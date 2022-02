Históricamente, los votos del caribe han sido un referente en las elecciones legislativas y presidenciales del país y esto parecen tenerlo claro, en esta competencia electoral, precandidatos como Gustavo Petro y Alejandro Char.



Aunque todos los aspirantes a la Presidencia andan tras el apoyo de los departamentos de la Costa Caribe en los comicios de este año, en el caso de Petro y de Char hay algunas singularidades que se han venido evidenciando con el paso de la campaña presidencial.



Lo primero es que estos dos precandidatos provienen de orillas ideológicas y partidistas totalmente opuestas. Petro fue integrante de la guerrilla del M-19, congresista en varios periodos y su origen político se afinca en la izquierda.



Char, por su parte, es uno de los integrantes de la familia Char, respetada en el empresariado y la política colombiana, ha sido alcalde de Barranquilla y gobernador del Atlántico y ha estado cerca del partido Cambio Radical, en el cual su familia es uno de los soportes principales.



Un primer momento en que sus intereses se cruzaron fue en las elecciones regionales de 2019, en las que Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, compitió por la gobernación del Atlántico. En esas votaciones, la exministra Elsa Noguera, apoyada por los Char, obtuvo 687.101 votos, según la Registraduría Nacional, y el hijo de Petro, 191.302 apoyos.

Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, con su padre.

La familia Char mostró el músculo que tiene en el departamento y el hijo de Petro fue derrotado por una amplia votación.



Ante este tipo de resultados, algunas voces en la Costa Caribe dicen que, en un principio, Alejandro Char se metió en la competencia presidencial porque se le considera el único capaz de contener a Petro en esta parte del país. No en vano sus índices de favorabilidad cuando ha sido mandatario local han estado, en promedio, en el 90 por ciento.



Sin embargo, Petro pareció adelantársele y la primera manifestación masiva en la que participó en la actual campaña fue precisamente en Barranquilla, en la Plaza de la Paz, en septiembre del año pasado.

Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político: alcalde, senador y hasta diplomático de Samper. Pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Solo toma y nunca da. — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 10, 2022

Con su ingreso a la competencia presidencial, Char se convirtió en uno de los protagonistas de la coalición Equipo por Colombia y su nombre ha tenido un crecimiento en algunas encuestas de intención de voto. Incluso, Petro dijo en una entrevista en Caracol Radio que en algunas mediciones internas de su campaña, el exalcalde de Barranquilla está en el segundo lugar.



Un segundo elemento de este pulso entre Petro y Char ha estado en los cuestionamientos de la excongresistra Aída Merlano hacia el exalcalde de Barranquilla, a quien señaló se haberle entregado 500 millones de pesos para financiar su campaña al Congreso en 2018.



Algunos compañeros de Char en Equipo por Colombia han sugerido que detrás de las acusaciones de Merlano, quien es prófuga de la justicia colombiana y permanece en territorio venezolano, estaría la intención del gobierno del Nicolás Maduro de que Petro sea el próximo presidente de los colombianos.

Álex Char y Aida Merlano.

Ante este tipo de sugerencias Petro ha dicho que no tiene nada que ver con los señalamientos de Aída Merlano contra Alejandro Char. “Yo no le presenté a la señora Merlano a Char. No tuve la culpa de eso. Me echan la culpa de muchas cosas, pero la verdad no soy el responsable de que el señor Char se haya sentido atraído por la dirigente política conservadora de Barranquilla”, dijo Petro en Caracol Radio.



Y Char contraatacó. Este jueves manifestó: “Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político: alcalde, senador y hasta diplomático de Samper. Pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Solo toma y nunca da”.



La respuesta de Petro no se hizo esperar: "He ido al Caribe a liberar un pueblo, mi pueblo, de mafias políticas que lo han robado y lo han asesinado. Decenas están en la cárcel y aún, faltan más”, escribió en Twitter.

En estos días, coincidencialmente, Petro anda de gira por varios municipios del Caribe en los que, posiblemente, la influencia de la familia Char podría estar presente en varios ciudadanos.



Aunque cada uno busca competir es dentro de su propia coalición para alcanzar el tiquete a la primera vuelta presidencial, sus caminos electorales podrían cruzarse nuevamente en caso de que Petro gane la consulta en el Pacto Histórico y Char haga lo propio en Equipo por Colombia.



Si esto sucede, los dos se verían las caras para la primera vuelta presidencial, cuando el país tendrá la oportunidad de escoger entre los modelos de desarrollo que propone cada uno.

