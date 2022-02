Con las elecciones cada vez más cerca son muchas las preguntas que empiezan a surgir sobre la votación; desde cómo marcar correctamente el tarjetón hasta qué hacer si se equivoca al momento de hacerlo.



Recuerde que si usted no marca correctamente el tarjetón y lo deposita en la urna, su voto será anulado. Aquí le diremos cómo saber si su sufragio será aceptado y qué hacer si se equivoca, de acuerdo con la información de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cómo marcar el tarjetón?

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que un voto sea aceptado, usted deberá poner la marca sobre el logo de un partido o el candidato a seleccionar.



(Le puede interesar: ¿Cómo saber si es jurado de votación en elecciones al Congreso 2022?).



Lo importante es que realice la marcación (x) dentro de la zona y se asegure de que no haya confusiones durante el conteo de votos.



De hecho, “cuando la marcación efectuada por el elector no permite determinar de manera clara la intención del sufragante, es decir, que si no es posible identificar a favor de qué candidato votó” se anulará el sufragio.

Los votos que no están debidamente diligenciados pueden ser anulados en el conteo. Foto: iStock

¿Qué hacer si se equivoca con el tarjetón?

Si por alguna razón usted se confunde o se equivoca al marcar la tarjeta electoral, estos son los pasos que debe seguir para que su voto no sea invalido.



El ciudadano podrá pedirles a los jurados de votaciones un cambió de tarjetón para realizar de nuevo el proceso de marcación.



Después el elector deberá entregar su tarjeta “mal diligenciada y verificar que el jurado la anule”, publicó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

