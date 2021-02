Los vientos de división que soplan en la Alianza Verde

Vientos de división comenzaron a soplar esta semana en uno de los fortines de la centroizquierda, el partido Alianza Verde, el cual avanza intensamente en la conformación de una coalición con otros sectores políticos, pero al mismo tiempo quiere dejar la puerta abierta con las fuerzas de izquierda para una eventual segunda vuelta presidencial, en 2022.

En un primero momento, los ‘verdes’ se reunieron con diferentes sectores de centroizquierda con el propósito de explorar coincidencias y buscar la manera de tener un candidato único que llegue a la primera vuelta presidencial, en mayo del próximo año.

​

(Lea también: El comunicado de los 'Verdes' sobre conversaciones con Petro).



Sin embargo, esta semana hicieron anuncios y tomaron decisiones que crearon una fractura entre algunos de sus miembros y que no son del todo claras para la opinión pública.



Desde hace varios meses, Alianza Verde comenzó conversaciones con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo, el exsenador Juan Manuel Galán, el exjefe del equipo negociador de paz Humberto de la Calle, el senador Jorge Enrique Robledo y la representante a la Cámara Ángela María Robledo.



La intención de esta convergencia, bautizada como la Coalición de la Esperanza, es llegar a una votación previa en marzo de 2022 y escoger un candidato único a la presidencia.



(Le recomendamos: ¿Los 'verdes' llegarán divididos a la campaña presidencial?).



El pasado jueves, los líderes de esta coalición se tomaron su primera foto, en medio de un ambiente de naturaleza en algún lugar de Usaquén, en el norte de Bogotá, y, según lo que han dicho, están en la etapa de acordar los lineamientos programáticos para su alianza.



Sin embargo, el pasado miércoles se produjo un hecho que cambió la ecuación. El codirector del partido, Antonio Navarro, confirmó que la colectividad autorizó entablar diálogos con sectores de izquierda, como Colombia Humana, del excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, y el Polo Democrático Alternativo.



“Esto es distinto de lo que viene pasando con otros sectores y personalidades, con los cuales se ha avanzado bastante desde hace semanas”, le dijo Navarro a EL TIEMPO.



La afirmación del codirector de los ‘verdes’ cayó como un balde de agua fría en varios sectores del partido que estaban convencidos de que la principal apuesta era con los sectores que conforman la Coalición de la Esperanza.



La respuesta de Petro no se hizo esperar y el mismo jueves en la mañana mostró su disposición para este diálogo.



(Vea: Izquierda y centroizquierda muestran sus cartas para 2022).

Sorpresivo giro

En la noche del viernes, los ‘verdes’ decidieron publicar un comunicado en el que reafirmaron su decisión de estar en la Coalición de la Esperanza, dijeron que Navarro y el otro codirector del partido, Carlos Ramón González, “sostuvieron diálogo con el senador Gustavo Petro” y que “la Alianza Verde conversará con todos los sectores democráticos y de oposición para garantizar una competencia respetuosa”.



Para algunos, esto fue una señal de que la puerta con Petro y y otros líderes de izquierda se había cerrado definitivamente y que el partido había decidido seguir en la construcción de la convergencia con sus socios Fajardo, Cristo, Galán, Robledo, De la Calle y Ángela Robledo.



(Vea: Petro dice estar ‘dispuesto’ a diálogo con los ‘verdes’ para el 2022).



Sin embargo, EL TIEMPO pudo establecer con varios congresistas y militantes del partido que ese comunicado significa que seguirán en la coalición de centroizquierda, pero también dialogarán con todas las fuerzas alternativas del país.



La expectativa de una alianza en una eventual segunda vuelta, en caso de ser necesario.



Un resumen de esta posición –confusa para varios sectores políticos– lo había hecho Navarro en su cuenta de Twitter: “Creo necesario CONVERSAR con otros alternativos. Conversar no es acordar. No confundamos los verbos”, escribió el codirector de la colectividad.



(Lea: ¿Una alianza de centro izquierda sin Sergio Fajardo?).

¿Y qué dice Petro?

Petro confirmó los diálogos con Navarro y dijo que estos se han producido “independientemente” de si los ‘verdes’ tienen miembros “en otra candidatura presidencial, que la están definiendo, e independientemente de si lo logran”.



“Hemos iniciado un diálogo programático que tendrá la opción de que si no ganamos en primera vuelta, que es nuestro objetivo, y se abre una segunda vuelta, haya una oportunidad ya adelantada, desde ahora, de un acuerdo programático”, le dijo el senador a 'W Radio'.



Esto se traduciría en que, por el momento, los ‘verdes’ seguirán concentrados en la construcción de la Coalición de la Esperanza, pero si son derrotados en la primera vuelta, ya tienen adelantados unos diálogos con Petro para una eventual alianza en una segunda vuelta presidencial.



(Vea: 'Solo 15 por ciento de agresiones sexuales a niños son denunciadas').



Esta nueva posición, no obstante, no calmó las aguas en el interior del partido y las divisiones que se vieron entre algunos de sus miembros durante la semana salieron nuevamente a flote.

