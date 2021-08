Petro, Fajardo y Galán reaccionan a encuesta sobre 2022

Este viernes se conoció la última encuesta Invamer, para Noticias Caracol, que revela la intención de voto de las elecciones presidenciales del próximo año. Esta es liderada por el senador de Colombia Humana Gustavo Petro, con un 30,2 por ciento, quien tuvo una caída de ocho puntos respecto a la encuesta presentada en abril, cuando tenía 38,3 por ciento de intención de voto.

A él le siguen:



- Sergio Fajardo: 14,5 % (en abril estaba en 15,9%)

- Rodolfo Hernández: 11 % (no era candidato en abril)

- Juan Manuel Galán: 10 % (en abril tenía el 4,4%)

- Federico Gutiérrez: 6,4 % (en abril tenía el 5,2%)

- Germán Vargas Lleras: 4,2 %

- Humberto de la Calle (se mantiene en 4 %)



El senador de la oposición Gustavo Petro celebró que ganaría en una eventual segunda vuelta. “En todos los escenarios con Fajardo, con Gaviria, con el que ponga Uribe, según la encuesta Invamer, ganamos la Presidencia de la República. A redoblar esfuerzos”, aseveró en sus redes sociales.



Por su parte, el aspirante de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, dijo que está "contento". "Van 3 años seguidos de ataques, llenos de mentiras, en mi contra. Contuvimos la caída. La cuesta final es larga y empinada, y faltan muchos premios de montaña por superar. Serenidad, disciplina, no mirar para los lados y mantener la concentración", afirmó en un video publicado en Twitter.



Entre tanto, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández ha publicado varios trinos como: "¡Vamos a dar sorpresitas!" y "yo no me comí ese cuento de que no me ponían en encuestas! Siempre me pusieron pero nunca me nombraban".



Juan Manuel Galán, quien pertenece a la Coalición de la Esperanza pero recientemente recibió la personería jurídica de su partido Nuevo Liberalismo, dijo que está creciendo y hay una "tendencia ascendente de nuestro propósito por construir una nueva idea de nación".



"¡Estamos creciendo! Hay una tendencia ascendente de nuestro propósito por construir una nueva idea de nación para tener un país libre de clientelismo, corrupción, drogas ilícitas, narcotráfico, pobreza, obstáculos para educarse y trabas para crear empresas", aseveró en un trino.



Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, quien aparece de quinto en intención de voto, dijo que esto "apenas comienza" y que en los próximos días saldrá a recorrer firmas para avalarse como candidato independiente.



"Esto apenas comienza. No hemos arrancado y vamos bien. Lo importante es la gente. Esta no es una discusión de izquierda o derecha. Es una discusión ética. Hoy en Colombia, 21 millones de personas están en situación de pobreza. Ese debe ser el propósito país", trinó.

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S. A. S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu Radio.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu Radio.

OBJETIVOS:

❑ Evaluar el estado de ánimo del país a nivel total y para cada una de sus regiones, incluyendo zona urbana y rural, al igual que municipios capitales y no

capitales.

❑ Medir la aprobación del Presidente y la imagen de personajes e instituciones en Colombia.

❑ Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento y si está mejorando o empeorando.

❑ Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad, como, por ejemplo, preguntas relacionadas con el avance y percepción acerca del covid-19.

❑ Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a ciertas leyes, propuestas o afirmaciones.

❑ Conocer la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2022.

UNIVERSO:

Hombres y mujeres de 18 años en adelante, de todos los niveles socioeconómicos a nivel nacional, con cubrimiento urbano y rural (excluyendo los

departamentos antiguamente llamados 'territorios nacionales').

MARCO MUESTRAL:

En la primera fase del muestreo, Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la

tercera fase, hogares de las manzanas y veredas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años o más residentes en

cada hogar. Este marco muestral cubre el 97 por ciento del grupo objetivo.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:

Se realizaron 1.008 encuestas distribuidas en los siguientes municipios: Alto Baudó, Anapoima, Ansermanuevo, Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá,

Bosconia, Bucaramanga, Cáceres, Cajamarca, Cajicá, Cali, Candelaria, Cartagena, Chía, Chigorodó, Chiquinquirá, Corozal, Cúcuta, El Tablón de Gómez, Gigante,

Ibagué, Itagüí, Liborina, Los Patios, Maicao, Medellín, Montería, Nueva Granada, Palmira, Pereira, Pinillos, Pisba, Popayán, Sabana de Torres, San Andrés de

Sotavento, Santa Marta, Silvia, Soacha, Soledad, Tuluá, Tumaco, Turbo, Villamaría y Villavicencio. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real

del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo al de la propuesta.

SISTEMA DE MUESTREO: probabilístico por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 63 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de

cuatro manzanas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana o vereda. 4. Selección aleatoria simple de una persona

de 18 o más años residente en el hogar.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95 por ciento son: para el total de la muestra de 1.008 encuestas, +/- 3,09 por ciento; para el total de la muestra de Bogotá, +/- 7,39 por ciento; Norte Caribe, +/- 6,80 por ciento; Centro Oriental, +/- 6,33 por ciento; Antioquia/Eje Cafetero, +/- 7,07 por ciento, y Sur Occidental, +/- 7,07 por ciento; para el total de la muestra de hombres, +/- 4,36 por ciento, y mujeres, +/- 4,37 por ciento; para el total de la muestra de personas de 18 a 24 años, +/- 8,08 por ciento; de 25 a 34 años, +/- 6,46 por ciento; de 35 a 44

años, +/-6,96 por ciento; de 45 a 55 años, +/- 7,28 por ciento, y de 55 años o más, +/- 6,17 por ciento; para el total de la muestra de estrato (1-2), +/- 3,68 por ciento; estrato (3), +/- 6,61 por ciento, y estrato (4, 5 y 6), +/- 11,17 por ciento; para el total de la muestra de la zona urbana, +/- 3,46 por ciento, y rural, +/- 6,80 por ciento; para el total de la muestra de municipios capitales, +/- 4,40 por ciento, y no capitales,

+/- 4,33 por ciento. Para las preguntas de intención de voto el margen de error a nivel total es de +/- 4,38 por ciento.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado por medio de tablets.

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 7 al 9 de agosto de 2021.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 77 encuestadores.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100 por ciento de las encuestas realizadas y se supervisó el 10 por ciento de las mismas.

TASA DE RESPUESTA: la tasa de respuesta fue del 38,34 por ciento. Se calculó con el número de encuestas efectivas sobre el número de casos contactados de la muestra.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto, aprobación del Presidente, imagen de personajes e instituciones de Colombia, principal problema por resolver en

el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento, proceso de paz, Venezuela y covid-19.

PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: remitirse al cuestionario.

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: remitirse al cuestionario.