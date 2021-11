Esto han dicho los precandidatos presidenciales sobre el aborto

Esta semana el senador y candidato presidencial Gustavo Petro puso en la agenda política el tema del aborto, luego de mencionar que él no se consideraba una persona "pro aborto". Esto en medio de la adhesión del líder cristiano Alfredo Saade al Pacto Histórico.



"Yo no sé si haya persona pro aborto, no es por lo menos lo que yo quiero ser, yo no soy pro aborto”, indicó el político de Colombia Humana, añadiendo que tampoco está de acuerdo con la criminalización hacia las mujeres que lo hacen.

"Tampoco creo que la prohibición y la penalización, o sea la criminalización de la mujer, sea el camino para que la sociedad deje de abortar, eso solo lleva a la muerte de muchas mujeres jóvenes”, aseguró.



El senador añadió que el camino para llegar a una sociedad con cero aborto es "con educación, prevención sexual, apertura de oportunidades igualdad de la mujer y del hombre, empoderamiento de la mujer. En perspectiva una sociedad que abra las puertas a la educación e igualdad de género debe ir observando cómo sus estadísticas de aborto disminuyen año tras año”.



De este modo, dejó en claro que aunque busca que en la sociedad no haya aborto, no cree que se deba meter a la cárcel a las mujeres que recurren a estas instancias:



“El camino para llegar a una sociedad aborto cero no es el camino de los que hoy pregonan meter a las mujeres a la cárcel por aborto, eso es lo contrario, ese camino solo lleva a que la sociedad solo aborte más y se muera más en el aborto, son movimiento pro muerte los que generan ese tipo de objetivos”.



Pero, ¿qué han dicho los demás candidatos sobre este tema?

Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria ha indicado en varias ocasiones estar a favor de la despenalización total del aborto. En el ideario de 60 puntos que publicó tras anunciar su candidatura a la presidencia de la República aseguró que el aborto era un derecho, que hace parte de la libertad de las personas y, por tanto, debe protegerse.



"Los derechos a morir dignamente y a la interrupción voluntaria del embarazo deben protegerse, tal como lo ha señalado, en una jurisprudencia reiterativa, la Corte Constitucional. Los valores religiosos son respetables, pero no deben ser impuestos a quienes no los comparten. El pluralismo religioso y la libertad de culto son condiciones necesarias para la plena libertad de pensamiento y expresión", indicó.



Ya en 2015, cuando era ministro de Salud, Alejandro Gaviria exponía en foros y conferencias que respetaba el derecho individual de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Desde aquel entonces aseguró que aprobaba el aborto inducido, incluso en las doce primeras semanas de gestación.



“Yo estoy de acuerdo con el aborto legal. Creo además que el tema normativo está casi resuelto y la jurisprudencia de la Corte es suficientemente amplia", le dijo a EL TIEMPO en ese momento.



De igual manera, en noviembre del año pasado presentó su concepto en defensa del aborto legal ante la Corte Constitucional.

Sergio Fajardo

En el año 2018, en medio de la campaña presidencial, Sergio Fajardo mencionó el tema en varias ocasiones. A EL TIEMPO le dijo que estaba a favor de las condiciones que puso la Corte Constitucional en 2006 sobre este tema. "Estoy de acuerdo con lo autorizado por la Corte (frente a el aborto). Debemos dar garantías para su cumplimiento efectivo", aseguró.



Sobre esto, es pertinente recordar que en Colombia la Corte Constitucional aprueba la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales descritas en la sentencia C-355 de 2006: 1.) Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; 2.) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina; y 3.) En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.



Sobre esto, Fajardo aseguró que es necesario "reglamentar las disposiciones de la Corte" así como buscar "procedimientos seguros y de fácil acceso para disminuir el riesgo".



También, para ese entonces, habló de sus propuestas acerca de cómo trataría este tema durante un hipotético gobierno suyo. Para reducir el número de abortos inseguros, "que los hospitales realicen abortos seguros en las causales permitidas y según protocolos del Minsalud".



Por otro lado, para la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, "crear la campaña más grande en prevención de embarazo en la adolescencia, con redes sociales como aliadas. Usar centros amigables para la salud sexual y reproductiva adolescente como modelo para garantizar acceso a los métodos de protección, de manera fácil, rápida y sin tramitología".



Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró una leve inclinación provida en medio de un debate realizado por 'Revista Semana' en julio del año pasado. Durante la conversación aseguró que no estaba de acuerdo con la despenalización total del aborto.



"Yo no estoy de acuerdo (con la despenalización total del aborto), yo respeto la sentencia de la Corte desde el 2006 en tres circunstancias. Lo que debe hacer el Estado es educar y prevenir. No puede ser que si una persona queda en embarazo, al otro día pueda decir 'no, ya no quiero este niño, simplemente aborto'. Esa no puede ser la opción, debe haber una formación en toda la política sexual y reproductiva de las mujeres. También hay que educar a las parejas y la responsabilidad también es de los hombres", indicó.

También se refirió a si abortar para él era lo mismo que matar. "Cuando se termina en cualquier circunstancia con la vida, por supuesto que estamos hablando de la muerte. Otra cosa muy diferente es dentro de lo legal, si es un homicidio o no, por eso digo que excepto a las tres circunstancias definidas por la Corte, sí seria un homicidio", indicó.



Óscar Iván Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga indicó abiertamente ser provida y estar en contra del aborto en el año 2014, cuando era candidato presidencial.



"Yo soy un defensor de la vida, desde la concepción, hasta la muerte. Es mi convicción, no solo como católico, sino porque esa es la razón de ser de la existencia de cualquier ser humano: el derecho a la vida", indicó en conversación con el grupo de religiosos Lazos de Amor Mariano Bogotá.



De este modo, indicó en ese entonces que dentro de sus propuestas y programa de Gobierno se encontraba la "defensa por la vida". De hecho, también aseguró estar en contra de la legalización de la eutanasia.

Así mismo lo han hecho varios de los candidatos del partido Centro Democrático. Por ejemplo, el presidente Iván Duque dijo durante su campaña presidencial que se consideraba abiertamente "provida".



