'Ser presidente tras una pandemia no puede ser solo querer serlo'

En junio o julio de este año, la senadora Paloma Valencia decidirá si compite por la Presidencia en 2022 o si permanece en el Congreso. Así lo anunció en diálogo con EL TIEMPO, en el que también habló de las listas del Centro Democrático al Congreso el próximo año y de cómo se está preparando el partido para la campaña que comienza.



¿Cómo está viendo la campaña electoral que comienza?

​

Creo que es una campaña difícil y muy exigente, para los políticos y los electores, porque la pandemia ha creado unos profundos problemas sociales. Cuando se ve la tasa de desempleo, el crecimiento de la pobreza, la destrucción masiva de pequeños negocios, lo único que se puede tener es una enorme preocupación. Creo que más que hablar de nombres para esta campaña, hay que hablar de propuestas para solucionar problemas.



¿El expresidente Uribe volverá al Congreso encabezando la lista del Centro Democrático?



Lo que sé es que no, pero no sé si sea una decisión definitiva y cerrada.



¿Y entonces qué va a hacer el partido para reemplazar esos 800.000 votos?



A veces la figura del expresidente Uribe, que es tan importante para todos, a quien le tenemos tanta admiración y gratitud por lo que hizo para Colombia, le ha impedido al uribismo ver la selección de excelentes congresistas que él creó.

¿Qué opina de los que llegarán a la lista y no provienen de las entrañas del uribismo, como Miguel Uribe o el general Mendieta?



Excelente. La política es sumar, trayendo gente que comparta visiones de país y veo que todos ellos lo hacen. En cuanto a Miguel Uribe, él fue nuestro candidato a la alcaldía de Bogotá, representó en muchos sentidos una visión distinta. Creo que todos ellos son excelentes adquisiciones para nuestro partido. No están llegando personas con maquinarias, sino que significan opinión.



Hay quienes dicen que la muerte de Carlos Holmes Trujillo dejó al partido en una especie de orfandad, ¿usted qué opina?



La muerte de Carlos Holmes nos partió el corazón. Él era un líder y un ministro ejemplar, con una hoja de vida maravillosa, un don de gentes y una capacidad de liderazgo sobresaliente. Decir que el partido no se golpea por la pérdida de un gran hombre como él sería una gran mentira. Por supuesto que el partido se duele, pero los partidos también tienen canteras. Un partido en el que muera uno de sus grandes líderes y no pueda tener nombres estaría llamado a fracasar. Afortunadamente no creo que ese sea el caso del Centro Democrático.

Miguel Uribe Turbay, exsecretario de gobierno de Bogotá, excandidato a la alcaldía y quien estará en la lista uribista en 2022. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Finalmente, ¿será candidata presidencial en este 2022?

​

Pues yo quiero ser presidenta de Colombia y lo he dicho muchas veces. A veces me sacan en el titular ‘Paloma Valencia anuncia que será candidata’ y no, yo no he dicho eso, he dicho que quiero ser presidenta cuando mi carácter, mis ideas y mi forma de hacer política represente a la mayoría de los ciudadanos. Si eso es en esta elección, pues lo irá diciendo la ciudadanía, nuestro partido y los colombianos que nos quieran acompañar. Creo que el ejercicio de ser presidente tras una pandemia no puede ser solo querer serlo, sino tener respuestas serias y posibles.



¿Cuál es el plazo que se ha puesto para tomar esta decisión?



Estamos trabajando con toda seriedad. Yo creo que en junio o julio uno tiene que ir pensando definitivamente qué va a hacer, cómo lo va a hacer y si tiene cómo hacerlo, porque creo que a veces en política nos ganan los afanes de querer llegar a los cargos y no el afán de querer hacerlo bien.

Hay quienes dicen que el otro interés suyo es tener el número uno de la lista al Senado, ¿eso qué tan cierto es?



Pues no y la verdad no lo he explorado. Sería un gran honor encabezar la lista de mi partido. Soy una militante orgullosa de mi partido y que hace política de opinión, que defiende ideas y es ajeno a la politiquería. Pero ser cabeza de lista no lo he hablado con el expresidente Uribe ni lo he propuesto ni lo he pensado.



Para nadie es un secreto que el uribismo ha sufrido una especie de desgaste en los últimos años, ¿cómo lo analiza?



Es innegable que el partido tiene un deterioro en su imagen y su percepción, pero también hay que decir que a los uribistas nunca nos ha tocado fácil, no hemos sido los de las batallas sencillas. No fue fácil formar un partido con firmas, en un gobierno que nos trataba de fascistas. Tampoco la campaña de Óscar Iván Zuluaga ni la del ‘No’ en el plebiscito por la paz. Me gusta pensar que a los uribistas nos ha tocado siempre en medio de la dificultad.

