Primer encuentro de precandidatos presidenciales de 2022

Un encuentro entre diferentes nombres que suenan para competir a la Presidencia de la República en el 2022 se producirá el próximo 4 de marzo, en Barranquilla.



La cita será en el II Foro Norte sobre 'fakenews' y desinformación, el cual está preparando la Universidad Autónoma del Caribe.



Ese 4 de marzo estarán los aspirantes a la jefatura del Estado Sergio Fajardo, Roy Barreras, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán.



El encuentro, no obstante, no fue programado de esta manera ni busca reunir a quienes están sonando para competir por la Presidencia en 2022, sino que las circunstancias políticas que se han venido desarrollando los han ubicado en esas posiciones.



Por el momento, diferentes sectores políticos siguen analizando nombres y planeando estrategias para lograr un cupo a la primera vuelta presidencial, la cual se realizará en mayo del próximo año.



