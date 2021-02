Roy Barreras, ¿cada vez más cerca de Gustavo Petro?

Un apoyo total a la propuesta de las fuerzas de izquierda de elegir 55 de 100 senadores y 86 de 170 representante a la Cámara manifestó este viernes el senador Roy Barreras.



Este jueves, siete partidos y movimientos de izquierda anunciaron la conformación de una gran plataforma llamada Pacto Histórico y cuya meta es elegir mayorías en el Congreso en las elecciones del próximo año.



La intención de este proyecto es ligarlo con aspiraciones presidenciales de izquierda como las de los senadores Gustavo Petro y Alexánder López y la activista Francia Márquez.



(En otras noticias: ¿Los 'verdes' llegarán divididos a la campaña presidencial?)

Luego de esto, Barreras anunció su respaldo total a este proyecto y dijo que espera salir a recorrer el país “para conseguir 2 millones de votos liberales” que respalden la transformación que, para él, requiere Colombia.



(Lea también: La apuesta de la izquierda por tener mayorías en el Congreso de 2022)



“Esta gran alianza será la bancada de gobierno y tendrá que tener lineamientos claros en acuerdos como implementar el acuerdo de paz, que es la hoja de ruta para Colombia”, afirmó Barreras.



Hace algunos días, el senador Armando Benedetti, quien se sumó a la Colombia Humana de Petro, le envió un mensaje a su colega: “@RoyBarreras te esperamos y te necesitamos. Tu defensa a la paz ha sido inigualable”.

#PactoHistórico | Nuestro pacto busca que los ciudadanos y los territorios se sientan representados en listas paritarias al Congreso que traduzcan los verdaderos problemas de las comunidades en soluciones inmediatas.



¡Nuestro pacto es para que la gente recupere el legislativo! pic.twitter.com/XzbjkA3heF — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) February 11, 2021

Recientemente Barreras se separó del partido de ‘la U’ con el argumento de que ideológicamente había diferencias con la colectividad y se ha mostrado con una tendencia más hacia el liberalismo socialdemócrata.



(En otras noticias: La coalición de centroizquierda se tomó su primera foto)



Este viernes, el congresista reiteró que no regresará al Congreso, que “es un ciclo que ha terminado” y que apoyará de manera irrestricta el proyecto presentado por las fuerzas de izquierda, en las cuales uno de las principales figuras será, sin duda, Gustavo Petro.

No soy un hombre de izquierda. Respeto la historia de la izquierda y sus luchas, pero toda la vida he militado en el centro liberal FACEBOOK

TWITTER

Pese a esto, Barreras afirmó este viernes que no es "un hombre de izquierda", aunque respeta su historia y sus luchas.



"Toda la vida he militado en el centro liberal (…) Esas ideas de centro liberal son las que vamos a defender en esta gran alianza", afirmó el congresista, quien agregó que "no es una llegada a la izquierda, sino la construcción de una alianza".

En otras noticias de política

Petro dice estar ‘dispuesto’ a diálogo con los ‘verdes’ para el 2022



‘No me gusta esta presión’: Alejandro Gaviria



‘Que me deje gobernar’, el mensaje de Daniel Quintero a Uribe



POLÍTICA