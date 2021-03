Las nuevas turbulencias en la Alianza Verde

El duro pulso que se vive en la Alianza Verde no da tregua. La colectividad se encuentra dividida frente a la conformación de la coalición de centroizquierda con otros sectores para llevar un candidato único a la primera vuelta presidencial de 2022.

Las divisiones que se han generado al interior del partido, en el que se han creado dos facciones con diferente criterio frente a cómo debe ser esa coalición, tienen un solo nombre: el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro.



Mientras que un sector liderado por la senadora Angélica Lozano y Juanita Goebertus insisten en que en esta coalición no tiene cabida el senador Petro – quien le ha hecho duras críticas a la alcaldesa de Bogotá Claudia López - , otro bando en el partido, en el que están el representante Inti Asprilla y la representante Katherine Miranda, entre otros, piden que no haya “vetos” y que el senador de Colombia sea incluido en esta convergencia.



(Vea también: Las claves que dio Gustavo Petro para la campaña del 2022)



El debate se agitó más luego de unas declaraciones del exsenador Anatanas Mockus, quien tiene mucho peso en el partido, en el sentido de que Gustavo Petro debería ser recibido en la coalición de centroizquierda donde está la Alianza Verde. Y aseguró que no está de acuerdo con “vetar” al líder de la Colombia Humana.



Las declaraciones cayeron como un baldado de agua fría en un sector de los ‘verdes’ y agitaron el debate a tal punto que poco después se conoció la cancelación de un encuentro que tenían previsto líderes del partido en Fusa, Cundinamarca.



A la turbulencia se acaba de sumar una carta de los representantes Inti Asprilla y León Fredy Muñoz, enviada los dirigentes de la colectividad: Antonio Navarro Wolff y Carlos Ramón González, en la que piden garantías en el debate interno sobre las elecciones presidenciales de 2022 y que sean escuchadas “las bases”.



Hasta el momento, la dirigencia de la colectividad se ha inclinado por una consulta interpartidista en marzo de 2022 entre los candidatos verdes (Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Camilo Romero, Jorge Londoño, Sandra Ortiz y Carlos Amaya) y los integrantes de la "Coalición de la Esperanza" (Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo y Ángela María Robledo).



En la misiva, Asprilla y Muñoz piden que se “aclaren las garantías democráticas que se darán en este debate interno, de tal manera que las deliberaciones que se darán en Comité Ejecutivo Ampliado, no vulneren el derecho a la participación de las diferentes tendencias del partido”.



(Además: Alianza Verde aplaza selección de su candidato presidencial para 2022)



Esta carta estuvo precedida por una decisión tomada la semana pasada que sembró aún más dudas. Inicialmente se había manifestado que el primero de junio el partido tendría definido a su candidato para competir con el resto de aspirantes por el cupo a la primera vuelta, decisión que se reversó.



Ahora la idea es que todos los aspirantes del partido vayan directamente a una consulta en marzo de 2022 con el resto de aspirantes de la llamada ‘Coalición de la Esperanza’.



POLÍTICA