Dos sectores

Los constantes giros de esta semana en Alianza Verde dejaron planteado un asomo de división en el interior de la colectividad, especialmente tomando en cuenta que las posibilidades de que haya una sola coalición entre los sectores alternativos –en la que estén juntos Fajardo y Petro– es algo que, por el momento, está totalmente descartado.



Al menos así se desprende de lo dicho por el exgobernador a este diario hace algunos meses cuando se le preguntó por esta opción. “Con el señor Gustavo Petro no estoy dispuesto a hacer ningún tipo de alianza política”, aseguró Fajardo, cuya presencia en la Coalición de la Esperanza es uno de los hitos más importantes de la campaña electoral que está comenzando.



(Lea: Representante Mauricio Toro recibe amenazas contra su vida).



Estos vientos de división que comenzaron a soplar esta semana en los ‘verdes’ parecen darse, entre otras cosas, por la existencia de sectores afines a ambos líderes –Fajardo y Petro– en el interior de Alianza Verde y que, como es apenas natural, toman posiciones en este tipo de decisiones.



Por un lado están la senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Juanita Goebertus, quienes se han mostrado más afines a respaldar un proyecto político en compañía de Fajardo. No se puede olvidar que en 2018 Fajardo y Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá, estuvieron en la misma fórmula presidencial, él como candidato a la jefatura del Estado y ella como aspirante a la vicepresidencia.



Lozano posó en la foto del jueves al lado de Fajardo, y Goebertus la publicó en su Twitter con el mensaje: “¡Avanza por el centro la #CoaliciónDeLaEsperanza! Colombia se enfrenta a una crisis dramática por el crecimiento del desempleo y la pobreza, y por el retroceso en seguridad. Enfrentar esta crisis pasa por un proyecto político colectivo, transparente y con propuestas concretas”.



(Vea: ‘Fui objeto de prácticas de violencia política’: Robledo).



Y por el otro lado hay congresistas como Inti Asprilla, hijo del desaparecido líder de izquierda Guillermo Asprilla, uno de los hombres más cercanos a Petro, que fue su secretario de gobierno en la alcaldía de Bogotá y que se destacó por ser uno de sus funcionarios más leales.



Esta semana, Inti Asprilla certificó la decisión de los ‘verdes’ de entrar en conversaciones con Colombia Humana y con el Polo y le respondió a Juanita Goebertus un trino en el que la congresista decía que la noticia era falsa. “La noticia es cierta, tan cierta como las charlas que tu sector sostiene con Fajardo, Galán, De la Calle y otros”, le dijo Asprilla a Goebertus en un mensaje que fue el primer indicio del asomo de división en la colectividad.



Adicionalmente, Asprilla retuiteó mensajes de otros congresistas de la izquierda afines al exalcalde de Bogotá, como los representantes a la Cámara David Racero y María José Pizarro, en los que celebraron los diálogos de los ‘verdes’ con Petro y con el Polo.



(Lea: 'Metieron de contrabando una protección a las farmacéuticas': Sanguino).



Y tras conocerse el comunicado del pasado viernes, Asprilla endureció su posición: “El señor @navarrowolff ha elaborado un comunicado bajo la dirección de @AngelicaLozanoC violando lo acordado para lavarle la cara a @JuanitaGoe y complacer las pataletas de @sergio_fajardo, no dejaré camino libre para entregarle el partido a la centroderecha. Voy por las bases”, escribió en su cuenta de Twitter.



Una de las mayores incógnitas es si los socios de los ‘verdes’ en la Coalición de la Esperanza se sentirán cómodos con estos giros, especialmente tomando en cuenta que para varios de ellos las posibilidades de aliarse con Petro –así sea en una segunda vuelta presidencial– están totalmente descartadas.



Pero más allá de los vientos de división que comenzaron a soplar en Alianza Verde, lo cierto es que lo sucedido esta semana fue una muestra de la película que, muy seguramente, verán los colombianos a lo largo del año: dos grandes bloques de sectores alternativos, uno de centroizquierda y otro de izquierda, pujando al mismo tiempo por el poder.



Esta separación parece una repetición de la historia reciente de los alternativos en la búsqueda del poder en Colombia. Al parecer, los puntos de desacuerdo suelen ser más fuertes que las coincidencias y, para algunos observadores, esta ha sido una de las principales razones para que no hayan alcanzado cargos como la presidencia.



Para varios analistas, la posibilidad de que Fajardo y Petro superen sus diferencias es altamente remota. Petro no le perdona al exgobernador que no lo haya acompañado en la segunda vuelta presidencial de 2018, y cuando se le pregunta a Fajardo por qué su negativa a realizar una alianza con Petro responde que “para construir, en este país, no se puede hacer desde la rabia, desde la agresión” como, según él, lo hace el senador de izquierda.



(Le recomendamos: ¿Quién sería la mujer que estaría en consulta de los ‘verdes’ a 2022?).



Así las cosas, todo parece indicar que el asomo de división en Alianza Verde solamente es una muestra de una realidad que, posiblemente, se tome la campaña electoral: la separación –nuevamente– de las fuerzas alternativas en la búsqueda del poder en el 2022



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

Redacción Política