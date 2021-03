‘La política no son mesías ni caudillos’: Juan Manuel Galán

Un proyecto político que esté alejando de los extremos que significan el expresidente Álvaro Uribe y el senador de izquierda Gustavo Petro es lo que está construyendo el exsenador de origen liberal Juan Manuel Galán.



El excongresista estuvo en el podcast de la Sección Política de EL TIEMPO ‘Sin pelos en la lengua’, donde afirmó que “los colombianos quieren y merecen una nueva opción política, por fuera de los extremos y el miedo que siempre se busca infundir en la población en épocas electorales”.



“Yo creo que quieren una opción política creíble, que les inspire confianza, esperanza que no les prometa milagros de mesías o caudillos”, afirmó Galán, quien está proponiendo la realización de “un gran pacto nacional por la verdad”.

Para Galán, uno de los principales problemas del país son las drogas y “mientras no avancemos en una nueva política” en este tema “no vamos a tener la oportunidad de un nuevo comienzo para Colombia”.



El excongresista también habló de la coalición de centroizquierda, la cual construye con el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo; el exministro Juan Fernando Cristo; el exjefe del equipo negociador, Humberto de la Calle; el senador Jorge Enrique Robledo; la representante a la Cámara Ángela María Robledo, y el partido Alianza Verde.

Atrás: Carlos R. González, Sergio Fajardo, Angélica Lozano y Juan F. Cristo. Al frente: Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda. Foto: @sergio_fajardo

A los ‘verdes’, que aplazaron la selección de su candidato para competir en esta convergencia, le envió un mensaje: “Tómense su tiempo, ojalá corto, para resolver ese dilema, pero asuman una posición clara frente a los extremos”.



“La política no son mesías ni caudillos, sino es liderazgo colectivo y todos hacer equipo para trabajar en un eventual gobierno que transforme a Colombia a partir del año entrante”, afirmó.

