sin descanso por ella”, afirmó.



El congresista propuso “un bloque de búsqueda que persiga dineros ilícitos de quienes tenemos responsabilidades públicas. Que empiecen conmigo”, pidió, y agregó: “Esto se arregla si nadie roba”.



“Hay que acelerar una cruzada internacional para poner en evidencia el fraude de los acuerdos y conseguir apoyo ante los graves peligros que enfrentamos. Sin justicia no hay paz”, afirmó Mejía, quien ha sido uno de los más duros críticos del proceso de paz con las Farc y de la justicia transicional.

He obrado en mi larga carrera política con disciplina, transparencia, coherencia y firmeza. Tengo mis manos limpias y mi corazón lleno de amor por esta Patria. Pongo en consideración de mi Partido y de los colombianos, mi nombre como precandidato a la Presidencia de la República. pic.twitter.com/cG01R7TLFg — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) March 16, 2021

El nombre del congresista caldense se suma al de otros uribistas que suenan para el 2022 como las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín y el analista Rafael Nieto. Valencia le dijo la semana pasada EL TIEMPO que en junio o julio decidirá si compite o no por la jefatura del Estado.



Diferentes sectores políticos han hablado de la conformación de una convergencia de centroderecha para las elecciones presidenciales del próximo año, en la que estarían el candidato del Centro Democrático, el de los conservadores y la jefa de ‘la U’ Dilian Francisca Toro.



Y suenan también tres exalcaldes afines a esta tendencia, los cuales no se sabe si terminen en esta coalición: Federico Gutiérrez, de Medellín, Enrique Peñalosa, de Bogotá, y Alejandro Char, de Barranquilla.

