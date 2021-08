Óscar Iván Zuluaga confirma que será candidato presidencial para 2022

Luego de varios días de que su nombre tomara fuerza en el uribismo para ser aspirante presidencial, este miércoles Óscar Iván Zuluaga confirmó que será precandidato para las elecciones 2022, por su partido, el Centro Democrático. .

“Quiero anunciarles que buscaré la presidencia de nuestro país, lo haré con una propuesta innovadora, de inclusión y que estimule consensos. Con el fin de construir un país que proteja las diferencias y que no permita las desigualdades”, dijo Zuluaga durante un evento en la Andi.



Zuluaga señaló que está convencido en que está convencido que la sociedad colombiana "no quiere más peleas y no quiere discusiones inútiles. Lo que espera son candidatos presidenciales que aporten propuestas a la solución de los problemas".



Aunque el exministro no confirmó si su candidatura será respaldada por firmas o cómo será la elección del candidato dentro del Centro Democrático, señaló que buscará consensos dentro de su partido con miras a las elecciones del próximo año.



“Durante los últimos años que he estado ausente me dediqué a escuchar y a dialogar con varios sectores de diferentes regiones y las ideas que hoy les presento y otras más que vendrán son el resultado de ese ejercicio y de esos diálogos”, puntualizó y agregó que Zuluaga dijo que está convencido que a Colombia la construímos entre todos.



Hace un mes empezó a sonar con fuerza el nombre del excandidato presidencial en 2014, en la que Juan Manuel Santos llegó a la Casa de Nariño, luego de una serie de trinos que publicó Zuluaga sobre la vida nacional, luego de años de estar en silencio.

Intervención Óscar Iván Zuluaga.

