Este martes 25 de enero se llevó a cabo el primer debate entre los precandidatos presidenciales, en una alianza entre EL TIEMPO y la revista Semana.



El encuentro inició con el tema de la reforma tributaria, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Ingrid Betancourt, Francia Márquez, Alejandro Gaviria, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Camilo Romero, Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Galán explicaron si es necesaria la reforma fiscal y cómo sería si ganaran la presidencia.

En ese sentido, Ingrid Betancourt aseguró que "el problema no es la reforma tributaria, es la corrupción", explicando que lo primero que se debe hacer en el país es sacar a las maquinarias políticas y evitar que a la presidencia lleguen los mismos de siempre.

Una idea con la que, aunque con diferentes palabras, coincidió Rodolfo Hernández, quien destacó que: "La mejor reforma tributaria es sacar todos los ladrones del Gobierno".



Las declaraciones de los precandidatos dieron pie a una discusión en torno a la corrupción, pues todos concordaron en que era uno de los problemas principales de Colombia.



Sin embargo, Alejandro Gaviria resaltó que: "Yo no creo que uno pueda decir simplemente que disminuyendo la corrupción se resuelvan todos los problemas fiscales de Colombia, eso es facilita y tampoco creo que aumentarle los impuestos a la comida, como propone Gustavo Petro en un contexto inflacionario sea conveniente, creo en poner énfasis en el empleo".



Aquí le hacemos un recuento de los 'varillazos' que se dieron los precandidatos presidenciales en su primer debate.

Alejandro Gaviria vs Gustavo Petro

Frente a las palabras de Gaviria sobre las propuestas de Petro, el líder del Pacto Histórico respondió:



"Lo que propongo es subirle los impuestos a muchos de sus amigos. El mayor acto de corrupción es el de las grandes fortunas que usan a los congresistas pagos para hacer reformas tributarias que le suben los impuestos a la gente que come, a la gente que trabaja. Por eso, si queremos luchar contra la corrupción, no se puede evadir el mayor hecho de corrupción de Colombia y es que desfalcan al Estado colombiano con aproximadamente 50 billones de pesos al año que no pagan los banqueros, que no pagan los grandes dueños de tierras, que no pagan los afortunados de los paraísos fiscales", explicó.



Sin embargo Gaviria no se quedó callado y le replicó: "Usted acaba de proponer un aumento a los aranceles a la comida y eso llevará a un aumento del precio de los alimentos en un momento de pobreza y de hambre en el país, eso es irresponsable".

Alejandro Gaviria vs Camilo Romero

Camilo Romero destacó los logros de su mandato como gobernador de Nariño (2016-2019) y aseguró que todos sus contendores hablan de la lucha contra la corrupción, pero pocos son los que resaltan por sus hechos.



Frente al tema, Gaviria le recordó al precandidato que trabajaron juntos, pero que en su administración se politizaron los hospitales: "Usted habla de moralizar la política, pero tengo que decir claramente que los hospitales durante su administración se politazaron, usted se los entregó a la clase política".

Ingrid Betancourt vs Gustavo Petro

En una de sus declaraciones Gustavo Petro le expresó su cariño a Indrid Betancourt, quien le respondió con las siguientes palabras:



"Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. Cómo puede ser posible que tu hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado, los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos".



Ante el fuerte mensaje de la precandidata, Petro no se quedó callado y destacó: "La manera como has hablado pareciera que la lista del Pacto Histórico es una lista de delincuentes y yo no puedo permitir eso, ¿pacto con el diablo?... Es posible que la sociedad colombiana en su diversidad pueda dialogar".

Ingrid Betancourt vs Alejandro Gaviria

En medio del debate, Betancourt aprovechó para hacer un llamado de atención público a Alejandro Gaviria por, según ella, tener unas alianzas de dudosa reputación.



"Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que me a mí me preocupa muchísimo. Yo convoco a la Coalición para que hoy mismo combatamos este tema, yo no voy a dejar que los lobos donde están las ovejas".



Frente al tema, Gaviria se molestó y le pidió a la precandidata que deje de lado la hipocresía y analice su lista al Congreso.



"Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. La invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, ¿no hay ninguna maquinaria ahí? Eso es oportunismo e hipocresía, es disfrazar de superioridad moral el miedo a competir", destacó Gaviria.



Por su parte, la política enfatizó en que no iba a responder ataques personales, pero que su preocupación en real y válida.



"No voy a responder ataques personales, yo creo que mi vida la puede mirar cualquiera, las personas que hemos avalado son de un gran orgullo para mí. Pero yo si estoy preocupada porque nosotros no podemos decirle al país que somos la coalición que va a derrotar a los corruptos y llegamos a la presidencia con maquinarias".





Tendencias EL TIEMPO