Nueva diferencia en los 'verdes' por diálogos con Petro

Lejos de desaparecer, las tensiones en la Alianza Verde por la campaña presidencial de 2022 siguen aumentando. Hace unos días fue la salida de la senadora Sandra Ortiz de la llamada 'terna verde', y ahora se dio un nuevo episodio entre quienes quieren unirse a la Coalición de la Esperanza y los que siguen dialogando con el senador Gustavo Petro.



El precandidato presidencial de los 'verdes' Carlos Andrés Amaya, integrante de la 'terna verde', habló con EL TIEMPO sobre los diálogos con Petro y el Pacto Histórico y sus consecuencias. Y señaló a Carlos Ramón González, codirector del partido y una de sus figuras más influyentes, de estar en ellos.



¿Por qué algunas directivas de los ‘verdes’ están hablando con el Pacto Histórico para las elecciones de 2022?

​

Yo también me lo pregunto. Si el partido Alianza Verde ha decidido unánimemente que participaría en la Coalición de la Esperanza, que iría con esta convergencia en la primera vuelta y en la segunda se sumaría a los alternativos, no entiendo por qué hoy hacen una propuesta de una unidad que suena bien, pero no es realista, entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza.



En concreto, ¿quién de los ‘verdes’ está en estos diálogos?



Lo que quedó evidenciado en la carta que firmaron algunos congresistas es que el único copresidente que está en esas conversaciones es Carlos Ramón González, que entiendo fue quien promovió esa reunión que, posteriormente, produjo esa carta. Pero lo entiendo. Carlos Ramón fue compañero en el M-19 de Gustavo Petro, así que tiene todo el sentido que quiera votar por él. Lo que no tiene ningún sentido y va en contra de la esencia y el ADN del ‘verde’ es que Carlos Ramón nos quiera obligar o esté presionando para que el ‘verde’ esté con Gustavo Petro. Máxime después de una demanda penal de Colombia Humana contra nuestra más importante lideresa.



Es también de aclarar que el copresidente Antanas Mockus, que es tal vez la figura más relevante hoy en el ejercicio en las directivas del ‘verde’, está convencido, como la mayoría, que debemos estar en la Coalición de la Esperanza.

Carlos Ramón González, codirector de los 'verdes' y una de sus figuras más influyentes. Foto:

¿Qué están dialogando con el Pacto Histórico?

​

No sé. Habría que preguntarles a ellos. Ese diálogo se dio contrario a nuestras conversaciones con la Coalición de la Esperanza, que han sido públicas. Hemos construido esta convergencia, estuvimos discutiendo unos principios programáticos, una declaración política, propuestas en concreto y hemos ejercido esta discusión de manera pública, construyendo un liderazgo colectivo. Sería muy importante que ellos respondieran qué han estado dialogando con el Pacto Histórico.



¿Los diálogos tienen que ver con el apoyo a Gustavo Petro en la primera vuelta?



En la carta uno podría inferir que sí, pero he ahí la diferencia diametral que tenemos estas dos tendencias dentro del partido: quienes creen que hay que ir a construir en el Pacto Histórico una propuesta de cambio, legítima sí, pero personalista; y nosotros, que queremos al contrario: construir una propuesta de cambio profundo, pero colectivo, desde la Coalición de la Esperanza, con diferentes actores, en la que podamos construir, desde diferentes visiones, una propuesta política para el país.

¿Estos diálogos tienen aval o conocimiento del resto del partido?

​

Contundentemente no. No solo no tienen aval, sino que van en contravía de la decisión unánime de la Dirección Nacional del ‘verde’ de estar en la Coalición de la Esperanza. Me parece que es muy importante resaltar que esa decisión no ha cambiado. La Dirección Nacional no se ha vuelto a reunir, por lo cual hoy la decisión de Alianza Verde es estar en la Coalición de la Esperanza.



¿Es posible que Alianza Verde cambie su decisión y termine apoyando el Pacto Histórico a primera vuelta?



Esa es la pretensión de algunos, que tienen como estrategia dividir el partido e incluso me atrevería a decir que en ese camino están instrumentalizado a Camilo Romero. Yo he sido claro en decir que mi estrategia es ganar el aval de Alianza Verde para ir a competir fraternalmente en la Coalición de la Esperanza y ganar allí para ir a primera vuelta y ganar la Presidencia, pero en esto sería bueno preguntarles a Camilo y a este sector cuál es su estrategia: ¿ganar el aval de Alianza Verde para ir a competirle a Petro en el Pacto Histórico o para sumarse a Petro?



Tener estas claridades le permitirá al partido definir cuál es la mejor estrategia, si consolidar el centro o sumarse a un proyecto que gira alrededor de una persona, que es Gustavo Petro. Creo que el deseo de cambio de la gente es tan grande que a segunda vuelta va a pasar la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, así que los colombianos van a decidir cuál cambio quieren. Creo, a diferencia de Camilo, que el uribismo ya está derrotado. La ciudadanía ya está cansada de esta tendencia y quiere pasar esa página. En un escenario de segunda vuelta, en el que Gustavo Petro -que será el candidato, porque en el Pacto Histórico no hay quien le gane- compita con Carlos Amaya, de la Coalición de la Esperanza, ¿por quién votaría Camilo Romero y este sector del partido?

