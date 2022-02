Con la designación de Paola Ochoa como fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández son ya varios los periodistas que terminan como compañeros de campaña de políticos.



Hay que recordar que Álvaro Uribe tuvo como su fórmula a Francisco Santos, quien venía de ser periodista de EL TIEMPO. Y durante los dos periodos que Uribe fue jefe de Estado, lo mantuvo en esa dignidad.



Al no poder aspirar a la reelección presidencial por segunda ocasión, el guiño de Uribe recayó en Juan Manuel Santos, quien también se había desempeñado como periodista de EL TIEMPO.



Pero no han sido sólo para los casos de la presidencia sino también hay que recordar los casos de otros periodistas o comunicadores que han estado en listas al Congreso y que incluso han llegado a tener su curul en el Capitolio.



En este punto se pueden mencionar los nombres del narrador deportivo Edgar Perea, quien fue congresista, al igual que Alfonso Lizarazo, quien también dirigió algunos programas de la televisión.



A esto se debe sumar que Gustavo Petro tuvo al periodista Hollman Morris en su lista al Concejo de Bogotá.



Más recientemente hay que recordar que Carlos Fernando Galán tuvo en su lista para el Concejo de Bogotá a Marisol Gómez Giraldo, quien se había desempeñado como periodista de EL TIEMPO.



Actualmente el Nuevo Liberalismo tiene como su cabeza de lista del Senado a la periodista Mabel Lara.



Pero a qué se debe esto, porque algunos sectores políticos les apuestan a los periodistas para tenerlos como sus fórmulas o para que hagan parte de sus listas.

Carlos Arias, profesor de la universidad Externado, dijo que la única razón por las que se hacen estas designaciones es porque les permite “tener una ventana mediática que no tienen”.



La idea es que al tener al comunicador, esa figura les ayuda a potenciar su mensaje en la medida que conocen los medios, saben quiénes trabajan allí, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan.



De acuerdo con Arias, esas designaciones les permiten a los candidatos tener un contexto mucho más real sobre cómo los están viendo los periodistas y les ayudan a entender las narrativas, cuáles son los mensajes que debe mandar y cómo funcionan los medios para generar agenda.



El representante a la Cámara Inti Asprilla (Pacto Histórico) dijo que con Paola Ochoa como su fórmula a la vicepresidencia, se entiende porque se dice que Rodolfo Hernández es como un Donald Trump criollo.



Yann Basset, profesor de la universidad del Rosario, dijo que los candidatos están tratando de llevarse bien con los medios de comunicación hasta el punto de que a veces les dan una importancia excesiva.



"En el caso de Rodolfo Hernández, que no es muy conocido, es una tentativa de buscar un acercamiento a los medios más tradicionales para cubrir esa parte que le falta en su campaña", dijo Basset.



