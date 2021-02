Luis Pérez habla del nuevo bloque regional y su apuesta para el 2022

Luis Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, es uno de los líderes del bloque regional que también está dispuesto a salir en el puja por la Presidencia para el 2022.



El aspirante presidencial dijo que de ese bloque, además de él, está la exgobernadora Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Char y están en acercamientos con el exalcalde Enrique Peñalosa.



Pérez aseguró que Colombia viene retrocediendo socialmente de una forma muy acelerada y que próximo Presidente va recibir un país casi que en cenizas.

¿Políticamente hablando, en que anda Luis Pérez?

Estamos organizando con otros dirigentes colombianos un proyecto de regiones para la Presidencia la República, no solamente es con dirigentes regionales apuntando a una Colombia con un federalismo moderno en el que las regiones tengan más protagonismo, más economía, más participación en el desarrollo nacional, sino también en unos programas constructivos, porque Colombia viene retrocediendo socialmente de una forma muy acelerada. El próximo Presidente va recibir un país casi que en cenizas.



¿Cuando usted habla de un proyecto desde las regiones, estamos hablando de qué y de quienes?

Nosotros queremos que este proyecto se expanda a todas las regiones para que tomen las decisiones, es decir, es un poco como desbogotanizar la política. Eso no quiere decir que no haya dirigentes bogotanos en el proyecto, es un poco hablar de la descentralización administrativa, de la descentralización política y también de las decisiones, porque generalmente el país no busca el Presidente sino en Bogotá.



Y aquí ya hay personas con las que hemos trabajado y llegado ya a algunos acuerdos de trabajo.



¿Y estamos hablando de quiénes?

Estamos hablando de Alejandro Char, que tiene aspiraciones nacionales; tenemos a Dilian Francisca Toro y yo también he estado dirigiendo este tema. Queremos ampliar un poco más buscando dirigentes para que haya más participación.



¿Quienes son esos dirigentes?

Entiendo que el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa anunció que asistirá a la próxima cumbre que vamos a hacer en Barranquilla, precisamente en la casa del doctor Alexander Char.



¿Cuándo va a ser esa cumbre?

El 19 de marzo.

¿Y quienes van a ir esa esa cumbre esas cumbre?

Están asistiendo exgobernadores, exalcaldes de capitales, el senador Rodrigo Lara y los que estén aspirando a la candidatura presidencial.



¿Y quienes son los aspirantes de ese grupo?

Tenemos a Dilian Francisca Toro, está el doctor al Alex Char y Luis Pérez. Y muy seguramente el doctor Peñalosa entraría también en este lugar.



¿Y no será que ustedes terminen en alguna coalición con otros sectores?

Lo que sí tenemos nosotros claro es que por ahora no es tiempo de extender ningún tipo de coalición ni con el Centro Democrático ni con Colombia Humana. Creo que ellos pueden seguir por su lado mientras tanto, mientras este movimiento se consolida y logra tener un candidato para llegar a las elecciones finales.



¿Federico Gutiérrez está con ustedes?

Con el doctor Federico hay que hablar. Él está hablando de crear un movimiento que se llama movimiento de la esperanza, qué no es exactamente lo que nosotros estamos liderando. Estamos liderando un movimiento que le traiga esperanza al pueblo colombiano pero esencialmente queremos construir un movimiento de carácter regional, descentralista, por lo que yo he hablado, de buscar un federalismo moderno para el país.



¿Y en qué consiste ese federalismo moderno?

Tiene muchos elementos que habrá que obviamente desarrollar. como, por ejemplo, que la regiones tengan más participación en los ingresos del Gobierno Nacional. En este momento de 100 pesos que llegan al Gobierno Nacional solo 26 pesos van a la región. Eso casi que va contrario de la Constitución. Si nos hubieran modificado las normas hoy le estarían tocando a las regiones 46 pesos de 100. Yo creo que es necesario congelar los gastos de funcionamiento del gobierno central. Creo que si en ocho o 10 años se congelan los gastos el gobierno central estarían recuperándose 20 o 25 billones de pesos que eso es más que una reforma tributaria. Así que hay que empezar a ver por dónde se está desangrando el país y los impactos negativos qué tiene en la recentralización que ha sufrido Colombia en los últimos años.



¿Ustedes, en el espectro político, en qué lado se ubican?

No, nosotros lo único que hemos desechado por ahora es estar en cualquiera de los extremos en los que ha venido el país peleando y queremos salir a un proyecto político diferente, que no hay que meterlo ni en el centro, ni en la derecha ni en la izquierda, sino un proyecto político que va a tener como meta desarrollar con más fuerza las regiones.



¿Pero en el caso suyo se le ve cercano al centro Democrático?

Nosotros en este tema hemos dicho que es un movimiento político en el que están exgobernadores, dirigentes regionales y exalcaldes que en teoría pueden sumar más de 6 o 7 millones de votos. Eso muestra que el proyecto es serio y son personas que han transformado las regiones.

Por eso queremos poner una especie de selección Colombia de dirigentes que ya han mostrado y que conocen la gente, que la escuchen, que saben pensar los territorios para bien de la ciudadanía. Lo que queremos es un movimiento que no lo puedan meter ni al centro Democrático, ni al petrismo, ni a ningún extremo, sino a un nuevo pensamiento del país, donde el tema territorial y el tema regional va a tener toda la fuerza y toda la prelación.



¿Pero ahorita va a cada uno por su lado?

Cada uno de nosotros tiene unos sectores en donde, naturalmente, tiene más fuerza, como es el caso de la doctora Dilian que tiene una fuerza especial en el Valle; el doctor Alex Char tiene una fuerza natural en el Caribe, y si el doctor Enrique Peñalosa participa pues tiene una fuerza electoral importante en Bogotá. Y Luis Pérez tuvo una muy buena votación cuando fue elegido como gobernador de Antioquía. Y tenemos otros exgobernadores que siguen siendo activos en política y en teoría tienen una votación que haría que este movimiento sea serio para el país.



¿Cuando escogerían ustedes y como su candidato presidencial?

Eso no se ha definido, pero la idea que tenemos es buscar un mecanismo sin egoísmos, sin colocarle murallas al proceso. Un candidato que salga de nosotros puede definirse en la consulta que se hace en marzo del 2022, pero ese es un tema que no se ha acordado.

¿Y van a recoger firmas?

En lo particular yo sí voy a hacer un trabajo y es recoger firmas para hacer un movimiento que se llame los independientes de Colombia, por ejemplo. Si todo avanza como lo estamos discutiendo empezar en junio julio o cuando la registraduría lo permita



¿Pero Dilian Francisca tiene partido, que es 'la U'?

Pues ella podrá comprometer su partido con este movimiento regional, si es el caso. No sé qué habrá pensado ella y si los congresistas del partido están de acuerdo de apoyar este movimiento regional.



